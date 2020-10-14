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У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Марш націоналістичних та патріотичних організацій на честь Дня захисника України в центрі столиці завершився.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники маршу збиралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, пройшли бульваром Шевченка, Хрещатиком і Майданом Незалежності.

Далі учасники прийшли до Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади. Серед вимог - ухвалення закону про колабораціоністів, забезпечення дієвої роботи СБУ і Нацполіції щодо притягнення до відповідальності громадян України, причетних до сприяння політиці РФ в Україні та ініціювання рішення про позбавлення ліцензії на мовлення каналів "112.Украіна", "NewsOne", "ZIK" і "Інтер".

Також дивіться: День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше". ВIДЕО

Крім цього, учасники акції зажадали припинити обмеження українських військовослужбовців з ведення вогню у відповідь на обстріл російських найманців на Донбасі.

Організатори маршу передали свої вимоги до Офісу президента, після чого запалили піротехніку і виконали державний гімн України.

У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 01
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 02
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 03
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 04
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 05
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 06
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 07
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 08
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 09
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 10
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 11
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 12
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 13
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 14
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 15
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 16
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 17
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 18
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 19
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 20
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 21
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 22
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 23
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 24
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 25
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 26
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 27
У Києві завершився Марш УПА: учасники передали свої вимоги до Офісу Президента 28

Читайте також: У Києві відбувається "Марш УПА": учасники збираються оголосити вимоги Зеленському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

марш (334) УПА (136) військовослужбовці (4703) День захисників і захисниць України (157) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+86
УПА никогда, ни с кем не подписывала никаких капитуляций
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 2431
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14.10.2020 17:47
+71
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4826
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14.10.2020 17:56
+70
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 3407
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14.10.2020 17:47
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С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М !
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14.10.2020 17:46 Відповісти
Плюшевых поросят не кидали ?
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14.10.2020 18:33 Відповісти
ГДЕ "патриот" Рабинович ??? ЭТИ РЕБЯТА ШУТИТЬ НЕ БУДУТ !!
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14.10.2020 20:01 Відповісти
УПА никогда, ни с кем не подписывала никаких капитуляций
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 2431
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14.10.2020 17:47 Відповісти
Переговорная группа.
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14.10.2020 17:48 Відповісти
Так і є! Тому й досі москалі жахаються Бандери та УПА!
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14.10.2020 19:48 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9820
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14.10.2020 20:24 Відповісти
А где же пятая колона Кремля?ВВХ-с довольствия снимет.
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14.10.2020 17:47 Відповісти
В Киеве завершился "Марш УПА": участники передали свои требования в Офис Президента - Цензор.НЕТ 3407
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14.10.2020 17:47 Відповісти
Слава Україні!
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14.10.2020 17:49 Відповісти
Героям Слава!
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14.10.2020 22:00 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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14.10.2020 17:51 Відповісти
Там десь далеко на Волині,Створилась армія УПА,Щоби воскресла Україна І завітала свобода. Ми вище прапор піднімемо,Тризуб повернем до чола, І крикнем "Слава! Слава! Слава Україні!" Так, щоб здригнулася земля.
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14.10.2020 17:51 Відповісти
Теперь понятно почему дезертир дрыстнул из Киева
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14.10.2020 17:52 Відповісти
Теперь понятно зачем храбрый гетьман перекрывал проходы на Банковую.
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14.10.2020 18:54 Відповісти
І це не вперше.
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14.10.2020 19:24 Відповісти
4 і 5 питання зелі:
чи потрібна українська мова?
і
чи потрібна Україні армія?
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14.10.2020 17:53 Відповісти
Є ще питання -Чи потрібна українцям Україна???)))
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14.10.2020 18:43 Відповісти
"...Мої предки були красиві ворогам на подив і злість"
Рядок з біографії - сестри Тельнюк https://www.reverbnation.com/show/25175403?id_unique=artist_841027
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14.10.2020 17:53 Відповісти
Які вимоги, до агентів Кремля? Там державна зрада і кубло корупції їм - імпічмент, нові вибори і трибунал.
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14.10.2020 17:54 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5750
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14.10.2020 17:55 Відповісти
в Кам'янці-Подільському..

У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4278
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14.10.2020 18:18 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 7952
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14.10.2020 18:20 Відповісти
Героям слава!
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14.10.2020 18:25 Відповісти
На пять вопросов "гаранта" у народа за год его каденции накопилось уже 105.
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14.10.2020 17:55 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4826
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14.10.2020 17:56 Відповісти
Слава Украiнi!
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14.10.2020 17:58 Відповісти
Героям Слава!
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14.10.2020 22:02 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6931
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14.10.2020 18:01 Відповісти
прикольно, а что такое марув? че за дерьмо?
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14.10.2020 18:12 Відповісти
а что такое марув



да какие-то очередные ватные поющие трусы.) не берiть, пане, в голову.
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14.10.2020 18:46 Відповісти
Ну так между "хочу" "и поздравляю" оно же самолично и представилось.
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14.10.2020 21:37 Відповісти
От навіщо ту соску кацапську сюди і зараз?
Хай дальше сракою на росіі крутить, нам своіх фріків вистачає, один зе чого вартий
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14.10.2020 18:19 Відповісти
в нквд ? ****** драна
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15.10.2020 00:55 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4948
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14.10.2020 18:13 Відповісти
Згвалтують, вб'ють, здеруть шкіру і зроблять берці.
І пощастить якщо зроблять це саме в такому порядку.,
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14.10.2020 18:22 Відповісти
а з тими, шо його туди вибрали, шо зроблять ?
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14.10.2020 18:35 Відповісти
Посодют довічно за корупцію
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14.10.2020 18:26 Відповісти
а їх виборців, що привели зрадників до влади?
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14.10.2020 19:59 Відповісти
гы!!банально утонут!! после пули в затылок и задержавшись в петле!!
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15.10.2020 01:09 Відповісти
коли приходить рюзьге мiр.



У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4676




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14.10.2020 18:15 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8367
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14.10.2020 18:16 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 892
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14.10.2020 18:16 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8036
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14.10.2020 18:17 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5295
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14.10.2020 18:17 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5393
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14.10.2020 18:18 Відповісти
это что за чмо, явно айкосика соснул
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14.10.2020 18:23 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 3987

У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4331

ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА КИНДРАТА.
Родился в 1923 г., доктор медицины, Рочестер, США.
«В июне 1941 г. я жил в студенческом общежитии по ул. Скарбкивской, 10 во Львове. 29 июня приблизились войска Вермахта, в городе была паника и беспорядок. Оставались войска особого назначения НКВД. Знакомый, что жил напротив тюрьмы по ул. Лонцкого, рассказал, что в ночь с 28 июня слышал оттуда глухие выстрелы и сумасшедшие крики. Мы, 4 студента, отправились на разведку. Замурованную теперь и закрытые тогда тюремные ворота подорвали связкой гранат. Перед входом во двор увидели 8 мертвых мужчин и женщин, около стены - еще две женщины, еще живые, но окровавленные и в бессознательном состоянии. В дальнейшем выяснилось, что это были не узники, а наемные рабочие, которых уничтожили последними, как свидетелей кровавого преступления. Обе женщины вскоре умерли. Убиты они все 10 были уколами штыков, кое-кто имел по множеству ран в груди и животах. Со двора двери вели к большому помещению, с горой трупов аж под потолок. Нижние были еще теплые. Возраст жертв - между 15 и 60 годами, но подавляющее большинство 20-35 лет. Лежали в разных позах, с открытыми глазами и с масками ужаса на лицах. Между ними немало женщин. На левой стене были распяты трое мужчин, едва покрытых одеждой с плеч, с отрезанными половыми членами. Под ними на полу, в полусидячих наклонных позах - две монашки, с теми органами во рту. Выявленные нами жертвы энкаведистского садизма были убиты выстрелами в рот или в затылок. Но еще больше было заколотых штыками в живот. Одни - голые или почти голые, другие - в порядочном уличном платье. Один был в галстуке, наверное, только что арестованный. Из центрального помещения, затопленного лужами крови, вели два коридора. Я пошел направо, в надежде отыскать живых. Первая камера: на вбитом в стену крюке повешенный на шнуре человек в военных штанах и сапогах. Его рост выше того крюка. На стене выцарапана надпись: «Да здравствует свободная Россия». Жертва - майор советской авиации. К одной из следующих камер трудно было подступиться. По ту сторону дверей - несколько тел, прильнувших лицом к щели дверей. Догорали остатки ядовитого газа - запах тухлых яиц. В следующей камере - две очень молодые и даже после смерти красивые женщины, задушенные, со шнурами на шее. Рядом двое младенцев с разбитыми черепами. На наличнике двери - свежие пятна разбрызганного мозга. Еще одно проявление зверства - отъятые пальцы, снятая ремнями кожа на спинах. Накручивали кожу на палку постепенно, изо дня в день. Заканчивали один ремень - начинали второй. Тщательно надрезали скальпелем, стерилизуя предыдущие места, чтобы пытаемый не умер преждевременно. ...Попадаю в большее помещение, со столом посередине. На столе привязан обнаженный человек с невероятно скорченным лицом. Тело покрыто стеклянным колпаком. На животе - раны со странными дырами. Вдруг из дыр вылезают один за другим несколько крыс. Это - один из многих видов пыток энкаведистов. Под колпак к живому заключенному запускали голодных крыс. Все. Силы меня покинули. Кажется, потерял за этот час лет 12 жизни. Теряя сознание от ужаса, выбежал из тюрьмы. Никто из нас так и не наткнулся на живых. В разбитом магазине беру фотоаппарат и возвращаюсь фотографировать гору трупов, распятых священника и монашку в главном помещении. К камерам уже невмоготу возвращаться. За неделю мои фотографии появились в «Краковских вестях», но не все, некоторые были признаны нецензурными. Такие дикие преступления показывать не рискнули. Позже, в 1943 году, я закопал эти фотографии на огороде у родной хаты.
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14.10.2020 18:22 Відповісти
Україна, понад усе! Не дамо Зе команді обісрати пам'ять героїв, які віддали своє життя за Україну, капітуляцією, "пасматреть в глаза" пацюку, "предовратить гуманитарную катастрофу" в Криму і іншими мансами нашого "обраного".
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14.10.2020 18:18 Відповісти
Не треба дивитися в землю чи ховати очі - ви на своїй землі
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14.10.2020 18:26 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5984
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14.10.2020 18:27 Відповісти
Вподобайка!
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14.10.2020 18:35 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6044
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14.10.2020 18:47 Відповісти
В президента нема. Он на передовой.
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14.10.2020 18:48 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 1758
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14.10.2020 18:50 Відповісти
Більшість ******** українців не вважають, що Україна - понад усе, бо інакше вони не зробили б свій вибір і не продовжували б підтримувати його.
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14.10.2020 18:57 Відповісти
Ця більшість, шо таргани. Ще ми до тарганів не дослухались.
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14.10.2020 19:18 Відповісти
На РАБссии от одного имени Степан Бандера красная тряпка чЛенина упала к Мавзолею....заменили на Триколор генерала Власова....
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14.10.2020 19:01 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 4369
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14.10.2020 19:35 Відповісти
В Україні реально тільки одна націоналістична партія - це ЄС. Решта то камуфльоване театралізоване шоу розраховане на неокрєпшиє уми.
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14.10.2020 19:02 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 2620
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14.10.2020 19:34 Відповісти
У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9933

Вічна пам'ять
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14.10.2020 20:37 Відповісти
Слава нації!
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14.10.2020 19:57 Відповісти
Смерть ворогам!
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14.10.2020 22:04 Відповісти
Слава Украине! Вы всё вернём, и враги пожалеют что родились на свет
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14.10.2020 19:58 Відповісти
Что же Вы, сударь, у нас в Чехии спасаетесь?
Ну-ка домой, возвращать.
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14.10.2020 21:29 Відповісти
у нас в Чехии



слышь, матрёха, твоя "Чехия" на сранях-рязанях.
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14.10.2020 21:33 Відповісти
Не. Если уж кацапку где-то прислонили, то вокруг все ее.
Вот так выходит нетвердой походкой из-за чужого сарая, поправляя труселя, а сарай-то уже и не совсем чужой...
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14.10.2020 21:36 Відповісти
Чья это наша Чехия? Кацапским ночным бабочкам Чехия не принадлежит
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14.10.2020 22:50 Відповісти
Дивлюсь на ці фото, серце радіє. Адже саме ці люди, це красива, наповнена позитивом справжня, могутня, непохитна Україна.
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14.10.2020 20:06 Відповісти
+++ А жінки які у нас гарні, справжні красуні.
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15.10.2020 13:06 Відповісти
А зеле-чмо с дермаком свалило под шумок из Киева !!!!
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14.10.2020 20:47 Відповісти
в прошлом году Зеля и ПОртянкин! тоже удрали на 14 .10. Боялись.
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14.10.2020 22:19 Відповісти
Класс!!!

Погуляли, передали в никуда какие-то требования и разошлись.

Борцы!!! НациОналисты!!! Страшные люди вобще...
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14.10.2020 21:33 Відповісти
Дарма хіхікаєш.
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14.10.2020 22:22 Відповісти
А что будет дальше ,сколько уже этих требований передавали и все по боку .Ну побьют где -нибудь каких-то зажопов ,неизвестные,всех переловят и пересажают , Билецкий на их суде толкнет речь о репрессиях режима против патриотов и на этом все закончиться
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15.10.2020 08:39 Відповісти
ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА !!! ГЛАВНОЕ НЕ ДАТЬ ИМ БЕЖАТЬ КАК ЯНУКОВИЧ !)
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14.10.2020 22:05 Відповісти
с головами в банках переборщили....надо не шоу устраивать, а сделать так чтоб фигуранты из банок взяли и вдруг пропали....навсегда....а не шоу устраивать для парашских и мировых СМИ, давать им повод лить гов..о на национал-патриотический рух....
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14.10.2020 22:23 Відповісти
Лучше бы ******** Киве дали, чем бесполезно факелами махать.
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14.10.2020 23:36 Відповісти
пропала ..пропала ..моя ненька..в день покрова???
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14.10.2020 22:27 Відповісти
1.ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ СМЕРТИ ПАТРИОТОВ ВСЕМИ СВОИМИ ТРУПАМИ !!! 2. ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА КРАЖУ ИЗ БЮДЖЕТА ВСЕМ СВОИМ СОСТОЯНИЕМ !!! 3.ЗА ГЕНОЦИД НАЦИИ, ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ ВРАГИ НАРОДА !!!
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15.10.2020 00:11 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПРОСТО УБИВАТЬ ВРАГА !!!
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15.10.2020 00:16 Відповісти
БОЛЬШИНСТВО ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ СДЕЛАНЫ ДЛЯ ЗАХВАТА РЕСУРСОВ И ТЕРРИТОРИИ !!! НО РЕДКОСТЬ И САМЫЕ ГЛАВНЫЕ, КОГДА НАРОДЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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15.10.2020 00:24 Відповісти
Слава Степану Андреевичу Бандере!!!
Смерть мацкалам, совкам, предателям Присяги, предателям Родины и им сочувствующим!
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15.10.2020 06:23 Відповісти
Напоминают белорусских бабушек с шариками.
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15.10.2020 12:25 Відповісти
"Основна проблема України - це моральна деградація, а все інше - наслідки " Любомир Гузар . На чиї гроші вони живуть і мітингують, на гроші злодюг ,які бояться Зеленського як вогню. І це найголовніша ганьба України, коли частина народу, прикриваючись гаслами прагне захопити владу, щоб продовжувати обкрадати народ вже на мільярди, а друга частина без мізків, але з м'язами їм в тому допомагає
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15.10.2020 13:41 Відповісти
 
 