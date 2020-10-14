УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини
3 460 28

Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр

Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр

Глава виконавчого комітету Національної Ради реформ Міхеіл Саакашвілі звинувачує Службу геології в спробах протягти законопроєкт про надра, який відповідає інтересам олігархів.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Нацрада реформ представила комплексну реформу використання надр. Державна служба геології та надр була не згодна з низкою положень цього варіанту реформи, але Саакашвілі і його соратникам вдалося переконати ключових стейкхолдерів у правильності запропонованих заходів.

"Ми представили комплексну концепцію реформи Нацраді. Президент, прем'єр-міністр, міністри, голови комітетів Верховної Ради цю реформу підтримали. Наступним нашим кроком повинна була стати реєстрація законопроєкту у ВРУ та винесення питання на голосування в залі. Але яке ж було наше здивування, коли виявилося, що цей законопроєкт вже зареєстрований!" - написав Саакашвілі.

Альтернативний законопроєкт, за його словами, лобіює глава Служби геології Роман Опімах.

Також читайте: Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази

"Депутати з різних фракцій розповідали, що Роман Опімах, глава Служби геології, особисто пояснював важливість цього законопроєкту нардепам, використовуючи аналітичну записку Офісу і акцентуючи увагу на тому, що це і є реформа, представлена ​​на Нацраді", - написав Саакашвілі.

Політик називає те, що трапилося "відверто примітивним і незграбним шахрайством" і обіцяє подати свій альтернативний законопроєкт з реформою, за яку проголосувала Нацрада.

Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр 01
Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр 02
Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр 03

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3206) Держгеонадр (415) Опімах (20) надра_ (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 5518
показати весь коментар
14.10.2020 20:45
+7
наст-ал уже этот Карлсон. Украина у него что, запасной аэродром?
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
14.10.2020 20:49
+5
Если в стране олигархи управляют и владеют всеми ресурсами, то почему они не должны писать законы под себя? И разве это только единственный случай?
показати весь коментар
14.10.2020 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 5518
показати весь коментар
14.10.2020 20:45 Відповісти
Саака, раскрой глаза, ты в команде бандитов работаешь.
показати весь коментар
14.10.2020 21:55 Відповісти
Если в стране олигархи управляют и владеют всеми ресурсами, то почему они не должны писать законы под себя? И разве это только единственный случай?
показати весь коментар
14.10.2020 20:48 Відповісти
О! а то как-то начали за него забывать
показати весь коментар
14.10.2020 20:48 Відповісти
Да ладно. В Греции кто-то Михо в табло зацедил.
Полоумные бабки из массовки орали так, будто рожают.

Так что нормуль - Михо на гребне волны.
показати весь коментар
14.10.2020 21:21 Відповісти
наст-ал уже этот Карлсон. Украина у него что, запасной аэродром?
Саакашвили обвинил Службу геологии в мошенничестве с законопроектом об использовании недр - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
14.10.2020 20:49 Відповісти
Этот комитет по Надрам конкретные деньги себе всегда в карман зарабатывал.

Министерство миграции и комитет по Надрам - близнецы по части коррупции . Все решается подковерно. Например Минеральные Воды - чтобы запустить завод и сделать скважины - надо очень много заплатить в Надра. А ещё заводы минеральной воды делают нелегальные скважины и качают воду немеряно - ЧИСТЫЙ НАЛ никем не учтеный
показати весь коментар
14.10.2020 20:51 Відповісти
К примеру завод минеральных вод ЛУЖАНСКАЯ , качали воду из легальных и нелегальных скважин . ВСЕ ГЕНПРОКУРОРЫ БЫЛИ НА ОПЛАТЕ и всегда отдыхали у хозяина завода - владельца санатория Квитка Полонины . Покойный Плющ ему за два дня сделал документы через Надры, которые делают годами . Чемоданы нала регулярно уходили в Киев

ВОТ ГДЕ ,МИХО , ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
показати весь коментар
14.10.2020 20:55 Відповісти
карлсон, хинкальщик, кокаинщик, вали в Грузию, бебебе, ну и другая высокоинтелектуальная мура от какао-ботов.
показати весь коментар
14.10.2020 20:55 Відповісти
Карлсоношвили, валинах! Нам бы тут со своим Малышом сепарышом, вавием крыворогым разобрацца!
показати весь коментар
14.10.2020 20:57 Відповісти
Донкихот , - А чему удивляться . В подчинение подбирают Себе Подобных , и умственно Отсталых , - Чтобы на общем фоне выглядеть Совершенным. Но есть люди и они Затертые и никогда не появятся во главе Власти.
показати весь коментар
14.10.2020 20:59 Відповісти
А пиз..ть нахрена было,для людёв..?ООО хавайте тупые твари по полной.Ну и от мудака Михуила.
показати весь коментар
14.10.2020 21:34 Відповісти
Когда ЗЕбила барыгой уже обзовёшь, а то всё вокруг да около!
показати весь коментар
14.10.2020 21:09 Відповісти
А Саака що, вже не в Греції. Вроді там хтось хотів з ним "поздоровкатись"?.
показати весь коментар
14.10.2020 21:19 Відповісти
Охрінити,воно ще в нас...?А де мать його ці ахренітельні бістріє рехвворми.
показати весь коментар
14.10.2020 21:21 Відповісти
Какие реформы? Тут в три короба лохам главное наобещать! Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр - Цензор.НЕТ 5358
показати весь коментар
14.10.2020 22:00 Відповісти
+1 ВВП крирпый перестанут красть...
показати весь коментар
14.10.2020 23:07 Відповісти
Он у нас типа "старший по кипишу": поорать, пообличать, понегодовать громко и с надрывом - надо же отрабатывать з/плату?! Толку, правда, НОЛЬ, за то -эффектно и громко!
показати весь коментар
14.10.2020 21:25 Відповісти
В гнилом кодлане Коломойского начинает подгнивать и Михрютка. Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией: "Я уже не тот Миша, которым был".10.09.20
показати весь коментар
14.10.2020 21:26 Відповісти
Шота михо пропал, может вовчик дал ему должность, и таким образом его купил, чтобы он не высовывался, и не мешал Зе идти своей дорогой на встречу с бесом путлером.
показати весь коментар
14.10.2020 21:28 Відповісти
Дурачок. Дурочокашвілі ********** грузинську націю.
показати весь коментар
14.10.2020 21:46 Відповісти
Михо так ЗЕленский барыга или ещё нет?!
показати весь коментар
14.10.2020 21:57 Відповісти
Лише Порох зміг відірвати цього баригу від українського корита. Але кловун знов його сюди впустив.
показати весь коментар
14.10.2020 22:09 Відповісти
З Одеським припортовим у Карлсона облом вийщов.Тепер на українські надра заявку отримав?Валив би вже в Грузію і там переймався реформами,надрами і баригами
показати весь коментар
14.10.2020 22:38 Відповісти
а скока уже реформ провел охвис карсона, что-то не чувствую, а он говорил за 100 дней все будет так чтоб чувствовалось...
показати весь коментар
14.10.2020 23:08 Відповісти
Міхо, а я вже за тебе запереживав - вчора писали, що затримали двох хитрожопих грузинів.
показати весь коментар
15.10.2020 09:46 Відповісти
 
 