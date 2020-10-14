В українських архівах планують створити фонди періоду російської окупації, - глава Держархівслужби Хромов
В українських архівах будуть створені фонди періоду тимчасової окупації Російською Федерацією за аналогією фондів часів німецької окупації.
Про це повідомив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас зараз болюча тема - втрата фондів у Донецьку, Луганську та в Криму, тому що фактично держава у 2014 році не забезпечила евакуацію цих державних архівів. Тож як тільки встановиться контроль української влади над цими територіями, ми будемо оцінювати стан справ у архівах, вивчатимемо, що залишилося, а що вивезено. Мене колись запитували – що ми будемо робити з документами, які зараз зберігаються в архівах так званих "ДНР" і "ЛНР", Криму? Думаю, що за аналогією, будемо створювати архівні фонди. У нас зараз є фонди періоду німецької окупації, де містяться документи, створені місцевим окупаційним режимом, так само будуть фонди тимчасової російської окупації", - сказав Хромов.
За його словами, з фондами у Донецьку та Луганську ситуація важка, "бо там терористичні організації фактично руйнують архіви, управляють ними на найнижчому рівні".
"А в – Криму свої амбіції. Там показують, як "розвивають" архівну справу. Але ми на міжнародному рівні боремося і відстоюємо в профільному середовищі те, що це наші архіви. Зокрема, є інтерактивна карта Міжнародної ради архівів, до якої ми внесли інформацію про Державний архів Автономної Республіки Крим і про Державний архів міста Севастополь та позначили, що це українські архіви, які розміщуються на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, і управляються колаборантами, які пішли на службу окупаційному режиму", - повідомив голова Державної архівної служби.
Він поінформував про співпрацю архівної служби з Мін’юстом та МЗС через різні правові механізми, щоб досягти хоч якогось результату в перспективі повернення цих архівів.
"Архіви - це культурна спадщина і окупант несе всі зобов’язання щодо її збереження", - наголосив Хромов.
Також він зауважив, що загалом найбільше втрат архівні фонди України зазнали внаслідок кампаній Радянського Союзу зі знищення документів, а також - під час евакуації документів у період Другої світової війни.
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З ними прийшли смерть, рабство, економічну відсталість, неспроможність та злидні.
Хто ще хоче бути частиною цього відсталого русского міру ?
До того як чЛенін лампочку не винайшов.
А вже потім батьки вчились при гасовій лампі.
рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 14000.
А деякі і досі вважають що то українці на Донбасі людей вбивають.