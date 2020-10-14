Ми не хочемо українських заробітчан: вони говорять російською і готові працювати за копійки, - глава МВС Естонії Хельме
Міністр внутрішніх справ Естонії, глава Консервативної народної партії Март Хельме заявив, що зростання кількості українських заробітчан є для його країни небажаним, адже українці не говорять естонською і готові працювати за мінімальну плату.
Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, - сказав міністр, говорячи про українських трудових мігарнтів. - Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звісно, для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти того", - додав Хельме.
Міністр підкреслив, що Естонія як невелика країна не може дозволити собі масовий приплив мігрантів.
"Якщо ми відкриємо усі двері та ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебрались до Естонії. Це чимало для Естонії. (...) Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", - визнав він.
Хельме також побоюється, що українські трудові мігранти можуть відібрати роботу у місцевого населення.
"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - пояснив він.
За деякими оцінками, в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тисяч трудових мігрантів з України. Багато з них працюють у галузі будівництва.
За даними МВС Естонії, в рамках імміграційної квоти українці отримували найбільшу кількість тимчасових посвідок на проживання, ніж імігратнти з інших країн. Приміром, за перше півріччя 2018 року на українців припало близько 80 відсотків виданих посвідок на проживання в Естонії.
За даними статистичного відомства країни, на 1 січня 2020 року в Естонії проживали 1 328 360 людей.
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захватчик это- нацист, причём плохой, потому что закончит , как гитлер ...в бункере, гляди не путай
В очко, животное.
А курва таки на зарплатні у Кремля - це вже тренд
Расєянє/ кацапи для нього НАЩІ ЛЮДИ
её придётся отдвать другим людям.
Не нравятся украинцы - есть китайцы, негры, арабы - у них с эстонским всё в порядке.
А так получается, что украинцы едут в Эстонию менять языковую ситуацию -
делать им больше нечего.
Причем здесь язык?
Украинцы против кацапов и за эстонцев.Так что ему еще надо??
И резануло: "Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства".
Руссике для него - это уже "наши люди"??? Тогда все понятно, почему он против украинцев.
Эстонцы, гоните эту русскую ку*ву в зашей.
Наші там туляться до кацапів і збільшують росіскомовну популяцію.
А це не є добре для будь-якої країни.
Я бы в жизни не "тулився до кацапів і не збільшував росіскомовну популяцію".
А разговоры о том, что украинцы отнимают у кого-то работу - это ни о чём.
Есть работодатель, и это ему решать кого выгоднее брать на работу.
А хотілося б іншого, хотілося б щоб німець, чи італієць тощо ідентифікував нас, українців, одразу вірно - почувши українську на вулиці, щоб не те що одразу визначив типу "о, це українець", а хоча б зрозумів, що це явно не русак, бо мова інша.
Спасибо команде недомерков Зеленского.
Явно куплен кацапами.
Страны Балтии нас поддерживали во всём, а пришло зелёное ГМО,
и испортило всю малину.
чтобы эстонским рабочим было лучше.
А в Украине рулят неукраинцы, потому украинцы ищут работу за границей.
Можно позавидовать эстонцам.
русіш ізик ознака агресора.
В мене був знайомий який прожив в штатах 5 років і взагалі не знав акглійської тому що жив в районі де поляки і росіяни, там і працював