Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 14 жовтня, в районах відповідальності бригад ЗСУ зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей з боку найманців РФ.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільні, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні ООС.
Топ коментарі
+7 Люцифер
показати весь коментар14.10.2020 18:12
+4 Порохобандерівець
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+3 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар14.10.2020 18:17
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В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы....
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/21/7178355/
Все украинские школы в России закрыты:
В России проживают 7 миллионов украинцев и нет ни ОДНОЙ Украинской школы в России.
https://prm.ua/ru/v-rossii-zhivet-pochti-7-millionov-ukraintsev-net-ni-odnoy-ukrainskoy-shkolyi-elchenko-v-oon/
И тд. и тп. так всегда .