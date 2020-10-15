Туреччина просила ЄСПЛ викреслити її з рішення, що зобов'язує припинити військові дії в Нагірному Карабасі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив прохання Туреччини викреслити згадку про неї з проміжного рішення суду, яке зобов'язує припинити бойові дії, що загрожують життю жителів Нагірного Карабаху.

Про це повідомили в пресслужбі ЄСПЛ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як з'ясувалося, звернення Туреччини надійшло в Страсбург ще 7 жовтня. Відповідно до рішення, оприлюдненого 14 жовтня, Суд відповів відмовою.

Підставою для цього звернення стало ухвалене 6 жовтня термінове рішення ЄСПЛ про "тимчасові заходи", у якому Суд дійшов висновку, що Туреччина має утриматися від участі у військових діях у Карабаху. У тому рішенні, ухваленому у відповідь на звернення Вірменії, Суд закликав усі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання у конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив лише одну з них – Туреччину.

Офіційна Анкара оскаржила це рішення, попросивши ЄСПЛ переглянути його висновок. Про звернення турецької сторони досі офіційно не повідомлялося.

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У середу суд відповів Туреччині відмовою. "Вивчивши заперечення, висловлені урядом Туреччини, а також беручи до уваги серйозність конфлікту та те, що він загострюється, Суд не бачить жодної причини змінювати своє рішення та знімати будь-які обмеження", - наводить тези з рішення пресслужба ЄСПЛ.

Європейський суд з право людини також окремо зазначив, що його рішення від 6 жовтня, у якому наголошується на ролі Туреччини, було ухвалене на підставі "доказів того, що деякі держави прямо чи непрямо залучені до конфлікту".