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Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фотографію з передової, на якій миски стоять не тільки перед ним і президентом Володимиром Зеленським, але і перед військовими.

Фото Єрмак опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну це вже абсурд, хлопці! Ви розігнали найдивніший фейк в цьому році. Рік ще не закінчився, але вже можна підбивати підсумки вашої сюрреалістичної активності. Придумати, що військовим на Донбасі не подали їжу, – це дно", - написав він.

Єрмак зазначив, що з фронту весь політикум видається "як щось нездорове".

"Ви робите битвою все що завгодно – в українському тилу. З фронту ваша активність видається особливо цинічною", - вважає політик.

Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський виклав фото обіду з військовими, де військовим не видали тарілок. ФОТОФАКТ

Глава ОП подякував захисникам і захисницям України за можливість "відволіктися від абсурду політикуму і побачити справжнє, щире. Те, заради чого ми всі і працюємо".

Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року 02

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Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року 03

Автор: 

Зеленський (23667) Донбас (22354) військовослужбовці (4703) їжа (428) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+106
Найдивнiший фейк це президент зеленський I ермак
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15.10.2020 00:16
+90
Дно - это когда ты бесцеремонно жрёшь, а бойцы ждут.
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15.10.2020 00:16
+46
Ууу и брат у меня должности не продавала его Порох убил лично на Донбассе!
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15.10.2020 00:17
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Отражении реальности внутренней жизни Украины: зЕ с еРмаком-слуги урода бЕни воруют и жрут, а защитники украинцов сидят без тарелок!
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15.10.2020 23:04 Відповісти
Таємна вечеря крота з дезертиром.
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16.10.2020 07:58 Відповісти
Усе не можуть наїстися
Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року - Цензор.НЕТ 4568
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16.10.2020 10:49 Відповісти
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