Білорусь вручила Україні ноту протесту через указ Зеленського про залучення білоруських IT-фахівців
Міністерство закордонних справ Білорусі 14 жовтня викликало українського посла Ігоря Кизима з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні та вручили йому ноту протесту.
Про це повідомляє пресслужба білоруського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Виданий українським президентом указ в Мінську назвали "недружнім і дискримінаційним", а також таким, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. У білоруському МЗС стверджують, що цей указ підриває довіру в двосторонніх відносинах.
"У зв'язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю", - заявили в МЗС.
У білоруському відомстві також пригрозили Україні заходами у відповідь для захисту національних інтересів. Разом з тим у Мінську заявляють, що не мають намірів перетинати "червоні лінії".
Як повідомлялося 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пока платят, пока и лупят, а мозгов нету, чтобы понять быстротечность момента