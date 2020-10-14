Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція. ФОТО
Чоловік попросив жінку-агітатора прибрати намет "Опозиційної платформи - За життя". Та відмовилася і покликала на допомогу керівника Бобровицького осередку партії. Справа закінчилася стріляниною з револьвера під патрон Флобера.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Один з місцевих жителів 1981 року попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати її. Жінка розгубилася, тому покликала на місце події керівника партійного осередку 1975 року. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками зав'язався конфлікт", - сказано в повідомленні.
У поліції розповіли, що активіст зіпсував намет, а представник партії вистрілив йому в плече.
Обидва учасники конфлікту написали заяви в поліцію.
Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження, карається штрафами, громадськими або виправними роботами. На чоловіка, який зіпсував намет, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.
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Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
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Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
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А зєфейк - гімно.
Это легализованая часть натуральных бандюганов
їхню агітацію потрібно заборонити.
Тут ещё нюанс - Мертвечука где-то две недели держали в кремлёвском инкубаторе, иначе его к телу бункерфюрера не допустили бы...
ОПЗЖ - мразота, потомки краснопузых НКВДистов и приверженцы рашистского *****,
руководителя всемирной организации террористов и человеконенавистнического Оркостана.