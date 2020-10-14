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Новини
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З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков

З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з чинною коаліцією у Верховній Раді все "більш-менш гаразд", а про офіційні переговори щодо якихось інших її форматів йому невідомо.

Про це спікер парламенту сказав на брифінгу в середу, 14 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо позиції пана Качури... Я не є членом фракції, тому не можу брати участь у будь-яких перемовинах щодо формування нової коаліції, але станом на сьогодні, мені здається, поки що все більш-менш гаразд із чинною коаліцією, вона значно перевищує 226 народних депутатів. Про якісь офіційні перемовини на рівні Верховної Ради щодо створення якихось інших форматів я поки що не чув, до мене голови депутатських фракцій та груп не зверталися, тому коментувати чутки, я думаю, мені буде не зовсім коректно", - сказав Разумков.

Також читайте: Качура заявив, що його слова про створення коаліції "Слуги народу" і ОПЗЖ "вирвані з контексту", і вимагає видалити відповідну новину

Він зауважив, що народний депутат Качура може сам розповісти про свою позицію і "ту інсайдерську інформацію, яка, можливо, в нього є".

Автор: 

ВР (14941) коаліція (394) Разумков Дмитро (1526) Качура (170)


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Топ коментарі
+2
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 6607
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14.10.2020 16:05
+2
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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14.10.2020 16:25
+1
Разумков, в Раде не существует коалиции на данном этапе, Коалицию вам слугам еще придется создавать с кем-то в будущем и мы посмотрим с кем вы останетесь....
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14.10.2020 15:55
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Разумков, в Раде не существует коалиции на данном этапе, Коалицию вам слугам еще придется создавать с кем-то в будущем и мы посмотрим с кем вы останетесь....
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14.10.2020 15:55 Відповісти
с кем с кем ,с ОП за Жопу
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14.10.2020 15:56 Відповісти
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 6607
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14.10.2020 16:05 Відповісти
Голова Ради - настоящий Колаборант ( Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.)
Середина дня , а голова ВЫБОРНОГО ОРГАНА СТРАНЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПОЗДРАВИЛ УКРАИНЦЕВ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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14.10.2020 15:57 Відповісти
Тем , кто ещё раз соберётся за него голосовать - есть время задуматься о его политическом кредо
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14.10.2020 15:58 Відповісти
Угадайте дети, с кем еще, кроме ОПЗЖ, может войти в коалицию СН?
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14.10.2020 16:00 Відповісти
Не дождетесь, шоколадные!
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14.10.2020 16:04 Відповісти
Он что бессмертный?
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14.10.2020 16:15 Відповісти
З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков - Цензор.НЕТ 979
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14.10.2020 16:25 Відповісти
Синочок оліхархії хоче розмовляти з країною агресором. Їм би перевибори влаштуватим і в шию з влади гнати!
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14.10.2020 17:57 Відповісти
 
 