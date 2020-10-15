Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив прохання Туреччини викреслити згадку про неї з проміжного рішення суду, яке зобов'язує припинити бойові дії, що загрожують життю жителів Нагірного Карабаху.
Про це повідомили в пресслужбі ЄСПЛ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як з'ясувалося, звернення Туреччини надійшло в Страсбург ще 7 жовтня. Відповідно до рішення, оприлюдненого 14 жовтня, Суд відповів відмовою.
Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У тому рішенні, ухваленому у відповідь на звернення Вірменії, Суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.
Офіційна Анкара оскаржила це рішення, попросивши ЄСПЛ переглянути його висновок. Про звернення турецької сторони досі офіційно не повідомлялося.
У середу суд відповів Туреччині відмовою. "Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, а також беручи до уваги серйозність конфлікту та те, що він загострюється, Суд не бачить жодної причини змінювати своє рішення та знімати будь-які обмеження", - наводить тези з рішення пресслужба ЄСПЛ.
Європейський суд з право людини також окремо зазначив, що його рішення від 6 жовтня, у якому наголошується на ролі Туреччини, було ухвалене на підставі "доказів того, що деякі держави прямо чи непрямо залучені до конфлікту".
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Даже я сказал бы - с этого имеют.
Вот и будут корчить из себя благодетелей
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
Это спекулятивная и думаю, что предельно коррупционная контора.
Как же я забыла об этом самоотверженном поступке ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял 24 октября.
Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/10/24/7102242/
В таком случае, а не пойти ли ЕСПЧ на три известных буквы, за такую бойкую поддержку отпетой сепаратистки?
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