Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко
Агресивний чоловік спочатку чіплявся до агітаторів, які роздавали газети, а потім поранив одного з них ножем у шию. Хлопець у реанімації, нападника затримали.
Про це повідомив в фейсбуці мер столиці, лідер партії "Удар" Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.
Він зазначив, що, за словами свідків, Станіслав поводився чемно, незважаючи на агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та завдав Станіславу проникне поранення в шию.
Потерпілого забрала швидка допомога. Зараз він у реанімації.
Кличко додав, що правоохоронці оперативно затримали зловмисника, тривають слідчі дії.
"Переконаний, зловмисник понесе відповідальність за усією суворістю закону. Станіславу бажаю сил вижити. Дякую медикам, які роблять все, щоб врятувати хлопця", - підсумував Кличко.
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це вороги.
они сами друг друга перережут
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це фатальна помилка...Ніколи не повертайтеся спиною до неадекватів! Завжди тримайте їх в полі зору і будьте готові до різного розвитку ситуації. Той агресивний виродок мабуть псих.Як ківа.
везде одни и те же симптомы.нетерпимость к чужому мнению,выбору.все описано в методичках у психиатров
(Бр. Стругацкие, «Обитаемый Остров», 1969 г.)
Я так думаю, если бы отлупили какого нибудь козла, который агитировал за опзж, то мертвечук уже кипятком бы сцал!
А мог бы уничтожить хотя бы одну сепарскую тварь а может даже несколько и сохранить жизни. А так сам себя убил и оставил своих детей один на один с врагом.
"Проникающее" - это прокол с погружением в мышечную ткань
Это принципиально...отрывать нападавшему яйца в прямом смысле или просто побеседовать и узнать почему он это сделал...
це напад на українського діяча.
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В Одессе стоит куча палаток из них шариевцы раздают красные шарики, зажопинцы, нашкраховцы червоненка, зеленые филимонова, доверяки трухи и морская кивалова...проходя мимо у меня возникает желание их сломать....или набить морду...когда выпью это желание обостряется ))))
А "нема різниці" - це не наше гасло.
Если рашенфашистам не удалось убить украинца, а украинец убил рашенфашиста, значит Венедиктова устраит слезливые посиделки с родственниками убитого рашенфашиста, а вся ее бандитская прокуратура будет стараться засадить уцелевшего украинца в тюрьму.
Результат - безнаказанность рашенфашистов, уверенных, что при Зеленском можна безнаказанно убивать украинцев, и даже если не удасться убить, то Венедиктова и коррумпированные нашпигованные путлеровской сволочью "украинские" суды защитят их от правосудия, поэтому звереют.
Кста, зебобики, помните - " да хоть Портнов, главное Пороха посадить" ?