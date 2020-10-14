УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9540 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 370 22

У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков

У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков

У Верховній Раді перехворіли і хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту - до 30 осіб, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Понад 20 людей всього перехворіли в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це в апараті. Щодо народних депутатів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють і майже щодня в нас - додаткові хворі (день-два ... - один-два народні депутати)", - сказав Разумков журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв'язку з епідемією. "Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин", - наголосив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві рекордна кількість летальних випадків від COVID-19 - померла 21 людина, 268 - одужали, виявили 422 нові випадки, - Кличко

Автор: 

ВР (14941) депутат (1769) карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
та хай усі повиздихають..
показати весь коментар
14.10.2020 14:42
+4
Чем больше сдохнет депутатов от слуг народа и оккупационной платформы за жиддя, тем лучше будет для Украины
показати весь коментар
14.10.2020 14:46
+4
І як показує час, ніякий чорт їх не візьме ніяк.
показати весь коментар
14.10.2020 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та хай усі повиздихають..
показати весь коментар
14.10.2020 14:42 Відповісти
Теперь понятно почему такой дефицит мест в больницах Киева. В частных клтиниках вообще мест нет.

В Трускавце депутатов должны были учить только одному -- беречь свое здоровье и здоровье других. Лекция 1 -- маску одевай. Лекция 2-- маску не снимай. Лекция 3-- не трать доллары в конверте прямо в Раде на проституток. А то что дурак, то и без тебя все решат.
показати весь коментар
14.10.2020 14:48 Відповісти
приватні клініки (державні за особливим тарифом теж) роблять навіть планові операції..а парламентаризм здох, мабуть, ще за часів хама..
показати весь коментар
14.10.2020 15:00 Відповісти
І як показує час, ніякий чорт їх не візьме ніяк.
показати весь коментар
14.10.2020 14:49 Відповісти
Раз эти балбесы и неуки часто болеют и пропускают "уроки", значит надо их всех менять более надёжных и работоспособных. Нам такие долдоны уже не нужны вместе с этим Незнайкой.
показати весь коментар
14.10.2020 15:00 Відповісти
Ганна Херман тоже так думала, пока не коснулось ее детей. Теперь она знает: все добрые и злые дела где-то на Небе наперечет. Все! Ничего не пропущено.
показати весь коментар
14.10.2020 17:51 Відповісти
Придут другие, увы, не лучш. Как показала жизнь, мы наблюдаем регресс умственного развития и полную деградацию в Раде.
показати весь коментар
14.10.2020 18:03 Відповісти
Чем больше сдохнет депутатов от слуг народа и оккупационной платформы за жиддя, тем лучше будет для Украины
показати весь коментар
14.10.2020 14:46 Відповісти
ну, вони певні, що потужності 2 комерційних ковідаріїв на них усіх вистачить
тим часом на ковід переводять ще університетську лікарню 18 у Києві
показати весь коментар
14.10.2020 14:46 Відповісти
Это по вирусу..
По психическим заболеваниям - страшно подумать
показати весь коментар
14.10.2020 14:48 Відповісти
Жаль, много хороших психиатров уехали с Украины, а такой богатый материал для изучения! Правда, в основном у депутанов три диагноза: шизофрения, мания величия и клептомания （код психического расстройства F63）
показати весь коментар
14.10.2020 18:01 Відповісти
***
- две новости : хорошая и плохая...с какой начать?
- с хорошей
- болеет 60 из 450...
- тю..а плохая тогда шо?
- к остальным заразам... зараза не пристает...
показати весь коментар
14.10.2020 14:52 Відповісти
И снова хорошая новость: зараза не пристает, но это временно. Потом придется платить дважды.
показати весь коментар
14.10.2020 17:55 Відповісти
И сколько же депупадлов от нью китайской чумки , аааа оба на , вот тебе и новость , аж ни одного . Ну да , депупадел из ВР , это не бабка умершая от гипертонии , а записанная от ковида , депупадла просто так списать нереально .
показати весь коментар
14.10.2020 14:54 Відповісти
Разумков, раздай всем депутатам горшки, пусть на горшках заседают, пока нарид не научится выбирать...
Выборы должны быть не раз в 5 лет, а раз в год!
показати весь коментар
14.10.2020 15:05 Відповісти
Никто и не почувствовал, меньше хренотени примите.
показати весь коментар
14.10.2020 15:26 Відповісти
Процент зараженности в Раде понятен.. а как с процентом смертности..
показати весь коментар
14.10.2020 15:29 Відповісти
шланги твої засранці, робити не хочуть ось й купують лікарняні
показати весь коментар
14.10.2020 15:30 Відповісти
Странно почему простые смертные не болеют...???? Может москальский поп был прав "короновирус болезнь содомитов и грешников" потом он и сам заболел и содомитов в рясах позаражал
показати весь коментар
14.10.2020 15:31 Відповісти
а нах.... нам это знать?
показати весь коментар
14.10.2020 15:47 Відповісти
Почем сейчас положительный тест на коронавирус?
показати весь коментар
14.10.2020 16:14 Відповісти
Производитель тестов и сертификаты где? В "стране дураков"
показати весь коментар
14.10.2020 17:16 Відповісти
 
 