УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 777 115

Призов скасують, коли кожен українець буде здатний захистити Батьківщину і надати першу медичну допомогу, - Хомчак

Призов скасують, коли кожен українець буде здатний захистити Батьківщину і надати першу медичну допомогу, - Хомчак

У перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен міг в разі потреби захистити свій дім і свою Батьківщину, а також надати першу медичну допомогу. Після цього можна буде взагалі відмовитися від призову.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У перспективі в нас є бачення відмовитися від призову, але це може бути тільки тоді, коли в нас буде налагоджена система підготовки резерву. Ми маємо створити таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому міг мінімально вміти захистити його. Чому громадянин України не повинен бути навченим всім елементам тактичної медицини? Ці навички та знання можуть йому знадобитися де завгодно, у будь-якій ситуації поза військовою службою, де він повинен вміти надати собі медичну допомогу, тому, хто поряд, тим самим врятувати життя собі чи комусь, - сказав Хомчак.

За словами головнокомандувача, створення такої системи займе не пів року, і не рік, але є розуміння, якою вона має бути. "Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності, тому що всі ті ази пройшли. Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому потрібні, і якщо завтра йому скажуть "треба стати на захист Батьківщини", то він знає, що він може це", - додав Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія здійснила вже 12 військових злочинів щодо незаконного призову в окупованому Криму, - Кулеба

Також він нагадав, що цього року було зменшено призов на строкову службу.

"У нас сьогодні, по-перше, йдуть контрактники. Зараз армія укомплектована згідно з чисельністю, яка визначена законом, на 100%. Ми вже ставимо питання не укомплектувати просто контрактниками, а ми сьогодні вже переходимо на якість. Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і до повсякденної діяльності, і взагалі до статусу військового", - сказав Хомчак.

Автор: 

армія (3765) призов (431) ЗСУ (7496) резервісти (71) Хомчак (246)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
о! и еще одно предвыборное обещание спустили в унитаз
зе-бобики, ау?
показати весь коментар
14.10.2020 21:30
+16
Призов скасують, коли кожен українець буде здатний захистити Батьківщину і надати першу медичну допомогу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4348
показати весь коментар
14.10.2020 21:44
+12
если уклонист может стать главнокомандующим, то эта отмена будет не скоро
показати весь коментар
14.10.2020 21:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
https://censor.net/ru/user/36799 В США не вчать дохнути,в Британії не вчать дохнути.А в Ізраїлі прості євреї це також гої.
показати весь коментар
15.10.2020 18:32 Відповісти
Якщо вірити голлівуду, то в армії США новобранця готують такими ж методами як і за совка. В Британії служба в армії це просто робота яка забезпечується непорушними соціальними гарантіями (я там жив 5 років). А ось в Ізраїлі за загибель одного жида знищили ціле місто палестинців і вбили 1117 осіб включаючи дітей, жінок і старих. В результаті Сенат США виділив допомогу палестинцям в сумі 19 мільйонів доларів на відбудову і допомогу Ізраїлю - 680 мільйонів доларів на поповнення арсеналів...
показати весь коментар
15.10.2020 18:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/36799 Ізраїль і так випалював цілі поселення.Британський армійців готують добре.Армія це і є робота.Так має бути.Що до США,то різні роди військ,по різному готуються.Спецпризначенці Дельта,не так ж готуються,як льотчики.Та й фільми,то фільми.
показати весь коментар
16.10.2020 01:50 Відповісти
прикиньте кто командует в всу, дегенерат хомчак. какой говнокомандующий, такие и у него прихлебатели.такую чушь нести может только ******* хенерал. служить должны все , кому позволяет здоровье. минимум год. только не в совковой армии с дедовщиной и с покраской травы на плац а в армии стандартов нато.тот не мужик, кто в армии или на флоте не служил. а после службы демобилизованный получает комплект обмундирования и оружие для хранения дома и в случае проблемы может оборонять и семью и страну. не надо изобретать велосипед. просто адаптировать систему Швейцарии.
показати весь коментар
14.10.2020 23:35 Відповісти
А ГДЕ КУРСЫ СТРЕЛЬБЫ И МЕДПОМОЩИ В КАЖДОМ РАЙОНЕ !!!???
показати весь коментар
15.10.2020 00:59 Відповісти
НЕТ !!! ЗНАЧИТ ТЫ ПЗДЛО КОРРУПЦИОННОЕ !!!
показати весь коментар
15.10.2020 01:00 Відповісти
бред дебила..- даже не военного человека, а тем более не в таких регалиях....(((
каждый в армии и на войне НЕ НУЖЕН!!!- нужны ПРОФЕССИОНАЛЫ. крапка. этим всё сказано)))
показати весь коментар
15.10.2020 02:21 Відповісти
Достойний правоприэмник поффессора Януковича той сказав нам армія не потрібна і її добив, цей зелений дезертир теж для Шаломова робить все , від сдачі територій до розвалу ЗСУ. А військові, які терплять ніж в спині перетворюються на контрабадних зомбі.
показати весь коментар
15.10.2020 06:19 Відповісти
бити почали за Кучми
показати весь коментар
06.11.2020 10:27 Відповісти
Этон аступит когда родина будет заботиться о каждом гражданине, когда каждый получит хорошее бесплатное образование,медицину, честные суды, честных депутатов, достойную старость уверенность. А то они как-то наоборот хотят. Служи дурачек получишь значек, а мы пока тут шлюхам и своим деткам лексусы с пенсионного фонда и медицины будем покупать.
показати весь коментар
15.10.2020 07:50 Відповісти
Хибна думка. Це, настане тоді, коли кожен громадянин почне піклуватися про батьківщину. Чекати на те що "родіна" буде за вас піклуватися це, чисто совкова спадщина. Громадянин превише держави.
показати весь коментар
15.10.2020 10:29 Відповісти
Призыв отменят, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медпомощь, а также когда каждый украинец научится играть членом на пианино.
показати весь коментар
15.10.2020 07:51 Відповісти
Ну, ви за шість років виявилися не здатними запровадити таку систему і в майбутньому врядчи це можливо. І вина в цьому не армії чи генштабу, а українських політиків, які бояться підготовленого народу. Без законодавчої влади такі реформи неможливі, а закони вони приймати не будуть ні за яких умов. Достатньо згадати навіть реакцію Порошенко на закон про зброю.
показати весь коментар
15.10.2020 10:27 Відповісти
Без оружия защитить родину? С палками как в 2014 году? Он издевается.
показати весь коментар
15.10.2020 10:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 