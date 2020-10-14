Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 14 жовтня, в районах відповідальності бригад ЗСУ зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей з боку найманців РФ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільні, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні ООС.

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