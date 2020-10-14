УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9678 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
333 1

За добу в ЗСУ виявили 71 випадок COVID-19, хворіють 914 осіб, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ виявили 71 випадок COVID-19, хворіють 914 осіб, - Командування Медсил

Станом на ранок 14 жовтня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 914 осіб. За минулу добу зафіксовано 71 новий випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.

Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я поміщено 28 осіб, решта 43 лікуються вдома під наглядом лікарів. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний. У тих, хто лікується вдома, спостерігається легкий перебіг хвороби.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ видужали 3 тис. 1 людина, летальних випадків - 11.

При цьому напередодні повідомлялося про 2 тис. 905 видужалих і 939 активних випадків хвороби. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ одужали 96 осіб, а кількість хворих зменшилася на 25. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 576 осіб, у 65 з них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.

Також читайте: За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7492) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
14.10.2020 13:44 Відповісти
 
 