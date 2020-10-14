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Новини
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У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО

У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО

Мер Києва Віталій Кличко вручив подяки міського голови українським захисникам, дружинам загиблих героїв і матері одного з киян-воїнів, полеглих у зоні АТО.

"На жаль, через пандемію і складну епідеміологічну ситуацію, ми не можемо зустрітися більш широким колом. І я хочу привітати наших героїв-захисників, а також дружин та матерів загиблих бійців із Днем захисника України, який ми відзначатимемо завтра", – сказав Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за офіційними даними в Києві мешкає майже 30,5 тисячі учасників Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил. 397 воїнів-киян загинули на сході України. Понад тисячу бійців отримали статус "інвалід війни".

"Ми шануємо подвиг тих, хто вирушив на Донбас захищати незалежність і цілісність нашої країни. І наш обов’язок як міської влади завжди підтримувати ветеранів АТО. Окрім тих соціальних гарантій, які надає держава, Київ ухвалив рішення, про надання допомоги від міста учасникам АТО та їх сім’ям", – додав Віталій Кличко.

Так, столиця виплачує матеріальну допомогу учасникам війни та родинам загиблих, допомагає із протезуванням ветеранам, компенсує витрати на лікування, забезпечує реабілітацію, оздоровлення ветеранів та їхніх дітей.

Також на цей рік міська влада збільшила розмір виплати щомісячної матеріальної допомоги неповнолітнім дітям із сімей загиблих киян-учасників АТО до 6654 грн на місяць.

Київ першим в Україні забезпечив виплату щомісячної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам чи чоловікам; повнолітнім дітям (які мають статус особи з інвалідністю) загиблих учасників АТО-киян та учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісти. Тепер сума щомісячної допомоги буде 4914 грн.

Місто також запровадило механізм грошової компенсації за земельні ділянки, що за законом, мають право отримати ветерани АТО. Зокрема, цього року виплатили компенсацію за земельні ділянки 14 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 10 млн грн.

"Ми розуміємо, що ніякі гроші, земельні ділянки чи соціальні гарантії не зможуть повернути родинам загиблих батьків, чоловіків, синів та доньок. Проте пам’ятати їх подвиг – це обов’язок кожного українця. Бо саме нашим героям ми завдячуємо мирним життям в українських містах та селах. Я вдячний матерям, які виховали своїх дітей патріотами нашої землі. Дружинам, які мужньо витримали втрату, самі виховують дітей та підтримують і допомагають іншим родинам. Низький вам за це уклін!" – наголосив Віталій Кличко.

У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО 01
У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО 02
У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО 03
У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО 04
У Кличка збільшили до 6654 грн розмір щомісячної допомоги дітям загиблих учасників АТО 05

Автор: 

ветерани (1068) Київ (19405) Кличко (3507) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+3
Выборы нужно проводить каждое воскресенье.
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14.10.2020 14:41
+2
Чем ответит купечество зеля? Повысит ли "стипендию" одному выжившему из ума ватному поффесору?
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14.10.2020 14:38
+2
Накатає ще один відосик.
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14.10.2020 14:41
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Чем ответит купечество зеля? Повысит ли "стипендию" одному выжившему из ума ватному поффесору?
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14.10.2020 14:38 Відповісти
Накатає ще один відосик.
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14.10.2020 14:41 Відповісти
Увы, в больном обществе видосики дегенерата все еще имеют какой-то спрос, вот ему и катают...
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14.10.2020 14:48 Відповісти
Добра справа, хоча і малувато.
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14.10.2020 14:39 Відповісти
Выборы нужно проводить каждое воскресенье.
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14.10.2020 14:41 Відповісти
магія виборів..на превеликий жаль - дуже швидкоплинна..
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14.10.2020 14:44 Відповісти
У зелескотов нынче пошла мантра о выборах, о пиаре и тд. а что мешало кремлевской шлюхе - зеленскому поздравить лично настоящих ветеранов?! Что мешает сьездить в госпиталь который в трех шагах от его охфиса?! Просто для зеленой гниды все что касается патриотов и воинов АТО - это для него тема "анал-табу", ведь его электорат люмпены сидящие на диване и ждущие когда ***** прийдет и принесет им русский мир с колбасою по 2.20.
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14.10.2020 15:00 Відповісти
Бюджет Киева дотационный из обще-украинского бюджета. Так что такие выплаты должны быть на всей территории Украины, иначе это грабеж всего населения в пользу Киева.
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14.10.2020 15:03 Відповісти
Что за "пропагандонские" заголовки? Это что деньги Кличко? Новая "юлина тысяча"?
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14.10.2020 19:14 Відповісти
НЕ ЗАЖАЛИ БЫ 6 ГРИВЕН ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ 6666 !!! ОДНИ ЧЕРТИ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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14.10.2020 22:14 Відповісти
 
 