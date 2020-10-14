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Український футболіст Воронін влаштувався на роботу в московське "Динамо"

Український футболіст Воронін влаштувався на роботу в московське

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо".

Про це сказано на сайті російського футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

Воронін буде працювати помічником нового головного тренера клубу Сандро Шварца.

Воронін виступав за московське "Динамо", коли був футболістом. Кольори російського клубу українець захищав в 2010-2014 роках.

На рахунку Вороніна 74 матчів і 8 голів за збірну України.

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В кінці 2016 року Воронін закінчив тренерські курси в Україні та отримав ліцензію.

Раніше Воронін працював у тренерському штабі збірної України.

Автор: 

Воронін Андрій (2) росія (64911) футбол (1581)


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Топ коментарі
+27
А он всегда ватным был.
За украинские клубы никогда не играл.
В сборной за 10 лет забил 8 мячей - это, по сути, антирекорд для нападающего...
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14.10.2020 23:47
+25
зачем забивать ленту ватниками?!?
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14.10.2020 23:46
+18
Як завжди, весь неліквід стікається у рашку.
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14.10.2020 23:49
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зачем забивать ленту ватниками?!?
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14.10.2020 23:46 Відповісти
чтоб знали в лицо врага
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14.10.2020 23:47 Відповісти
А он всегда ватным был.
За украинские клубы никогда не играл.
В сборной за 10 лет забил 8 мячей - это, по сути, антирекорд для нападающего...
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14.10.2020 23:47 Відповісти
Так ему эти, как их? Ноги мешали.
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14.10.2020 23:49 Відповісти
Хто ж йому боронив забивати головою?
Мабуть, не "хто", а "що": у нього й голови, певно, бракує...
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15.10.2020 00:26 Відповісти
Пусть разваливает москальский футбол в логове врага!
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14.10.2020 23:50 Відповісти
а бывает не по сути?
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15.10.2020 07:44 Відповісти
Ну что - деньги не пахнут !?...да ***** не пахнут а - ВОНЯЮТ, что и сам от них завонянный будешь !!
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14.10.2020 23:49 Відповісти
а фули ... значит и для него "Крымбожий"
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14.10.2020 23:49 Відповісти
Як завжди, весь неліквід стікається у рашку.
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14.10.2020 23:49 Відповісти
Щас на вопрос журналистов скажет, что и "спорт в не политики" как втирают музыканты.
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14.10.2020 23:53 Відповісти
На те воно й стічна канава.
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15.10.2020 00:27 Відповісти
Да какой из него тренер,пустой понторез,будет нашим вредителем для московского футбола.
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14.10.2020 23:50 Відповісти
ну и рашистскую вакцину ему у сраку!
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14.10.2020 23:53 Відповісти
Теперь еще один будет нам вещать, что московиты нам братья.
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14.10.2020 23:54 Відповісти
иудушка од фудбола
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14.10.2020 23:56 Відповісти
он такой Украинский футболист,как Я китаец)
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14.10.2020 23:55 Відповісти
Очень сомневаюсь, что он - тренер.
Разве что получатель зарплаты...
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15.10.2020 00:00 Відповісти
Бедняга, опять будут грузинам в 3 мяча влетать )))
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15.10.2020 00:00 Відповісти
Ну хочется ему бутсами щи хлебать.
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15.10.2020 00:02 Відповісти
Кстати, поздравляю ордынцев - их сборная снова не выиграла в Лиге наций. На своем поле с Венгрией. Позорище!
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15.10.2020 00:05 Відповісти
Ну да, всего лишь текущее первое место в группе, слабаки.
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15.10.2020 00:16 Відповісти
Конечно слабаки, ведь играют в лиге В.
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15.10.2020 00:56 Відповісти
таки да, нафиг печатаь инфу не о чем. ну бегал бычара , мяч по полю гонял, ну и че? дайте ему каток, пускай асфальт укатывает, толку больше будет .бало не пахнет.
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15.10.2020 00:08 Відповісти
Ошибка в тексте. Он не украинский футболист.
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15.10.2020 00:35 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ЕГО ИМУЩЕСТВА И СВЯЗАННОГО СНИМ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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15.10.2020 00:53 Відповісти
Лайно оно и в Мокшабаде лайно.
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15.10.2020 01:03 Відповісти
Ворону ніколи українцем і не вважав. Це всерівно, що назвати українцями наприклад Юрана чи Саленка. Оце ще не знаю політичних поглядів Віті Лєона, він теж за московитське дінамо бігав, але здогадуюсь, що йому також "какая разніца". Всі ці хлопці прибули свого часу грати до України із-за поребрика, тому годі сподіватися на щось інше.
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15.10.2020 01:06 Відповісти
Так і Медведчук, і Допа з Гєпою, і Штепа з Шарієм та Труханом - всі українці формально.
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15.10.2020 01:32 Відповісти
не український, а малоросский футболіст.
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15.10.2020 01:45 Відповісти
Один рагуль поехал тренировать других рагулей. Вместе они выиграют ровным счётом нихера, если товарищ майор их мельдонием не накачает так, что из ушей литься будет. Ну и ладно. Пожелаем им попутного ветра в горбатую спину.
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15.10.2020 01:46 Відповісти
футбольное чмо !!!
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15.10.2020 01:46 Відповісти
Из него такой тренер - только на россии и работать.
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15.10.2020 04:11 Відповісти
Колишній нападник-зрадник збірної України.
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15.10.2020 06:24 Відповісти
А воно завжди було прокацапським чмо . До речі , друзі , завжди в збірній нападало на тих , хто намагався спілкуватися Українською - зробіть , нарешті , для себе висновки .
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15.10.2020 07:21 Відповісти
Как то это странно. Столько внимания одному человеку, при наличии сотен тысяч других точно таких же заробитчан .
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15.10.2020 07:51 Відповісти
лайно до лайна... все лайно тече до рашки-говняшки...
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15.10.2020 07:53 Відповісти
Ватний мудак
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15.10.2020 07:58 Відповісти
НУ И триколор ЕМУ в ДУПУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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15.10.2020 08:15 Відповісти
Ну я і з богом, Парасю, поки люди трапляються. В УКраїні тільки повітря буде чистіше. Чим більше такого лайна поїде з України, тим краще буде життя для справжніх українців.
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15.10.2020 08:36 Відповісти
Заправлять кацапским топливом автомобили,готовить на кацапском газе еду,собирать кацапские автомобили,пользоваться кацапской бытовой химией,которой весь Эпицентр забит и т.д. это нормально,все молчат. Но "патриоты" резко повылазили на Воронина.
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15.10.2020 09:42 Відповісти
Рядовой ногомячист. Его пик его карьеры это по сезону в Байере и Майнце кажется. В остальном так и остался подающим надежды до конца карьеры. Даже бухой Миля приносил больше пользы сборной чем Воронин. В принципе ради справедливости о и в Украине то толком не жил большую часть жизни .
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15.10.2020 10:00 Відповісти
Да, Ворона, от і ти добавився в когорту гавнюків.
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15.10.2020 10:02 Відповісти
Кстати, зацените начертание эмблемы московского Динамо - воспринимается
как серп и молот.
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15.10.2020 10:41 Відповісти
 
 