У Києві завершився "Марш УПА": учасники передали свої вимоги до Офісу Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Марш націоналістичних та патріотичних організацій на честь Дня захисника України в центрі столиці завершився.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники маршу збиралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, пройшли бульваром Шевченка, Хрещатиком і Майданом Незалежності.

Далі учасники прийшли до Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади. Серед вимог - ухвалення закону про колабораціоністів, забезпечення дієвої роботи СБУ і Нацполіції щодо притягнення до відповідальності громадян України, причетних до сприяння політиці РФ в Україні та ініціювання рішення про позбавлення ліцензії на мовлення каналів "112.Украіна", "NewsOne", "ZIK" і "Інтер".

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Крім цього, учасники акції зажадали припинити обмеження українських військовослужбовців з ведення вогню у відповідь на обстріл російських найманців на Донбасі.

Організатори маршу передали свої вимоги до Офісу президента, після чого запалили піротехніку і виконали державний гімн України.

























































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