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Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок. ФОТОФАКТ

Пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Фотографія опублікована на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Це фото з репортажу ОП з поїздки Володимира Зеленського в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський привітав військовослужбовців з Днем захисника України і вручив їм державні нагороди.

Також дивіться: Зеленський - військовослужбовцям: "У вас найскладніша, найпатріотичніша робота". ФОТОрепортаж

"Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, - повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", - сказав Зеленський військовослужбовцям.

Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок 01

Автор: 

Зеленський (23667) Донбас (22354) військовослужбовці (4703) їжа (428) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+115
После того как у военных при посещении ЗЕБЕНИ отбирали оружие, теперь дошло до одноразовой пластиковой посуды - а вдруг военные изобьют этой посудой Дезертира 😂
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14.10.2020 21:25
+86
Ну нормалек.

Два предателя жрут, а военные создают массовку.
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14.10.2020 21:17
+82
Главное двум роССийским предателям выдали. Выглядит как унижение Украинских воинов.
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14.10.2020 21:17
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У вас... *****! Ти зараз сам військовий! Забув? Ти навіть їх главний камандір ))
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15.10.2020 10:55 Відповісти
Во время визита в Великобританию, руководитель МИ 6 потребовал, чтобы при разговоре с Зеленским отсутсвовал Ермак, дав понять таким образом, что тот является агентом российских спецслужб. А клоун возит этого хмыря на фронт, представляя актуальное знакомство с мест важной информацией.
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15.10.2020 11:30 Відповісти
Видать, в западло солдатам есть с ним за одним столом.
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15.10.2020 11:44 Відповісти
Комментаторам- идиотам надо зайти в офис президента и посмотреть фото !!!! ©
Так. Сподіваюсь, що ти це вже зробив.
Якщо ні - на початку цієї новини на Цензорі є посилання на сайт преЗЕдента, а ось і https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/17/32/77/ff8f9824c2b3093a331a0be5aa11c8fe_1602689623_extra_large.jpeg посилання безпосередньо на фото з того ж сайту.
На випадок якщо не роздивишся там - ось скрін:

Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 117
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15.10.2020 12:51 Відповісти
Элементарно. Приехали нахлебники, и солдаты ,отдали им свои тарелки. Тарелки ,это большая проблема в воинских частях ещё с давних времён.... Рацион конечно шикарный , не то что в 80-х90_х .каша , каша,каша , а у корейцев :собака , собака,😊
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15.10.2020 13:02 Відповісти
Я там ниже прописал: попривыкали брать сразу по три глубокие на пайку первого (горячее!!!), а потом и для кашла с салатом брать глубокую тарелку (легче донести, не высыпается!), а ещё и по нычкам своим складировать "про запас"!
Вот и нашлось только четыре глубокие тарелки для юшки (причём перед Ермаком - сразу две - вот молодец!). Остальные - пусть борщ с мелких едят! Не пробовали?
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15.10.2020 21:12 Відповісти
Насадить на них рюкзаки по 25 кг и бросить на 3 дня :марш бросок На 20 км. Вот фотки бы вышли...☠️👍
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15.10.2020 13:08 Відповісти
На фото лица наших военных довольно напряженные...Сидеть за одним столом с наркоманом и вражеским агентом, сливающим секретную информацию врагу (кацапам) во время войны - не каждый выдержит..
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15.10.2020 13:18 Відповісти
Може думали чи не придушити гадів голими руками....
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15.10.2020 13:28 Відповісти
Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 5277
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15.10.2020 13:28 Відповісти
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15.10.2020 13:45 Відповісти
Єдине уточнення - там повинен сидіти не "п`ятачок", а "віслючок" (ну той у кого "входить-та-виходить"). Але по суті фото тонко підкреслює суть конвульсій всієї ЗЕвлади)
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15.10.2020 20:42 Відповісти
На этом сайте резвятся прихвостни потужного. Я бы на его месте комменты закрыл.
По ним судят об умственным способностям лакеев великого пирожника.
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15.10.2020 13:50 Відповісти
У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит
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15.10.2020 13:55 Відповісти
А кто выявил? Не Тодуров случайно?
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15.10.2020 21:05 Відповісти
У меня нет слов. Это тупо издевательство.
Господь, милосердный, помилуй. Сколько ещё этот многострадальный народ украинский будет терпеть?
Где вы суки патриотические. Где ты, билецкий, со своим сраным нацкорпусом. Где "свобода"? Что в рабстве у олигархов?
Доколе эта зелёная пророссийская гниль, будет править? Может пришло время гнать?
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15.10.2020 14:30 Відповісти
Так ты и так гонишь! Приплела и Господа, и Белецкого, и олигархов с "****** патриотическими"!
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15.10.2020 19:57 Відповісти
Читаю комментарии и вижу, сколько еще у нас бездумных диванных комментаторов, которым не дай есть, дай погатить в комментах. Вчера на Пороха, сегодня на Зе, завтра на следующего...
противно

это я написал вне связи с Зеленским или с кем либо еще.
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15.10.2020 15:13 Відповісти
цей вофка-нєдорозумєніє обсерається по всіх "фронтах". Так а де ж від бубочки чи від мєндєлі пояснення чому "пани" їдять, а хлопці їм в роти заглядають? ))
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15.10.2020 15:27 Відповісти
Срочно дубль забацали, когда хай поднялся ? А без скандала никак? По каждому поводу нужно указывать что и как ?
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15.10.2020 17:29 Відповісти
поприций, ти шо, за бубачку образився?? )).
І, пис, до мене звертайся українською. Бо я твого собачого "ізика" не розумію ))
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15.10.2020 17:34 Відповісти
Воякам у которых язык отсох от страха перед ЗЕ - жрать вообще не давать!
Нахера нам бздливые вояки?
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15.10.2020 16:56 Відповісти
українською, телепень. Українською пиши на українському форумі, тут тобі не твоя сизрань чи рязань.
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15.10.2020 17:35 Відповісти
мелкокомандующий,когда-то говорил,что у него высокий айкю,посмотрел на "потное жиле"и понял шо в их табло полетят все тарелки сразу.
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15.10.2020 18:09 Відповісти
На стіні прапор ВМС Украіни.
На Донбасі є море? Де це **********?
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15.10.2020 18:17 Відповісти
А на Донбасі нема моря?
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15.10.2020 18:32 Відповісти
Ви про Маріуполь чули?
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15.10.2020 18:33 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Всё дело в том, что при раздаче на первое идёт глубокая тарелка, а на кашло и салат - мелкая. Но военные любят и на второе брать глубокую (чтобы больше влезло и не высыпалось пока несёшь), а ещё любят брать "про запас", складировать у себя.
Поэтому на юшку и нашлось только 2 тарелки глубокие! А остальные пусть ждут, а потом по очереди едят с этих двух, которые в наличии, если кто хочет первое!
Вот так то!
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15.10.2020 18:30 Відповісти
Это финиш.., зеля с ермаком сидят жрут, а бойцы ждут.
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15.10.2020 18:36 Відповісти
Непорядок! Только разглядел: Ермак аж две глубокие себе прихватил! Сразу видно опыт!
А все пусть сидят, ждут и смотрят на стаканы и ложки.
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15.10.2020 18:37 Відповісти
Ты смотри! По правую руку у Ермака кто сидит? И ему подсуетил глубокую, причём насыпано с горкой! Вот это Глава Офиса!
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15.10.2020 18:40 Відповісти
И смотрит как на военнослужащих, которые на стороне Президента сидят,- вроде говорит: привыкли хватать сразу по три глубокие (горячо же!!!) - вот и не хватило! Сидите и втыкайте!
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15.10.2020 18:45 Відповісти
Хто завгодно але не головнокомандувач і не президент..Скрізь обісрався!
Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 208

Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок - Цензор.НЕТ 5178
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15.10.2020 21:58 Відповісти
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