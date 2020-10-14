Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть"

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Зеленський ознайомився з діяльністю Центру і привітав зі святом військових, які служать у зоні проведення ООС.

"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки.

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"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.