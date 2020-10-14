Ми не хочемо українських заробітчан: вони говорять російською і готові працювати за копійки, - глава МВС Естонії Хельме

Міністр внутрішніх справ Естонії, глава Консервативної народної партії Март Хельме заявив, що зростання кількості українських заробітчан є для його країни небажаним, адже українці не говорять естонською і готові працювати за мінімальну плату.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, - сказав міністр, говорячи про українських трудових мігарнтів. - Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звісно, для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти того", - додав Хельме.

Міністр підкреслив, що Естонія як невелика країна не може дозволити собі масовий приплив мігрантів.

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"Якщо ми відкриємо усі двері та ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебрались до Естонії. Це чимало для Естонії. (...) Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", - визнав він.

Хельме також побоюється, що українські трудові мігранти можуть відібрати роботу у місцевого населення.

"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - пояснив він.

За деякими оцінками, в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тисяч трудових мігрантів з України. Багато з них працюють у галузі будівництва.

За даними МВС Естонії, в рамках імміграційної квоти українці отримували найбільшу кількість тимчасових посвідок на проживання, ніж імігратнти з інших країн. Приміром, за перше півріччя 2018 року на українців припало близько 80 відсотків виданих посвідок на проживання в Естонії.

За даними статистичного відомства країни, на 1 січня 2020 року в Естонії проживали 1 328 360 людей.

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