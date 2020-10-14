"Слуга народу" Якименко - Саакашвілі: ми вже давно готували реформу використання надр
Депутат СН, член комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування Павло Якименко відповів на звинувачення секретаря виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіла Саакашвілі.
Свою позицію Якименко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спільно з колегами, фахівцями, профільним Міністерством, надрокористувачами та Держгеонадрами вже давно займалися підготовкою якісних змін, обговорювали сценарії, ризики, прогнози і вивели найбільш прийнятну в наших реаліях концепцію", - написав він.
Якименко розкритикував зміни до закону про використання надр, які пропонує Нацрада реформ. Але зазначив, що автори зареєстрованого законопроєкту відкриті для діалогу і готові працювати над реформою "спільно з усіма фахівцями, які хочуть дійсно змінити цю галузь".
Якименко підтримав його колега по партії і комітету Олександр Мариковський.
"Пану Міхеілу не сподобалося, що депутати, які по закону мають законодавчу ініціативу, не погодили цю ініціативу з @Все очень просто (це бренд реформ від Міхо)", - написав він.
Мариковський пропонує Саакашвілі попросити когось із депутатів внести альтернативний законопроєкт. "Тут якраз і з'ясуємо суть реформи і її справжню якість", - зазначив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, секретар виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі звинуватив Службу геології в спробах протягти законопроєкт про надра, який відповідає інтересам олігархів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И как давно?Где конепция,кто её видел?И где резудьтат.
Мы на кухне тоже давно обсуждаем и имеем концепцию.Где разница между кухонным обсуждением и вашим,с коллегами и профильным министерством?
Сколько было слов ....
Через неделю ...
Через две ....
В итоге них#я
Во время спора рождается ИСТИНА!
Там и увидим кто купленый казачек, а кто просто идиот!