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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь вручила Україні ноту протесту через указ Зеленського про залучення білоруських IT-фахівців

Білорусь вручила Україні ноту протесту через указ Зеленського про залучення білоруських IT-фахівців

Міністерство закордонних справ Білорусі 14 жовтня викликало українського посла Ігоря Кизима з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні та вручили йому ноту протесту.

Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Виданий українським президентом указ в Мінську назвали "недружнім і дискримінаційним", а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. У білоруському МЗС стверджують, що цей указ підриває довіру в двосторонніх відносинах.

"У зв'язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю", - заявили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі

У білоруському відомстві також пригрозили Україні заходами у відповідь для захисту національних інтересів. Разом з тим у Мінську заявляють, що не мають намірів перетинати "червоні лінії".

Як повідомлялося 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Автор: 

Білорусь (7922) Зеленський (23659) нота протесту (99) ІТ-індустрія (718)


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Топ коментарі
+54
А вот нечего было досматривать машину украинского посла Кизима на границе
Сами виноваты 😀😜😜
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14.10.2020 18:23
+46
Недоразвитое ты создание - Украина поддержала беларуское гражданское общество, поддержала санкции против узурпатора.
Приютив IT специалистов - лишила режим Лукашенко существенной части доходов.
Что тебя штырит как путиноида или лукашиста?
Или ты один из них и есть?
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14.10.2020 18:28
+24
пусть еще МИД Беларуси ноту протеста Цензору предъявит.. Мы тут такое на диктатора Лукашенко пишем, что уши заворачиваются и усы дыбом встают..
Живе вільна Беларусь!
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14.10.2020 18:32
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Грошы уцякаюць! На сабак у чорнай вопратцы ужо не хапае
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14.10.2020 22:56 Відповісти
пу еще подкинет им на з.п.
пока платят, пока и лупят, а мозгов нету, чтобы понять быстротечность момента
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15.10.2020 01:22 Відповісти
Брешиш, дурень. З росіянами також були "один народ". Бог сотворив різні народи, з різними мовами, традиціями і культурою. І ми з білорусами також різні. У нас різна мова, національні костюми, вишивка, архітектура ( яку більшовики майже знищили) і культура.( побачили на протестах). Як сусіди, русини, білоруси, литовці і поляки -- ми мали спільні союзи в різні часи, але не більше.
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22.10.2020 14:25 Відповісти
Тупа ти курка, Оксана Стецьків. Якщо не розумієш написаного в цілому. Я не вважаю білорусів одним з українцями народом. Це так вважають Лукашенко з пуціним. Тому мій пост мав звернення до Лукашенка. Якщо ми один народ, то чому він біситься, що ми допомогаємо білорусам? Але ти дійсно тупа, якщо вириваєш слова з контекста і починаєш обзивати людей. Хочеш здаватися розумною, краще стули писок і думай мозгами. Тупа курка!
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22.10.2020 16:33 Відповісти
И в Латвию айтишники уехали.
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14.10.2020 23:27 Відповісти
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