Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена
Додаткових коштів для проведення в день місцевих виборів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським, не передбачено.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю ... додаткових коштів для проведення якихось опитувань, не передбачено ... Законів не було ухвалено, які б дозволяли проводити це саме Центральній виборчій комісії. Проводити їх на виборчих дільницях, зі свого минулого я пам'ятаю, також навряд чи це буде можливо. Це може відбуватися за межами виборчої дільниці", - сказав Разумков.
Разумков наголосив, що державний бюджет України і ухвалені зміни до нього не передбачають коштів на проведення опитування.
"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни до держбюджету, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які б були зареєстровані як зміни до головного бюджету, немає, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питань для його фінансування. Які? На жаль, я відповісти не можу", - сказав спікер парламенту.
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бессоница с передоза была что-ли ?
«Родила царица в ночь.
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку»
другой вопрос шо Аваков не допустит
по "видосику" ?..
Бутусов міг би запостити цю новину і з УПячки, а навіть з державних Укрінформу, чи сайту Верховної Ради, якщо самі не в змозі записати з прямої трансляції (Прямий та Еспресо давали картинку наживо).
Или я шото пропустила ?
или мазепа шо строила капища, вместо делать оружие - герой?
для меня - нет. так же и это газообразное позвоночное - пшик. но Мазепа вроде бы жил(к сожалению), а это - нет.
нічьо!
Размков - це "молодые регионы"... А в слугах уродів - вся солянка домайданної влади...
Джерело: https://censor.net/ru/b3224741
Власне, це та дещиця, якої не було в білорусі за совєтський час і протягом правління узурпатора Лукашенка. Але те, що постійно було присутнє в Україні у вигляді дисидентського руху і малих майданів. Білоруси вже в 2008-му не сприймали Лукашенка як легітимного. Але не виходили на протести, вважаючи їх безперспективними. Тим важче суспільству скинути тирана зараз.
Якби не повстанці, то в нас би виникла прогалина, яка б унеможливила подальшу боротьбу за державу.
А вже потім економіка зростатиме.
Люди не хочуть цього зрозуміти.
На мою думку, Україна має пройти шлях зростання громадського суспільства в умовах демократії, і водночас досягти консенсусу в питанні мономовності. Паралельно буде відбуватись втрата культурних з'язків з московією і зростання економічної активності населення при поступовому формуванні державних інститутів.
о цо ходзе.
Мне смешны кретины шо у них опять - Фнизапнанапаленадидофф
после 4млн. пленными только, совки имели 300 дивизий - херасе "фнизапна"?
совок - даже хуже веруна походу. хотя я и говорил шо совка мона как-то переубедить фактами, а веруну как соловью, но совок хуже тем шо подлее и противней. а если еще совок-верун(логика? - не, не надо), то ваще "швах". кстати что за слово швах, ща поищу.
а то шо значення слів.... поч. розбірку напр. т.н. "біблії", якщо ти вірун - то я й сюди почую "разрив пердака", так шо.
чо тут роздувати - https://www.youtube.com/watch?v=t7745VWRAmU срач
...
И что этому козлу со своими прихлебателями пора бы угомониться.
за нарушение закона.
если прямая демократия, то и
ЗАКОН должен быть ПРЯМОЙ
Клоун решил поманипулировать от своего имени
Этот опрос - агитационная манипуляция.
1. От чьего имени Вы задаете вопросы?
2. Посылаем нах.
3. Вызываем полицию из-за незаконной агитации Зеленского и СН на избирательных участках.
Очередной видосик ЗЕБЕни вы принимаете как апрельские тезисы В.И.Ленина
5 вопросов прекратят капитуляцию?
5 вопросов дадут ответ на то, как Ермак слил информацию по "вагнеровцам " в Кремль?
5 вопросов закроют дыру в 300 ярдов в бюджете?
5 вопросов спасут убитую Зеленским промышленность и энергетику?
5 вопросов поднимут просраный Зеленским ВВП?
5 вопросов сделают из Зеленского президента, а не марионетку Коломойского?
Так нахрена тебе 5 левых вопросов, которые будут задавать с нарушением закона в качестве очередной агитации за врагов Украины?
придумать фигню с опросом во время выборов не возможно при здравом уме и твердой памяти. напрашивается вывод по этому поводу: либо там все реально обкурились или обнюхались, либо там сплошные идиоты и дегенераты
как народ думает,может уже пора менять власть?
Если вообще состоится.
Полиция будет стоять на ушах, а после - масса судебных исков о незаконной агитации