З коаліцією поки все більш-менш гаразд: про нові формати не йдеться, - Разумков
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з чинною коаліцією у Верховній Раді все "більш-менш гаразд", а про офіційні переговори щодо якихось інших її форматів йому невідомо.
Про це спікер парламенту сказав на брифінгу в середу, 14 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо позиції пана Качури... Я не є членом фракції, тому не можу брати участь у будь-яких перемовинах щодо формування нової коаліції, але станом на сьогодні, мені здається, поки що все більш-менш гаразд із чинною коаліцією, вона значно перевищує 226 народних депутатів. Про якісь офіційні перемовини на рівні Верховної Ради щодо створення якихось інших форматів я поки що не чув, до мене голови депутатських фракцій та груп не зверталися, тому коментувати чутки, я думаю, мені буде не зовсім коректно", - сказав Разумков.
Він зауважив, що народний депутат Качура може сам розповісти про свою позицію і "ту інсайдерську інформацію, яка, можливо, в нього є".
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