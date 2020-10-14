Жодна область України не відповідає вимогам для пом'якшення карантину: в трьох регіонах завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 80%. ІНФОГРАФІКА
Станом на 14 жовтня Київ і 24 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
У трьох областях України завантаженість ліжок становить понад 80%.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 60,7%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Усім вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область.
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Закрывший свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции житель Рязани Василий принял решение стать добровольцем и поучаствовать в испытаниях отечественной вакцины от COVID-19, разрабатываемой центром «Вектор». Мужчина получил справку об отсутствии хронических заболеваний, попрощался с женой и отправился на 3 месяца в Новосибирск.
В течение следующих 90 дней Василий после двух инъекций вакцины регулярно наблюдался у докторов. В первые три дня у него зафиксировали повышение температуры тела, далее отклонений по жизненно важным показателям не наблюдалось. Радовали добровольца и бытовые условия. Несмотря на изоляцию в закрытом боксе, он имел постоянный доступ к интернету и мобильной связи, также к его услугам было кабельное телевидение, настольные игры и библиотека. Предоставлялось четырёхразовое питание.
Каждый вечер на протяжении двух месяцев Василий общался по WhatsApp с любимой супругой. Потом неожиданно их связь прервалась. Женщина не появлялась в онлайн и не отвечала на телефонные звонки. Василий пытался отказаться от дальнейшего наблюдения над собой и отправиться в Рязань, но ему напомнили о необходимости исполнения контрактных обязательствах и пригрозили невыплатой денежных средств. Когда срок пребывания в изоляции подошёл к завершению, мужчина отправился домой. Он зашёл в свою квартиру и обнаружил жену в постели с другим мужчиной. После этого пара подала на развод и будет делить имущество в судебном порядке.
И да, ковидное фонд не растаскивать по карманам.
...Откуда же взяться врачам? Тем паче - профильным специалистам, готовым, свесив язык, кинуться кивать в пять утра всем вашим капризам и по поводу каждого чиха устраивать консилиум? Они бегут из медицины, и со "Скорой" - в частности.
Возьмите пример дикого Запада - там считается порочной практика доставки врача к пациенту. Врач - это первый после Бога, его голова должна быть забита лишь новыми методиками диагностики и терапии, новейшими разработками и схемами применения новейших же лекарственных средств, глубоким анализом каждого отдельного заболевания у каждого отдельно взятого больного.
Но уж никак не должен этот человек, к интеллекту и умственному труду которого предъявляются такие высокие требования, бегать по пятым этажам, таскать носилки, выковыривать бомжей из канав и консультировать истеричек с вечно больными "сердцами" и "головами".
Высокий умственный труд предполагает отсутствие низменного труда физического. Говорят, в Древнем Китае врач одной пальпацией пульса занимался несколько часов, вникая в нюансы его наполнения, напряжения, ритма, частоты... Откуда же вы возьмете специалиста, который то же самое вам предоставит, вкалывая при сем, как негр на плантации? А если еще врач гораздо сильнее, чем вашим здоровьем, озабочен мыслями, где бы перезанять, чтобы переотдать, чтобы не протянуть ноги...
Вы не сберегли поколение хороших врачей, люди. Вам его подарило время, как компенсацию за ошибки социалистического прошлого, одно из немного ценного, что вы могли иметь даром. Вы сгноили этот подарок - жалобами, кляузами, оскорблениями, недовольством, молчанием, равнодушием, ненавистью к тем, кто из последних сил, за нищенскую зарплату, имея огромные обязанности и не имея никаких прав, пытался бороться за ваше здоровье.
А теперь это поколение, воспитанное в духе альтруизма, гуманизма и бессеребреничества, благополучно вымерло. Остались лишь крохи. Новые врачи уже не будут такими - они растут в другой эпохе, где в порядке вещей то, что человек человеку волк, что без денег нет работы, что если не ты - то тебя. И, как дети своей эпохи, они не смогут вести себя как то, уходящее во тьму поколение, которое вы добиваете. Вы молчали, когда врачи жили на нищенскую зарплату.
Вы хором осуждали, когда врач, спасший тысячу, не спасал одного.
Вы доносили, когда врач, дошедший до нервного срыва, ругал вас за необоснованный вызов.
Вы не обращали внимания, что люди, спасающие ваши жизни, живут без социальных льгот, без привилегий, без достойного уважения к своему труду. Вы предали врачей, люди.
КУДА УХОДЯТ ВРАЧИ? Подальше от вас, верьте слову. Умирая в нищете, от инфарктов, инсультов и онкологии, забытые всеми спасенными и исцеленными, они уходят в лучший мир, где не будет таких, как вы.
Елена Грабик (автор)
Просто позволить себе личного врача могут далеко не все ))))