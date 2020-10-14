Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр

Глава виконавчого комітету Національної Ради реформ Міхеіл Саакашвілі звинувачує Службу геології в спробах протягти законопроєкт про надра, який відповідає інтересам олігархів.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Нацрада реформ представила комплексну реформу використання надр. Державна служба геології та надр була не згодна з низкою положень цього варіанту реформи, але Саакашвілі і його соратникам вдалося переконати ключових стейкхолдерів у правильності запропонованих заходів.

"Ми представили комплексну концепцію реформи Нацраді. Президент, прем'єр-міністр, міністри, голови комітетів Верховної Ради цю реформу підтримали. Наступним нашим кроком повинна була стати реєстрація законопроєкту у ВРУ та винесення питання на голосування в залі. Але яке ж було наше здивування, коли виявилося, що цей законопроєкт вже зареєстрований!" - написав Саакашвілі.

Альтернативний законопроєкт, за його словами, лобіює глава Служби геології Роман Опімах.

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"Депутати з різних фракцій розповідали, що Роман Опімах, глава Служби геології, особисто пояснював важливість цього законопроєкту нардепам, використовуючи аналітичну записку Офісу і акцентуючи увагу на тому, що це і є реформа, представлена ​​на Нацраді", - написав Саакашвілі.

Політик називає те, що трапилося "відверто примітивним і незграбним шахрайством" і обіцяє подати свій альтернативний законопроєкт з реформою, за яку проголосувала Нацрада.





