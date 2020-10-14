За добу в ЗСУ виявили 71 випадок COVID-19, хворіють 914 осіб, - Командування Медсил

Станом на ранок 14 жовтня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 914 осіб. За минулу добу зафіксовано 71 новий випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я поміщено 28 осіб, решта 43 лікуються вдома під наглядом лікарів. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний. У тих, хто лікується вдома, спостерігається легкий перебіг хвороби.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ видужали 3 тис. 1 людина, летальних випадків - 11.

При цьому напередодні повідомлялося про 2 тис. 905 видужалих і 939 активних випадків хвороби. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ одужали 96 осіб, а кількість хворих зменшилася на 25. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 576 осіб, у 65 з них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.

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