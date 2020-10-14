Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть"
Президент Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу глави держави.
Зазначається, що Зеленський ознайомився з діяльністю Центру і привітав зі святом військових, які служать у зоні проведення ООС.
"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – сказав Володимир Зеленський.
Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки.
"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.
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Микола Микитенко умер и тишина!!! Где **** семенченко и прочие? Кто ответит??? нормальный президент уже ушел бы сам в отставку.
Но мерзкое недоразумение будет продолжать судить женщин за корявое слово против его ничтожной персоны и держать в тюрьме Патриотов без доказательств вины. Будет менять генпрокуроров, пока не посадят Пороха. Где *** все борцуны за справедливость, которые полгода гонялись по стране за Порохом???
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НЕ ХВАТАЕТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ У ЗЕЛЕНСКОГО