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Новини
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"Слуга народу" Якименко - Саакашвілі: ми вже давно готували реформу використання надр

Депутат СН, член комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування Павло Якименко відповів на звинувачення секретаря виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.

Свою позицію Якименко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спільно з колегами, фахівцями, профільним Міністерством, надрокористувачами та Держгеонадрами вже давно займалися підготовкою якісних змін, обговорювали сценарії, ризики, прогнози і вивели найбільш прийнятну в наших реаліях концепцію", - написав він.

Якименко розкритикував зміни до закону про використання надр, які пропонує Нацрада реформ. Але зазначив, що автори зареєстрованого законопроєкту відкриті для діалогу і готові працювати над реформою "спільно з усіма фахівцями, які хочуть дійсно змінити цю галузь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі звинуватив Службу геології в шахрайстві із законопроєктом про використання надр

Якименко підтримав його колега по партії і комітету Олександр Мариковський.

"Пану Міхеілу не сподобалося, що депутати, які по закону мають законодавчу ініціативу, не погодили цю ініціативу з @Все очень просто (це бренд реформ від Міхо)", - написав він.

Мариковський пропонує Саакашвілі попросити когось із депутатів внести альтернативний законопроєкт. "Тут якраз і з'ясуємо суть реформи і її справжню якість", - зазначив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, секретар виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі звинуватив Службу геології в спробах протягти законопроєкт про надра, який відповідає інтересам олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази

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Слуга народу Якименко - Саакашвілі: ми вже давно готували реформу використання надр 04
Слуга народу Якименко - Саакашвілі: ми вже давно готували реформу використання надр 05

Автор: 

законопроєкт (3583) Саакашвілі Міхеіл (2155) Якименко (25) Держгеонадр (415) Слуга народу (2809) Маріковський Олександр (17) надра_ (53)


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Топ коментарі
+5
Реформа під гаслом: "Все слугам - народу шиш!"
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14.10.2020 22:12
+3
При Порохе что-то Карсон смелей был. Ужен бы давно бы на крышу полез бы!
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14.10.2020 22:15
+3
Такое впечатление , - Что Суть реформы сводится с еще большим Обогащением власть имущих и обеднение бедных до Не имущих.
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14.10.2020 22:16
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Реформа під гаслом: "Все слугам - народу шиш!"
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14.10.2020 22:12 Відповісти
А ты что думал что будет по другому?! Сколько Зеленский до президенства потратил на благотворительность? Я уже о налогах молчу!
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14.10.2020 22:16 Відповісти
Так я не понял когда Михо начнет свой Михо-майданчик?!
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14.10.2020 22:14 Відповісти
Рівно тоді коли за це заплатять. В даний час йому платять, щоб Міхо- Мфйданчіка не було.
"Слуга народа" Якименко - Саакашвили: мы уже давно готовили реформу использования недр - Цензор.НЕТ 9016
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14.10.2020 22:19 Відповісти
інвесторів затримали на Хрещатику, мабуть не скоро, і в Грузію чомусь не їде.
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14.10.2020 22:36 Відповісти
При Порохе что-то Карсон смелей был. Ужен бы давно бы на крышу полез бы!
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14.10.2020 22:15 Відповісти
Такое впечатление , - Что Суть реформы сводится с еще большим Обогащением власть имущих и обеднение бедных до Не имущих.
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14.10.2020 22:16 Відповісти
Пока народ будет вестись на разных клоунов то так и будет!
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14.10.2020 22:17 Відповісти
Оставьте наши недра в покое,конченые вы оба,и все кто с вами
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14.10.2020 22:26 Відповісти
Если бы Михо через год обвинил их, то был бы тот же самый ответ: мы давно ляля....
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14.10.2020 23:02 Відповісти
занимались подготовкой качественных изменений, обсуждали сценарии, риски, прогнозы и вывели наиболее приемлемую в наших реалиях концепцию".

И как давно?Где конепция,кто её видел?И где резудьтат.
Мы на кухне тоже давно обсуждаем и имеем концепцию.Где разница между кухонным обсуждением и вашим,с коллегами и профильным министерством?
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14.10.2020 23:11 Відповісти
потрібно було грекам більше грошей заплатити, що сракашвіля тут більше не з"являвся
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14.10.2020 23:22 Відповісти
Усіх власників свердловин, просто, попереджаю, готуйтесь, настав ваш час платити..
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15.10.2020 00:18 Відповісти
Саакашвили ....
Сколько было слов ....
Через неделю ...
Через две ....
В итоге них#я
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15.10.2020 05:50 Відповісти
Зря Михо с Клованом связался ...
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15.10.2020 05:52 Відповісти
А давайте не бла бла и "сам дурак"... А устроим ваш БРИФИНГ по этим законопроектам!!!!
Во время спора рождается ИСТИНА!
Там и увидим кто купленый казачек, а кто просто идиот!
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15.10.2020 11:44 Відповісти
 
 