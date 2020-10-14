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В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов

В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов

В українських архівах будуть створені фонди періоду тимчасової окупації Російською Федерацією за аналогією фондів часів німецької окупації.

Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас зараз болюча тема - втрата фондів у Донецьку, Луганську та в Криму, тому що фактично держава у 2014 році не забезпечила евакуацію цих державних архівів. Тож як тільки встановиться контроль української влади над цими територіями, ми будемо оцінювати стан справ у архівах, вивчатимемо, що залишилося, а що вивезено. Мене колись запитували – що ми будемо робити з документами, які зараз зберігаються в архівах так званих "ДНР" і "ЛНР", Криму? Думаю, що за аналогією, будемо створювати архівні фонди. У нас зараз є фонди періоду німецької окупації, де містяться документи, створені місцевим окупаційним режимом, так само будуть фонди тимчасової російської окупації", - сказав Хромов.

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За його словами, з фондами у Донецьку та Луганську ситуація важка, "бо там терористичні організації фактично руйнують архіви, управляють ними на найнижчому рівні".

"А в – Криму свої амбіції. Там показують, як "розвивають" архівну справу. Але ми на міжнародному рівні боремося і відстоюємо в профільному середовищі те, що це наші архіви. Зокрема, є інтерактивна карта Міжнародної ради архівів, до якої ми внесли інформацію про Державний архів Автономної Республіки Крим і про Державний архів міста Севастополь та позначили, що це українські архіви, які розміщуються на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, і управляються колаборантами, які пішли на службу окупаційному режиму", - повідомив голова Державної архівної служби.

Він поінформував про співпрацю архівної служби з Мін’юстом та МЗС через різні правові механізми, щоб досягти хоч якогось результату в перспективі повернення цих архівів.

"Архіви - це культурна спадщина і окупант несе всі зобов’язання щодо її збереження", - наголосив Хромов.

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Також він зауважив, що загалом найбільше втрат архівні фонди України зазнали внаслідок кампаній Радянського Союзу зі знищення документів, а також - під час евакуації документів у період Другої світової війни.

Автор: 

архів (81) історія (1071) окупація (6657) росія (64871) Держархівслужба (17)


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Топ коментарі
+5
Только рос. оккупацию нужно считать не с 2014 года, а с Богдана Хмельницкого.
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14.10.2020 12:52
+4
Ми давно вже окуповані москалями.
З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
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14.10.2020 12:55
+4
Богдан Хмельницкий ничего не подписывал с рюсским быдлом....
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14.10.2020 12:59
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Только рос. оккупацию нужно считать не с 2014 года, а с Богдана Хмельницкого.
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14.10.2020 12:52 Відповісти
Ми давно вже окуповані москалями.
З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
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14.10.2020 12:55 Відповісти
Так, порівнюючи фото Тернополя 1932 і Мошкви це ж небо і земля. А сьогодні було фото 1941 з буцигарні Львова, коли Совєти його залишили , то люди і тоді ще пристойно виглядали ніж у часи "брежнєвського розквиту"
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14.10.2020 13:08 Відповісти
В нас до сов'єтчини світло було.
До того як чЛенін лампочку не винайшов.
А вже потім батьки вчились при гасовій лампі.
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14.10.2020 13:11 Відповісти
Богдан Хмельницкий ничего не подписывал с рюсским быдлом....
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14.10.2020 12:59 Відповісти
Останній період окупації Російською Федерацією ВСІЄЇ України - 1921 - 1991 роки.
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14.10.2020 13:01 Відповісти
"Мирно і добре" лише за 100 років - закатованих, убитих:
рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 14000.
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14.10.2020 13:09 Відповісти
А я пам'ятаю, як на початку дев'яностих верещали російськомовні - зачєм нам ета армія?! хто на нас нападать сабрался?! каму ми нужни?!!
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14.10.2020 13:16 Відповісти
Вони це орали до 2014-го.
А деякі і досі вважають що то українці на Донбасі людей вбивають.
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14.10.2020 13:24 Відповісти
Нажаль,маємо з кацапами спільну історію,надіюсь небуде з ними спільного майбутнього.
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14.10.2020 13:13 Відповісти
Окупація - це спільна історія???
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14.10.2020 13:17 Відповісти
це різні поняття,я написав саме те,що мав на увазі.
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14.10.2020 13:24 Відповісти
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 5511
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14.10.2020 13:21 Відповісти
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 3360
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14.10.2020 13:24 Відповісти
В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов - Цензор.НЕТ 9096
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14.10.2020 13:26 Відповісти
Журналисты, которые сегодня пишут биографии каждого Воина УПА, завтра будут лауреатами Шеченковскрй премии
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14.10.2020 13:28 Відповісти
..планують..
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14.10.2020 13:27 Відповісти
А я планую вісцітятися на рештках фюрера всея" русі"
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14.10.2020 13:29 Відповісти
здайте у макулатуру мокшанський агітпроп та не парьтесь
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14.10.2020 20:30 Відповісти
 
 