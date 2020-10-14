У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков

У Верховній Раді перехворіли і хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту - до 30 осіб, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Понад 20 людей всього перехворіли в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це в апараті. Щодо народних депутатів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють і майже щодня в нас - додаткові хворі (день-два ... - один-два народні депутати)", - сказав Разумков журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв'язку з епідемією. "Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин", - наголосив спікер.

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