Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок. ФОТОФАКТ
Пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.
Фотографія опублікована на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Це фото з репортажу ОП з поїздки Володимира Зеленського в зону проведення операції Об'єднаних сил.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Зеленський привітав військовослужбовців з Днем захисника України і вручив їм державні нагороди.
"Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, - повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", - сказав Зеленський військовослужбовцям.
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Так. Сподіваюсь, що ти це вже зробив.
Якщо ні - на початку цієї новини на Цензорі є посилання на сайт преЗЕдента, а ось і https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/17/32/77/ff8f9824c2b3093a331a0be5aa11c8fe_1602689623_extra_large.jpeg посилання безпосередньо на фото з того ж сайту.
На випадок якщо не роздивишся там - ось скрін:
Вот и нашлось только четыре глубокие тарелки для юшки (причём перед Ермаком - сразу две - вот молодец!). Остальные - пусть борщ с мелких едят! Не пробовали?
По ним судят об умственным способностям лакеев великого пирожника.
Господь, милосердный, помилуй. Сколько ещё этот многострадальный народ украинский будет терпеть?
Где вы суки патриотические. Где ты, билецкий, со своим сраным нацкорпусом. Где "свобода"? Что в рабстве у олигархов?
Доколе эта зелёная пророссийская гниль, будет править? Может пришло время гнать?
противно
это я написал вне связи с Зеленским или с кем либо еще.
І, пис, до мене звертайся українською. Бо я твого собачого "ізика" не розумію ))
Нахера нам бздливые вояки?
На Донбасі є море? Де це **********?
Поэтому на юшку и нашлось только 2 тарелки глубокие! А остальные пусть ждут, а потом по очереди едят с этих двух, которые в наличии, если кто хочет первое!
Вот так то!
А все пусть сидят, ждут и смотрят на стаканы и ложки.