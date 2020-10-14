Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція. ФОТО

Чоловік попросив жінку-агітатора прибрати намет "Опозиційної платформи - За життя". Та відмовилася і покликала на допомогу керівника Бобровицького осередку партії. Справа закінчилася стріляниною з револьвера під патрон Флобера.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з місцевих жителів 1981 року попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати її. Жінка розгубилася, тому покликала на місце події керівника партійного осередку 1975 року. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками зав'язався конфлікт", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що активіст зіпсував намет, а представник партії вистрілив йому в плече.

Обидва учасники конфлікту написали заяви в поліцію.

Читайте: ЦВК акредитувала понад 200 офіційних спостерігачів на місцевих виборах в Україні

Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження, карається штрафами, громадськими або виправними роботами. На чоловіка, який зіпсував намет, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.







