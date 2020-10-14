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Ми не хочемо українських заробітчан: вони говорять російською і готові працювати за копійки, - глава МВС Естонії Хельме

Ми не хочемо українських заробітчан: вони говорять російською і готові працювати за копійки, - глава МВС Естонії Хельме

Міністр внутрішніх справ Естонії, глава Консервативної народної партії Март Хельме заявив, що зростання кількості українських заробітчан є для його країни небажаним, адже українці не говорять естонською і готові працювати за мінімальну плату.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо, щоб їх стало тут занадто багато, - сказав міністр, говорячи про українських трудових мігарнтів. - Українці не розмовлятимуть тут естонською, вони розмовлятимуть російською - це все зрозуміло. Я розумію їх дуже добре, це, звісно, для них легше і вони поповнюватимуть російськомовне населення в Естонії. Тому ми проти того", - додав Хельме.

Міністр підкреслив, що Естонія як невелика країна не може дозволити собі масовий приплив мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Рейнсалу запропонував вислати з країни українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

"Якщо ми відкриємо усі двері та ворота для українців, то через деякий час... Ми ж бачимо статистику - десятки тисяч українців перебрались до Естонії. Це чимало для Естонії. (...) Якби нас було 100 мільйонів, то нехай би приїздили 100 тисяч українців", - визнав він.

Хельме також побоюється, що українські трудові мігранти можуть відібрати роботу у місцевого населення.

"Вони готові працювати за мізерні зарплати. Втратять роботу наші люди - і естонці, і росіяни, які не готові працювати за мізерні кошти", - пояснив він.

За деякими оцінками, в Естонію протягом останніх років прибули понад 25 тисяч трудових мігрантів з України. Багато з них працюють у галузі будівництва.

За даними МВС Естонії, в рамках імміграційної квоти українці отримували найбільшу кількість тимчасових посвідок на проживання, ніж імігратнти з інших країн. Приміром, за перше півріччя 2018 року на українців припало близько 80 відсотків виданих посвідок на проживання в Естонії.

За даними статистичного відомства країни, на 1 січня 2020 року в Естонії проживали 1 328 360 людей.

Також читайте: Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері

Автор: 

українці (2536) Естонія (1595) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+39
Малороский скот аля кацапы в Германии..приедет скоторылое начнёт варнякать па рузьки ностальгировать по совку, рассказывать шо оно пабЯдитель......при этом этот скот не забывает регулярно получать пособие от Германии..и самое главное что его назад на Рабсиюшку бульдозером не вытолкаешь..оно скоторылое рузькое будет рогом упираца сидеть в "гейропе", но назад на Рабсиюшку ехать не хочет..
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14.10.2020 20:12
+28
Естонці більш українці ніж наша вата!
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14.10.2020 20:11
+27
эстонец поймал золотую рыбку
Отпусти меня , выполню 3 твоих желания !
Эстонец ее берет за хвост и бьёт об дерево.
- за что ? Спрашивает рыбка
- нэна'да со мной ра'зговаривать по руске !
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14.10.2020 20:09
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а якби не кацапи, як би ти знав шо ти такий розумний шо аж страшно?
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15.10.2020 00:21 Відповісти
Єта.Ні аррьгумьєнт.
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15.10.2020 22:30 Відповісти
Эта ты тавой.. ни атвет..
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15.10.2020 23:30 Відповісти
Всьйо пойняв.
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15.10.2020 23:31 Відповісти
завтра не начнут, ибо эстонский даже за год не выучишь.
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14.10.2020 22:50 Відповісти
Легче выучить польский, и в Польше там платят больше.
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14.10.2020 22:59 Відповісти
Вот так вот....
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14.10.2020 22:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw
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14.10.2020 22:17 Відповісти
ты плохо учил историю... какой может быть национализм у захватчика?
захватчик это- нацист, причём плохой, потому что закончит , как гитлер ...в бункере, гляди не путай
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14.10.2020 22:31 Відповісти
Не русккай нац-зм,а великодержавний шовінізм. Укр.нац-сти Самарку захопили?
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14.10.2020 22:40 Відповісти
Кацапотвари здесь тоже не нужны. Иди в очко
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14.10.2020 22:43 Відповісти
Ты, говнорылое, даже своей гавкотни не знаеш.
В очко, животное.
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14.10.2020 22:47 Відповісти
Его рассказ был не о чём. Англо-говорящие американцы могут никогда не приехать работать на поля Эстонии. А вот таджикки и афганцы займут скоро ту нишу которую могли бы занять "русско-язычные" украинцы.
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14.10.2020 22:30 Відповісти
"Мы не хотим, чтобы их (украинских заробитчан. - Ред.)стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском - это все понятно"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - пояснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3224799

А курва таки на зарплатні у Кремля - це вже тренд
Расєянє/ кацапи для нього НАЩІ ЛЮДИ
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14.10.2020 22:32 Відповісти
В основном посыл понятен. Все восточно-европейские националисты действуют по копирке. Видимо, оригинал пишут еще восточнее и рассылают как Алекс Юстасу. Они все ******, по большому счету. И исполняют заказные танцы.
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14.10.2020 22:48 Відповісти
Рынок всё отрегулирует. Если местное население не хочет выполнять какую-то работу,
её придётся отдвать другим людям.
Не нравятся украинцы - есть китайцы, негры, арабы - у них с эстонским всё в порядке.
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14.10.2020 22:58 Відповісти
Mozet on xocet po angliski sto govorili.Angliji,Germaniji ili drugix zapadno evropejskix stranax vet po ruski tam nepogovoris.Dapustim u nas vy tocno nedogovorilis dopsutim magazinax po ruski,poskolku togo jazyka neznajet liudi prodavci do 30 let bolsinstve,a po angliski znajet i otvetit.Tut vet vtoroj jazyk tak angliski posle svojego jazyka
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14.10.2020 23:19 Відповісти
Если в Эстонии необходим английский - пусть бы так прямо и сказал.
А так получается, что украинцы едут в Эстонию менять языковую ситуацию -
делать им больше нечего.
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15.10.2020 00:18 Відповісти
какой-то министр редкостный дебил.
Причем здесь язык?
Украинцы против кацапов и за эстонцев.Так что ему еще надо??
И резануло: "Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства".
Руссике для него - это уже "наши люди"??? Тогда все понятно, почему он против украинцев.
Эстонцы, гоните эту русскую ку*ву в зашей.
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14.10.2020 23:06 Відповісти
мизерные зарплаты говорят о коррупции в эстонском министерстве, так как это чёрный нал и отсутствие(сокрытие) фиксированной почасовой оплаты.
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14.10.2020 23:13 Відповісти
Русские для него "наши люди", так как они живут там с 12 века. Их там 25 процентов. Не надо путать русских, и русскоязычных. Русские на равных правах в Эстонии, и естественно все знают эстонский язык. Они не батрачить туда ездят, а живут.
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14.10.2020 23:52 Відповісти
Правильно він сказав.
Наші там туляться до кацапів і збільшують росіскомовну популяцію.
А це не є добре для будь-якої країни.
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15.10.2020 14:19 Відповісти
не судите по себе.

Я бы в жизни не "тулився до кацапів і не збільшував росіскомовну популяцію".
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15.10.2020 22:01 Відповісти
Подивіться демографічний склад Естонії. Рускіх там трішки менше, ніж в Маскві.Тому міністра розумію.
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17.10.2020 19:29 Відповісти
да яму и па украинскі не спадабалась бы.
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14.10.2020 23:18 Відповісти
а па єврєйскі?
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15.10.2020 12:33 Відповісти
Здоровый национализм и протекционизм, Эстония для эстонцев прежде всего, Украина для украинцев а не для кацапов с жидами.
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14.10.2020 23:54 Відповісти
Министр мог бы просто сказать, что для работы в Эстонии необходим базовый английский.
А разговоры о том, что украинцы отнимают у кого-то работу - это ни о чём.
Есть работодатель, и это ему решать кого выгоднее брать на работу.
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15.10.2020 00:23 Відповісти
решает законодательство, а не работодатель. Потому в Германии украинцев нет на легальной работе - невыгодно немцам.
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15.10.2020 00:59 Відповісти
В Германии нет украинцев на легальной работе , зато есть поляки.
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15.10.2020 10:22 Відповісти
поляки есть потому что с паспортом ЕС ты можешь устроиться в любой стране ЕС.
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15.10.2020 10:58 Відповісти
В Німеччині поляк ніколи не розмовляє російською, - бо польською, литовець - також в основному литовською, а не російською, молдавани, румуни, італійці тощо... - всі своєю національною... І мені за них приємно і по-доброму заздрісно. Бо поляка в Німеччині про те ніхто не назве "русаком", як вже з давніх давен звично звуть "русаками" у Німеччині всіх вихідців з республік колишнього СРСР (в тому числі українців, біларусів, казахів тощо). Ви ніколи не зрозумієте цінність та роль української мови як нашого національного самоідентифікатора та розмежовувача від кацапського міру поки вас самих десь за кордоном не назвуть "русаком", тільки за те, що іноземці почують від вас більш відому та впізнанну у світі кацапську. Ви ніяк, нічим не доведете їм, що ви не належите до кацапського міру, якщо розмовляєте російською - то для пересічного європейця ви - русак. Довести зворотнє буде надто складно, для людей твоя мова - маркер, до якої нації ти належиш.
А хотілося б іншого, хотілося б щоб німець, чи італієць тощо ідентифікував нас, українців, одразу вірно - почувши українську на вулиці, щоб не те що одразу визначив типу "о, це українець", а хоча б зрозумів, що це явно не русак, бо мова інша.
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15.10.2020 00:44 Відповісти
Человек абсолютно верно все сказал. Если есть рабы готовые работать за еду, то естественно местные бизнесмены наймут их, а своим придется ехать работать за границу.
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15.10.2020 01:00 Відповісти
Да не суди всех по себе, троллина репоедная!
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15.10.2020 12:46 Відповісти
ТАК И УКРАИНЦАМ ЭТОГО НЕ НАДО !)
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15.10.2020 01:03 Відповісти
Ага, украинцам надо официально получать минималку а все остальное дадут "в конверте", и мечтать потом о счастливой жизни при выходе на пенсию - когда за нее даже коммуналку хрен оплатиш и в перспективе окажешся на улице под забором с такими же уже счастливыми бомжами.
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15.10.2020 11:22 Відповісти
Это право Эстонии - разрешать работать у себя в стране украинцам или не разрешать. Для этого есть имиграционная служба, закон и визовая политика. В чем проблема? Это Эстония, их страна и им решать кто там будет работать, а кто нет.
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15.10.2020 04:18 Відповісти
Короче, Европа начинает обрубать даже тот усечённый безвиз, который был.
Спасибо команде недомерков Зеленского.
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15.10.2020 05:58 Відповісти
А причем здесь безвиз к гастарбайтерам? Людям работающим в европейских странах необходимо получить рабочую визу, безвиз это не пребывание в стране 365 дней в году ( изучите тему и потом коментируйте)
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15.10.2020 07:11 Відповісти
Безвиз туристический. Без 1000 евро на кармане не пускают.
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15.10.2020 08:07 Відповісти
"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин". При этом о чем он разговаривал - без разницы, но какие результаты! Хоть и неприятно, но министра понять можно, страх уже в крови.
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15.10.2020 07:13 Відповісти
Потеряют работу.... русские, которые не готовы работать за мизерные средства...

Явно куплен кацапами.
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15.10.2020 08:05 Відповісти
А ведь он прав, черт побери на 100%.
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15.10.2020 08:11 Відповісти
А как же ваши негры и арабы. Хотя испанцы сами на негров похожи.
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15.10.2020 08:17 Відповісти
Обычный унылый мусор-фашист, просо эстонский вариант. Его мнение особо никого не интересует , оно все равно не решает политику Эстонии по турдовой эмиграции.
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15.10.2020 08:46 Відповісти
малоросы напряглись
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15.10.2020 09:24 Відповісти
Это Зеленскому за то, что чётко не высказался по поводу Лукашенка.
Страны Балтии нас поддерживали во всём, а пришло зелёное ГМО,
и испортило всю малину.
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15.10.2020 09:35 Відповісти
И за сколько же эти русскоговорящие рабы готовы отдаваться? Что даже эстонцам затошнило. За 500 евро в месяц, что-ли?
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15.10.2020 09:47 Відповісти
Хельме вообще правый националист. Он давно говорит о нашествии граждан Украины. 25 000 для такой маленькой страны слишком много. Эстонским фермерам выгодно нанимать украинцев на уборку клубники, но проблема в том, что люди не возвращаются. Кто-то просит вид на жительство, кто-то вообще нелегально остается, работая например на стройках. В результате труд строителей обесценивается. В общем-то, это нормальный националист, а не наши ряженые идиоты. Нацепят вышиванку и думают, что они все проблемы порешали. Таким национализм о и должен быть. Он защищает свою Родину. Это называется протекционизм. К сожалению, у нас таких националистов нет. И потому украинцы скатились до нации дешевых гастеров, что-то типа филиппинцев. Позор. И меня удивляют люди, которые осуждают Хельме и при этом сами себя считают националистами.
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15.10.2020 10:13 Відповісти
100%
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17.10.2020 19:33 Відповісти
В Эстонии рулят эстонцы - потому эстонские министры озабочены тем,
чтобы эстонским рабочим было лучше.
А в Украине рулят неукраинцы, потому украинцы ищут работу за границей.
Можно позавидовать эстонцам.
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15.10.2020 10:20 Відповісти
Так воруют и грабят или готовы работать за копейки ? Пусть эстонцы приглашают на работу к себе загорелых работников , очень хороших работников , готовых выучить эстонский язык...
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15.10.2020 12:06 Відповісти
А нефиг говорить по-русски. Это и вас касается.
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15.10.2020 12:43 Відповісти
Вас тоже...
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15.10.2020 13:24 Відповісти
Якби розмовляли українською, то інші краще би сприймали.
русіш ізик ознака агресора.
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15.10.2020 14:17 Відповісти
Головне що по "росейське" там розмовляють патріоти з моєї патріотичної області як і в німеччині чи в франції коли роботодавець поляк або росіянин який говорить тільки по російськи, зате місцеву мову не вивчить взагалі...
В мене був знайомий який прожив в штатах 5 років і взагалі не знав акглійської тому що жив в районі де поляки і росіяни, там і працював
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15.10.2020 13:01 Відповісти
я думал только у нас министры дебилы . оказывается это международный тренд
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15.10.2020 14:01 Відповісти
Ну, Эстония по экономическим и социальным показателям заткнула за пояс даже некоторые западноевропейские страны, поэтому нам бы еще поучиться у них. Но все равно, слышать такое неприятно((
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15.10.2020 15:09 Відповісти
Ну вообще-то он прав, хочешь жить и работать в Эстонии выучи эстонский язык как минимум. Он как министр защищает интересы эстонцев и Эстонии, в отличие от кагала инородцев захвативших власть в нашей стране благодаря зебильно-ватному быдлу.
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15.10.2020 15:34 Відповісти
А в чем дело? Установите законный минимум зарплаты и добейтесь легальной выплаты по закону, тогда таких проблем не будет. Берите большие штрафы с работодателей за нелегальную работу и зарплаты - вы же страна ЕС, а не орда. Не о том говоришь, "министр", если ваши местные жители вообще не хотят работать.
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15.10.2020 16:49 Відповісти
Для получения гражданства требовать знание языка. Вроде как в Прибалтике требуют.
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15.10.2020 17:19 Відповісти
Що там відбирати у місцевого населення? значна частина креативноі, здібної молоді давно вже тю-тю на багаті ЕС країни , а замістить їх хто?... справді, тут вже писали ...рюзьке..
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16.10.2020 04:04 Відповісти
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