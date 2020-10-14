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Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть"

Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі:

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу глави держави.

Зазначається, що Зеленський ознайомився з діяльністю Центру і привітав зі святом військових, які служать у зоні проведення ООС.

"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки.

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"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+51
Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть" - Цензор.НЕТ 8772
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14.10.2020 17:12
+50
Не хватает верховного главнокомандующего. Который не четыреждыуклонист. Который не называл Украину порноактрисой.
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14.10.2020 16:59
+45
Президента нам не вистачає.
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14.10.2020 16:58
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В день, когда в Киеве проходит патриотическая акция, президент "рвёт когти" на переферию. Совпадение? Не думаю.
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14.10.2020 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lNhpX2UQsmE Мультик про Зеленского! Всем Хорошего настроения!
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14.10.2020 19:11 Відповісти
Зеленський поспілкувався з військовими на Донбасі: "Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть" - Цензор.НЕТ 4218
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14.10.2020 19:16 Відповісти
Все хорошо, зеленая маркиза!
Микола Микитенко умер и тишина!!! Где **** семенченко и прочие? Кто ответит??? нормальный президент уже ушел бы сам в отставку.
Но мерзкое недоразумение будет продолжать судить женщин за корявое слово против его ничтожной персоны и держать в тюрьме Патриотов без доказательств вины. Будет менять генпрокуроров, пока не посадят Пороха. Где *** все борцуны за справедливость, которые полгода гонялись по стране за Порохом???
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14.10.2020 19:23 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Куда-то спрятались или вымерли все борцы с коррупцией, все контролёры ситуации на фронте, все наблюдатели за снабжением армии новейшими вооружениями и производством этих вооружений....Многие особо рьяные борцы осели в наблюдательных советах монополий, и Зеленский платит им за молчание, и лояльность...
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14.10.2020 20:40 Відповісти
Абсолютно согласен с Сидоровым!! Финансирование на ВСУ урезается, стрелять нельзя, потому , что оштрафует зеленский (из-за своей дурацкой идеи мира), соответственно премиальных боевых соответственно тоже нет, премии за уничтоженную российскую технику тоже нет, на постройку двух дивизионов ракет НЕПТУН денег тоже нет!! На хрена тогда нам такой безмозглый и трусливый главнокомандующий ВСУ??
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14.10.2020 19:25 Відповісти
Преценденту мозгов не хватает... действия гавнокомандующего???
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14.10.2020 19:42 Відповісти
Всё верно делает.
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14.10.2020 20:23 Відповісти
пацифист, они за тебя всё равно голосовать не будут
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14.10.2020 20:24 Відповісти
Как в сказке про Золушку, наступило 14.10-загадывайте желание...зеленая фея с "волшебным музыкальным инстументом" вернеться(не дай Боже) через год. БББРРЫЫЫЫЫНЬ.
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14.10.2020 20:43 Відповісти
Ти чмо.
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14.10.2020 20:51 Відповісти
вони йому не сказали що не так?
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14.10.2020 20:59 Відповісти
Не хватает вашего выступления в оккупированной Горловке.Как в 14-м,когда ты развлекал убийц, врагов Украины.Ты такое же как и они!
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14.10.2020 21:20 Відповісти
Так тарілок і не вистачає. Хоча б порожніх, для облизування, бл...
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14.10.2020 22:43 Відповісти
Не хватает тарелок.
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14.10.2020 23:12 Відповісти
Зелене гiвно!
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14.10.2020 23:32 Відповісти
НЕ ХВАТАЕТ СМЕРТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЕХ ИХ ДЕТЕЙ !)
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15.10.2020 00:27 Відповісти
Зеленский пообщался с военными на Донбассе: "Если чего-то не хватает, если что не так - говорите"

===========
НЕ ХВАТАЕТ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ У ЗЕЛЕНСКОГО
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15.10.2020 06:35 Відповісти
"...якщо щось не так - кажіть. Правда - завжди найцінніше"- застрелися, **** малороська.
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15.10.2020 09:42 Відповісти
Что тебе бубочка говорить, если ты кроме своей свиты никого не слышишь? Ни семьи погибших с Майдана, ни сжегшего себя АТО ца.......
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15.10.2020 12:26 Відповісти
Багато чого не так, командири засталяють замовчувати , щоб необразити командувача.. Везде і всюди брехня. 95 квартал інакше не назвеш!
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15.10.2020 13:29 Відповісти
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