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Новини Місцеві вибори-2020
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Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція. ФОТО

Чоловік попросив жінку-агітатора прибрати намет "Опозиційної платформи - За життя". Та відмовилася і покликала на допомогу керівника Бобровицького осередку партії. Справа закінчилася стріляниною з револьвера під патрон Флобера.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з місцевих жителів 1981 року попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати її. Жінка розгубилася, тому покликала на місце події керівника партійного осередку 1975 року. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками зав'язався конфлікт", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що активіст зіпсував намет, а представник партії вистрілив йому в плече.

Обидва учасники конфлікту написали заяви в поліцію.

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Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження, карається штрафами, громадськими або виправними роботами. На чоловіка, який зіпсував намет, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція 01
Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція 02
Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція 03
Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція 04

Автор: 

агітація (201) бійка (735) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) Чернігівщина (1584) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+27
Патриота наградить, коллаборантов судить.
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14.10.2020 19:07
+17
опжезисти вороги України.
їхню агітацію потрібно заборонити.
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14.10.2020 19:10
+13
ОпаЗажопу це запеклий ворог України, і ця гидота буде знищена.
А зєфейк - гімно.
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14.10.2020 19:08
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Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция - Цензор.НЕТ 4202
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14.10.2020 19:00 Відповісти
Два чобота-сапоги !!))
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14.10.2020 19:06 Відповісти
один лівий, другий правий - обидва рвані та брудні
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14.10.2020 20:04 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg ...
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14.10.2020 19:03 Відповісти
На фото, как я понял по прикиду, глава ячейки... Почему фото обрезали и не показали лакированые туфли????))))
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14.10.2020 19:05 Відповісти
Дык они по-ходу видаать кошерные..
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14.10.2020 19:28 Відповісти
может "лакированные кроссовки" ?
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14.10.2020 22:14 Відповісти
Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція - Цензор.НЕТ 581
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15.10.2020 08:47 Відповісти
Патриота наградить, коллаборантов судить.
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14.10.2020 19:07 Відповісти
ОпаЗажопу це запеклий ворог України, і ця гидота буде знищена.
А зєфейк - гімно.
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14.10.2020 19:08 Відповісти
а по результатам віборов они возьмут большинство в міськраді
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14.10.2020 19:11 Відповісти
Трошки знаю обстановку в Бобровиці. Думаю ОПЗЖ більшість не візьме. Скоріше НАШ Край буде першим. Хлопці розвернулись. Грошей повно. Агітатори закуплені і думаю по ходу підмащені і виб. комісії))!!
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14.10.2020 19:41 Відповісти
"Наш Край" це "перефарбовані" регіонали. Їх не гнати, а кожне падло питати "Скажи, ****, "паляниця"! А як не вимовить правильно то треба *******...
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14.10.2020 19:49 Відповісти
Даже еще хуже.
Это легализованая часть натуральных бандюганов
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14.10.2020 22:55 Відповісти
Наш Край - не набагато кращі
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14.10.2020 21:45 Відповісти
ну чому ви пишете якесь "гімно", а не лайно?
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14.10.2020 20:06 Відповісти
можна помедленнее Я записываю ?
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14.10.2020 19:09 Відповісти
опжезисти вороги України.
їхню агітацію потрібно заборонити.
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14.10.2020 19:10 Відповісти
вот сейчас их выберут и они тут же сами себя запретят )))
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14.10.2020 19:27 Відповісти
Правильно! Сколько можно раскачивать лодку. Одну партию надо оставить, остальные запретить!
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14.10.2020 20:19 Відповісти
жартівник
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14.10.2020 20:26 Відповісти
Некогда сейчас шутить! Одна партия должна быть! Народ и партия должны быть едины! Всё долно быть без вариантов, только, РАДИ ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА. Развели тут оппозиционеров, от этого и бардак в стране.
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14.10.2020 20:43 Відповісти
Лаптеголовый, они не оппозиционеры, а колаборанты.
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14.10.2020 21:10 Відповісти
нужно коллаборантов уничтожать!
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14.10.2020 19:10 Відповісти
шо тебя сдерживает ?
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14.10.2020 19:28 Відповісти
даркість сайду мабуть
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14.10.2020 20:08 Відповісти
как правило те кто за ОП за Жопу злобные люди ,как говорил Макаревич "Злобные Дебилы "
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14.10.2020 19:11 Відповісти
Надо было на месте этот револьвер руководителю ячейки засунуть в то место, которым он думает
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14.10.2020 19:11 Відповісти
та мабуть сували, аж ричажок курка зламали, а потім вирішили, що потрібні речові докази та витягли...
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14.10.2020 20:11 Відповісти
почему сбу не открыло дело за зраду Мертвечука в страну агрессора? Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция - Цензор.НЕТ 6153
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14.10.2020 19:11 Відповісти
так СН объеденяется с ОПЖЗ
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14.10.2020 19:12 Відповісти
Шоу,ты уже здесь??? )))
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14.10.2020 19:30 Відповісти
так СН обєбєняєтся з ОПзЖопи
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14.10.2020 20:12 Відповісти
З надімедроленого флобера і завалити можна.
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14.10.2020 19:11 Відповісти
Ні, я неправильно висловився. Для самозахисту він не годиться через ніяку зупиняючу дію, а от піддімедроливши, пробивна здатність кулі таки чимала завалити як два пальці об....
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14.10.2020 19:14 Відповісти
За внесение изменений в конструкцию уголовная статья.нет денег на травмат лучше с балончиком ходить а то могут и с боевого ответить.
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14.10.2020 19:17 Відповісти
Ствол якраз без змін лишається.
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14.10.2020 19:18 Відповісти
як у вухо або в шию, то і конструкцію не потрібно змінювать
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14.10.2020 20:14 Відповісти
Недавно Ведмедчук ездил на Мацковию,просил денег на выборы и Фуфломицин Путлера....
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14.10.2020 19:12 Відповісти
Денег Мертвечуку и так девать некуда, так что не думаю что дело в деньгах, его юристы не успевают узаконивать подачки ***** из бюджета РФ. А вот посиделки с плешфюрером и разговоры о фуфломицине - это предвыборный пиар по мнению кремлёвских политтехнологов. Насколько это подействовало на украинских ватников - увидим на выборах.
Тут ещё нюанс - Мертвечука где-то две недели держали в кремлёвском инкубаторе, иначе его к телу бункерфюрера не допустили бы...
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14.10.2020 19:32 Відповісти
кацапов и ватников нужно выжигать под корень!
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14.10.2020 19:15 Відповісти
Проти колорадів , самий дієвий , дідовський, засіб , це гас і вогонь !!)))
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14.10.2020 19:30 Відповісти
Рукводитель"ячейки ОПЗЖ".. Прям как большевики-членинцы, суки ячеистые.
ОПЗЖ - мразота, потомки краснопузых НКВДистов и приверженцы рашистского *****,
руководителя всемирной организации террористов и человеконенавистнического Оркостана.
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14.10.2020 19:16 Відповісти
Толпы молодых людей ходят по домам, квартирам раздают гречку, сахар и прочее дерьмо,старики берут,молодежь ржет от невиданного аттракциона щедрости Опожоперов Ведведчука...
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14.10.2020 19:17 Відповісти
Флобер- це тренувальна зброя (хоча якщо набої дімедрольні, то можна і вбити). Курок спиляний для полегшення діставання з кишені... Ідійот цей зажоп.
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14.10.2020 19:26 Відповісти
ти з такого флобера нікуди не вцілиш, тільки впритул, яка вона тренувальна...
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14.10.2020 20:20 Відповісти
Отака от- тренувальна. З довжиною ствола 4-6 дюймів все нормально потрапляє в ціль, ствол то нарізний.
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14.10.2020 20:43 Відповісти
нема там чотирьох дюймів, ствол не нарізний та сілуміновий, кулька меньше отвору ствола та бовтається в ньому при стрельбі як скажена бджола
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14.10.2020 21:40 Відповісти
єдине що можна зробити щоб вцілити в щось з двох метрів, це замість "пороху" в патрони засипать сірку з сірників, а так у пивну банку більше ніж з метра-півтора не вцілиш з першого пострілу, мабуть один раз з десятьох
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14.10.2020 21:53 Відповісти
це ж не пнєвматика
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14.10.2020 21:59 Відповісти
та ще як важіль взводу курка зпиляний чи зламаний, спуск курка дуже важкий, точно не вцілити в щось
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14.10.2020 22:11 Відповісти
У мене 440 сафарі (Харків). Ствол нарізний, куля приймає форму ствола і на виході вже не кулька, а циліндрик з нарізами. Зараз вже не стріляю, бо закрився чеський завод, що випускав набої, а ціни на німецькі злетіли невиправдано високо.
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14.10.2020 22:09 Відповісти
це не сафарі 440, а іграшка, що продається в інтернет-магазинах без дозволів
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14.10.2020 22:13 Відповісти
Калібр той же, дозволи на них не потрібні. Проте дійсно є момент, що у турків стволи без нарізів. В Україні це єдиний пристрій для відстрілу набоїв, що має піротехнічну складову, на який не потрібен дозвіл.
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14.10.2020 22:18 Відповісти
зайди, як хочеш до дозвільной системи , вони пояснять, що вже потрібний, як ствол нарізний, та ще й контрольний відстріл з трьох набоїв заставлять робити, за гроші
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14.10.2020 22:31 Відповісти
як той мундєль тільки поцілив в хлопця? мабуть цілив в ногу, а поцілив у плече
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14.10.2020 22:28 Відповісти
Руководитель ячейки *за жизнь* стрелял в человека. Никого ничего не удивляет? Как и не удивляет никого то что Мертвечук и Жопоблок с лозунгом *ЗА МИР* привели в Украину войну и окупантов. Что дальше? Педофилы будут насиловать детей *за счастливое детство*, а насильники насиловать женщин *за защиту матери и ребенка*?
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14.10.2020 19:39 Відповісти
Ці, якщо дорвуться до влади, і не такими патронами будуть стріляти, підтверджено подіями на Майдані в лютому 2014 року.
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14.10.2020 19:50 Відповісти
Интересно видел ли кто-то опзж агитку во Львове или Франыке? Правильно , только в жопе агитаторов в морге на столе лежащих.
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14.10.2020 20:19 Відповісти
ОПЗЖ- бандюганы, все с стволами ходят.
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14.10.2020 20:46 Відповісти
Ці виродки, при зеленському, всякий страх втратили.
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14.10.2020 21:10 Відповісти
намет на фото гарно виглядає))
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14.10.2020 21:30 Відповісти
Сєпарам можна стріляти навіть в мирних містах, військовим НЕ МОЖНА навіть на фронті.
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14.10.2020 22:09 Відповісти
ДА ОТРАВИТЕ ЕГО БЛЕДНОСИНЕКРАСНЫМИ ПАГАНКАМИ !!!
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15.10.2020 01:09 Відповісти
Наградить руководителя ячейки ОПЗЖ в Бобровице почётным знаком «Ворошиловский стрелок», выдать именной пулемёт и оформить безлимитную отстрелочную карту на мужчин, посягающих на агитпалатки.
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15.10.2020 08:57 Відповісти
Це, тому що, досі відсутній закон про колаборантів.
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15.10.2020 10:48 Відповісти
 
 