Чоловік різонув по шиї учасника АТО/ООС, який роздавав газети партії "Удар" у Солом'янському районі, - Кличко

Агресивний чоловік спочатку чіплявся до агітаторів, які роздавали газети, а потім поранив одного з них ножем у шию. Хлопець у реанімації, нападника затримали.

Про це повідомив в фейсбуці мер столиці, лідер партії "Удар" Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Сьогодні, у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем волонтера партії "УДАР" – молодого хлопчину Станіслава, який роздавав на вулиці газету. Хлопець , учасник АТО/ООС, в критичному стані перебуває в реанімації однієї зі столичних лікарень", - написав Кличко.

Він зазначив, що, за словами свідків, Станіслав поводився чемно, незважаючи на агресивну поведінку перехожого, що чіплявся до інших волонтерів. Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та завдав Станіславу проникне поранення в шию.

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Потерпілого забрала швидка допомога. Зараз він у реанімації.

Кличко додав, що правоохоронці оперативно затримали зловмисника, тривають слідчі дії.

"Переконаний, зловмисник понесе відповідальність за усією суворістю закону. Станіславу бажаю сил вижити. Дякую медикам, які роблять все, щоб врятувати хлопця", - підсумував Кличко.