Український футболіст Воронін влаштувався на роботу в московське "Динамо"

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо".

Про це сказано на сайті російського футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

Воронін буде працювати помічником нового головного тренера клубу Сандро Шварца.

Воронін виступав за московське "Динамо", коли був футболістом. Кольори російського клубу українець захищав в 2010-2014 роках.

На рахунку Вороніна 74 матчів і 8 голів за збірну України.

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В кінці 2016 року Воронін закінчив тренерські курси в Україні та отримав ліцензію.

Раніше Воронін працював у тренерському штабі збірної України.