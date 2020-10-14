Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена

Додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не передбачено.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю ... додаткових коштів для проведення якихось опитувань, не передбачено ... Законів не було ухвалено, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи це буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", - сказав Разумков.

Разумков наголосив, що державний бюджет України і ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані як зміни до головного бюджету, немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", - сказав спікер парламенту.

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