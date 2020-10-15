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Новини Агресія Росії проти України
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Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі

Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив прохання Туреччини викреслити згадку про неї з проміжного рішення суду, яке зобов'язує припинити бойові дії, що загрожують життю жителів Нагірного Карабаху.

Про це повідомили в пресслужбі ЄСПЛ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як з'ясувалося, звернення Туреччини надійшло в Страсбург ще 7 жовтня. Відповідно до рішення, оприлюдненого 14 жовтня, Суд відповів відмовою.

Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У тому рішенні, ухваленому у відповідь на звернення Вірменії, Суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.

Офіційна Анкара оскаржила це рішення, попросивши ЄСПЛ переглянути його висновок. Про звернення турецької сторони досі офіційно не повідомлялося.

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У середу суд відповів Туреччині відмовою. "Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, а також беручи до уваги серйозність конфлікту та те, що він загострюється, Суд не бачить жодної причини змінювати своє рішення та знімати будь-які обмеження", - наводить тези з рішення пресслужба ЄСПЛ.

Європейський суд з право людини також окремо зазначив, що його рішення від 6 жовтня, у якому наголошується на ролі Туреччини, було ухвалене на підставі "доказів того, що деякі держави прямо чи непрямо залучені до конфлікту".

Автор: 

Туреччина (3488) Європейський суд з пр... (452) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+16
обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
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14.10.2020 23:58
+7
Импотенты хреновы.
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14.10.2020 23:55
+6
Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6347
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15.10.2020 00:11
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Импотенты хреновы.
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14.10.2020 23:55 Відповісти
А че им? Сидят в тепле и добре.
Даже я сказал бы - с этого имеют.
Вот и будут корчить из себя благодетелей
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14.10.2020 23:58 Відповісти
обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха
ЕСПЧ кого именно называет жителями Нагорного Карабаха? Окупантов которые захватили дома азербайджанцев и поселились в них? Ето все равно что называть жителями дамбаса росийских бурятов и чеченов которые поселились в домах убитых или изгнанных ими украинцев
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14.10.2020 23:58 Відповісти
там со времен совка большинство - армяне, живущие в своих домах.
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15.10.2020 01:13 Відповісти
Откуда же там взялись разрушенные Азербайджанские села? И кто жил в Ходжали?
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15.10.2020 01:24 Відповісти
Армяне будут в Армении, там их место. И только там.
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15.10.2020 00:03 Відповісти
Пускай ЕСПЧ докажет что реальные жители с официально признанными паспортами ( а не филькиными грамотами выданными окупантами и не признанными ниодной страной) Нагорного Карабаха пострадали от Турции.
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15.10.2020 00:03 Відповісти
Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6347
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15.10.2020 00:11 Відповісти
Это ес придется посылать на йух и создавать свою Балто - Черноморскую организацию. То они признают, что Грузия напала сама на себя, то на донбассе не видят рашистов и их злодеяний, относительно будапештского договора 1994 года по отнятию у Украины ядерного орружия взамен на территориальные гарантии, вообще никак не отреагировали. 30 лет не видят геноцида азербайджанцев и стоящей за всем этим рашки. А вот теперь указывают Турции на воздержание.
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15.10.2020 00:33 Відповісти
и от безвиза не забудь отказаться.
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15.10.2020 01:13 Відповісти
ЕСПЧ - присудила даже Неле Штепе компенсации из денег налогоплательщиков Украиньі. При этом рашку они наказать никак не могут, так как те просто на них положили болт - не признают, и всем хорошо, никто не возмущается.
Это спекулятивная и думаю, что предельно коррупционная контора.
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15.10.2020 01:34 Відповісти
О, акстати, верно.
Как же я забыла об этом самоотверженном поступке ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял 24 октября.
Штепа пожаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/10/24/7102242/

В таком случае, а не пойти ли ЕСПЧ на три известных буквы, за такую бойкую поддержку отпетой сепаратистки?
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15.10.2020 05:48 Відповісти
навіть до сепаратистів потрібно діяти по закону.---------а наші прокурори навіть ''Конвенцию о защите прав человека'' прочитати не в змозі.
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15.10.2020 06:56 Відповісти
Одна з таких контор. Можна продовжити перелік: "оон", "вооз", "unicef", "uefa", "fifa" etc. Контори для працевлаштування високооплачуваних (як, правило, напів лівих) дармоїдів, що легко розкидаються грошима платників податків чи беручи хабаря за рішення.
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15.10.2020 09:15 Відповісти
Свежачок от The Washington Post: рефрижератор с телами 52 погибших в Карабахе боевиков, завербованных Турцией в Сирии, пересек границу Турция-Сирия, для передачи тел родственникам. https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11**-8719-0df159d14794_story.html ссылка
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15.10.2020 11:51 Відповісти
 
 