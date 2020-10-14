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Новини Місцеві вибори-2020
14 031 81

Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко

Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії

Агресивний чоловік спочатку чіплявся до агітаторів, які роздавали газети, а потім поранив одного з них ножем у шию. Хлопець у реанімації, нападника затримали.

Про це повідомив в фейсбуці мер столиці, лідер партії "Удар" Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Він зазначив, що, за словами свідків, Станіслав поводився чемно, незважаючи на агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та завдав Станіславу проникне поранення в шию.

Також читайте: Керівник осередку ОПЗЖ в Бобровиці стріляв у чоловіка, який пошкодив агітнамет, - поліція. ФОТО

Потерпілого забрала швидка допомога. Зараз він у реанімації.

Кличко додав, що правоохоронці оперативно затримали зловмисника, тривають слідчі дії.

"Переконаний, зловмисник понесе відповідальність за усією суворістю закону. Станіславу бажаю сил вижити.  Дякую медикам, які роблять все, щоб врятувати хлопця", - підсумував Кличко.

Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії Удар у Соломянському районі, - Кличко 01

Автор: 

Київ (19405) Кличко (3507) місцеві вибори (1366) напад (1117) УДАР (85)


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Топ коментарі
+67
вату треба вибивати.
це вороги.
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14.10.2020 19:41
+34
Пока ти получал "цивільну освіту" (что это вообще такое? гугл-транслейт?) цей хлопець защищал страну в АТО.
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14.10.2020 19:45
+28
У ваты из лугандона есть одна особенность: они так и норовят жить среди нормальных людей. Давно заметил: даже приезжая в Киев (Одессу, Львов, Днепр) они не стремятся жить как культурные, воспитанные люди; напротив, это быдло начинает учить всех "как жить", хоть по месту работу, хоть по месту проживания.
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14.10.2020 20:04
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14.10.2020 19:41 Відповісти
...криворожих.
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14.10.2020 23:54 Відповісти
вату треба вибивати.
це вороги.
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14.10.2020 19:41 Відповісти
та можно не вбивати переселить всю вату в одно место
они сами друг друга перережут
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14.10.2020 19:51 Відповісти
У ваты из лугандона есть одна особенность: они так и норовят жить среди нормальных людей. Давно заметил: даже приезжая в Киев (Одессу, Львов, Днепр) они не стремятся жить как культурные, воспитанные люди; напротив, это быдло начинает учить всех "как жить", хоть по месту работу, хоть по месту проживания.
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14.10.2020 20:04 Відповісти
Прокацаплене агресивне падло потрібно інтернувати до **********. Їх не має сенсу перевиховувати і утримувати в ув'язненні за наш рахунок. Російське прізвище злочинця? Уже достатньо! Рішенням суду позбавити українського громадянства і хай "служить Україні" повернувшись в ********* звідки колись прибули його предки. І хай вони його там перевиховують своїми кацапськими методами на кацапському суржику. А життя в *********і, думаю, досить серйозне покарання.
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14.10.2020 20:09 Відповісти
а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

==================================
це фатальна помилка...Ніколи не повертайтеся спиною до неадекватів! Завжди тримайте їх в полі зору і будьте готові до різного розвитку ситуації. Той агресивний виродок мабуть псих.Як ківа.
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14.10.2020 21:42 Відповісти
Да, похоже это психбольной. Сейчас в психбольницах сократили койки, посокращали сотрудников, психов повыбрасывали на улицу вот и результат. Все во вред народу- зэков на улицу, психов на улицу, пусть народ хлебает и голосует за зеленую муть.
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14.10.2020 22:00 Відповісти
насаживается неуважение с самого "верха". Вот две урки напихивают еду в свои черные ротяки, остальных заставили просто наблюдать
Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко - Цензор.НЕТ 2239
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14.10.2020 20:05 Відповісти
и внатуре - какого садиться и торчать...???, так аппетит можно испортить, и желудок...
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14.10.2020 20:24 Відповісти
Їм не видали ні ложок ні виделок, щоб Зєєєлє очі не вибрали, тому і сидять як засватані!
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14.10.2020 21:00 Відповісти
а откуда такой вывод про "вату" ? мотивы придурка с ножом в статье совершенно не описаны
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14.10.2020 20:54 Відповісти
а шо их описывать?посмотри видосы с **********,с микелёвым...жирика посмотри,унылую лошадь в конце концов.
везде одни и те же симптомы.нетерпимость к чужому мнению,выбору.все описано в методичках у психиатров
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14.10.2020 22:06 Відповісти
Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобранной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен

(Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров», 1969 г.)
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14.10.2020 22:08 Відповісти
Интересно, это будет хулиганство или мелкое хулиганство?
Я так думаю, если бы отлупили какого нибудь козла, который агитировал за опзж, то мертвечук уже кипятком бы сцал!
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14.10.2020 19:41 Відповісти
замах на вбивство
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14.10.2020 22:42 Відповісти
это же не системно.
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14.10.2020 23:56 Відповісти
отаких, як той нападник потрібно загратовувати на 20-30 років.
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14.10.2020 19:42 Відповісти
По поведению можно понять кто чей симпатик. Агитаторы от ОПЗЖ сами хамят и кидаются на прохожих (был свидетелем), а симпатики ОПЗЖ - кидаются на вежливых агитаторов проукраинских партий
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14.10.2020 19:42 Відповісти
100%.Наглючі ,як голодні собаки.Понатикали своїх ОПЗЖшних палаток на кожному кроці і чіпляються до перехожих.
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14.10.2020 22:44 Відповісти
Молодий хлопець газети роздає, мабудь нема цивільної освіти. Іншого пояснення в мене нема.
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14.10.2020 19:43 Відповісти
Пока ти получал "цивільну освіту" (что это вообще такое? гугл-транслейт?) цей хлопець защищал страну в АТО.
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14.10.2020 19:45 Відповісти
ты идиот?
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14.10.2020 19:54 Відповісти
Результат того что власть закрывает глаза на вражескую Медведчуковскую пропаганду и зомбирование по ТВ и в кремлевских агитячейках РПЦ
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14.10.2020 19:44 Відповісти
Если вы не уничтожаете врага ето не значит что враг будет сидеть сложа руки. Если вы не хотите воевать за свой дом и свою страну то готовтесь потерять все.
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14.10.2020 19:46 Відповісти
Вы предлагаете копать окопы по тротуарам и вокруг домов?
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14.10.2020 20:05 Відповісти
Ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 10 на 11 октября, умер
А мог бы уничтожить хотя бы одну сепарскую тварь а может даже несколько и сохранить жизни. А так сам себя убил и оставил своих детей один на один с врагом.
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14.10.2020 20:24 Відповісти
Террор совершенно парализует нервную систему.
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14.10.2020 20:31 Відповісти
"Проникающее ранение" (в тексте) и "полоснул" (в заголовке) - это две разные вещи.
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14.10.2020 19:46 Відповісти
проникающее может быть колотым, резанным, и т.д.
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14.10.2020 19:50 Відповісти
"Полоснул" - это максимум разрез верхнего слоя кожи.
"Проникающее" - это прокол с погружением в мышечную ткань
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14.10.2020 23:47 Відповісти
полоснуть можно до и кости
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15.10.2020 19:16 Відповісти
Тут сразу вопрос...атошник по форме был или по граждане подрабатывал за Удар...
Это принципиально...отрывать нападавшему яйца в прямом смысле или просто побеседовать и узнать почему он это сделал...
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14.10.2020 19:46 Відповісти
та яка різниця ?
це напад на українського діяча.
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14.10.2020 19:47 Відповісти
Еще раз ключевое слово..на политического или на украинского....???
======
В Одессе стоит куча палаток из них шариевцы раздают красные шарики, зажопинцы, нашкраховцы червоненка, зеленые филимонова, доверяки трухи и морская кивалова...проходя мимо у меня возникает желание их сломать....или набить морду...когда выпью это желание обостряется ))))
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14.10.2020 20:02 Відповісти
Сегодня праздник. Мог бы и выпить с друзьями...
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14.10.2020 20:13 Відповісти
Ви там тримайтесь. Бо інакше немає різниці.
А "нема різниці" - це не наше гасло.
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14.10.2020 20:14 Відповісти
Нападающему сначала оторвать яйца - а потом уже беседовать (по желанию)
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14.10.2020 23:49 Відповісти
Надеюсь Виталик не оставит это.
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14.10.2020 19:49 Відповісти
маю надію, що не тільки Віталік
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14.10.2020 19:52 Відповісти
разыщет нападающего и ударит его правой? Или чего в ждете от Кличко?
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14.10.2020 20:08 Відповісти
А не провалится? Годы уже не те . Я с Ягубкиным Сашей, Царство Небесное , на ринге был свое время , сейчас я старпер в форме.
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14.10.2020 20:17 Відповісти
Ждем что насадит тебя на бутылку
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14.10.2020 23:49 Відповісти
ждите ждуны порохососные
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21.10.2020 11:08 Відповісти
Агрессивный мужчина,ну-ну...кто оплатил?
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14.10.2020 19:51 Відповісти
Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко - Цензор.НЕТ 9387
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14.10.2020 19:51 Відповісти
хороша картиночка, давно вже пора тут таке дописувать, а то влаштували бійню поро-хоботи з зеле-бобіками
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14.10.2020 19:55 Відповісти
Жесть, всяких урок да ножевичков развелось. Насмотрятся в ютубе всякой ерунды про "ножевой бой"...
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14.10.2020 19:52 Відповісти
Чтобы воткнуть в шею нож, особого ума не надо.
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14.10.2020 21:28 Відповісти
Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко - Цензор.НЕТ 3423
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14.10.2020 19:53 Відповісти
браво
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14.10.2020 19:56 Відповісти
Размеры балалаек видать и о размерах,тьфу...
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14.10.2020 19:59 Відповісти
Ведмедчук был недавно на Мацковии просил денех у кума КГБиста на выборы...а также Фуфломицин от короны вируса...
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14.10.2020 19:55 Відповісти
Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко - Цензор.НЕТ 8688
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14.10.2020 19:59 Відповісти
Интересно, в Англии во время визита не пытался исполнить?
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14.10.2020 20:10 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3224793/rukovoditel_yacheyiki_opzj_v_bobrovitse_strelyal_v_mujchinu_kotoryyi_povredil_agitpalatku_politsiya
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14.10.2020 20:02 Відповісти
ты тоже нарик с ОП за Жопу ?
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14.10.2020 20:16 Відповісти
При Зеле сепарня уже вкрай оборзела от безнаказанности...
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14.10.2020 20:20 Відповісти
Плоды политики Зеленского и деятельности Венедиктовой.
Если рашенфашистам не удалось убить украинца, а украинец убил рашенфашиста, значит Венедиктова устраит слезливые посиделки с родственниками убитого рашенфашиста, а вся ее бандитская прокуратура будет стараться засадить уцелевшего украинца в тюрьму.
Результат - безнаказанность рашенфашистов, уверенных, что при Зеленском можна безнаказанно убивать украинцев, и даже если не удасться убить, то Венедиктова и коррумпированные нашпигованные путлеровской сволочью "украинские" суды защитят их от правосудия, поэтому звереют.
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14.10.2020 20:26 Відповісти
Боже, поможи Станіславу.
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14.10.2020 21:02 Відповісти
Ну собсно, как дружбан Зе Портнов и обещал, патриотов начали резать.
Кста, зебобики, помните - " да хоть Портнов, главное Пороха посадить" ?
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14.10.2020 21:06 Відповісти
Ну зачем его задержали? Ведь у него торчал нож в спине,и было две дырки в животе ,а так его просто задержали.
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14.10.2020 21:08 Відповісти
От ватных негодяев в Украине , должны оставаться только силуэты, очерченные мелом на асфальте !!!
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14.10.2020 21:17 Відповісти
Поклонники СН и Верещук страшны и беспощадны...
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14.10.2020 21:27 Відповісти
а шо ж за мущщіна? Де деталі?
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14.10.2020 21:42 Відповісти
Ну, якщо подивимося до якої політичної сили відносяться ті, хто у нас єдиноправильний в Україні то, я б не став звинувачувати у всьому сєпарів. Доводилося мені і в реалі зустрічати прихильників "єдиного рятівника України", які вели себе дуже агресивно.
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15.10.2020 10:39 Відповісти
 
 