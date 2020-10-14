З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з чинною коаліцією у Верховній Раді все "більш-менш гаразд", а про офіційні переговори щодо якихось інших її форматів йому невідомо.

Про це спікер парламенту сказав на брифінгу в середу, 14 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо позиції пана Качури... Я не є членом фракції, тому не можу брати участь у будь-яких перемовинах щодо формування нової коаліції, але станом на сьогодні, мені здається, поки що все більш-менш гаразд із чинною коаліцією, вона значно перевищує 226 народних депутатів. Про якісь офіційні перемовини на рівні Верховної Ради щодо створення якихось інших форматів я поки що не чув, до мене голови депутатських фракцій та груп не зверталися, тому коментувати чутки, я думаю, мені буде не зовсім коректно", - сказав Разумков.

Також читайте: Качура заявив, що його слова про створення коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту", і вимагає видалити відповідну новину

Він зауважив, що народний депутат Качура може сам розповісти про свою позицію і "ту інсайдерську інформацію, яка, можливо, в нього є".