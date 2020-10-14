У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков
У Верховній Раді перехворіли і хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту - до 30 осіб, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Понад 20 людей всього перехворіли в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це в апараті. Щодо народних депутатів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють і майже щодня в нас - додаткові хворі (день-два ... - один-два народні депутати)", - сказав Разумков журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв'язку з епідемією. "Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин", - наголосив спікер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Трускавце депутатов должны были учить только одному -- беречь свое здоровье и здоровье других. Лекция 1 -- маску одевай. Лекция 2-- маску не снимай. Лекция 3-- не трать доллары в конверте прямо в Раде на проституток. А то что дурак, то и без тебя все решат.
тим часом на ковід переводять ще університетську лікарню 18 у Києві
По психическим заболеваниям - страшно подумать
- две новости : хорошая и плохая...с какой начать?
- с хорошей
- болеет 60 из 450...
- тю..а плохая тогда шо?
- к остальным заразам... зараза не пристает...
Выборы должны быть не раз в 5 лет, а раз в год!