Єрмак прокоментував фото, на якому тарілки стоять лише перед ним і Зеленським, але не перед військовими: найдивніший фейк року. ФОТО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фотографію з передової, на якій миски стоять не тільки перед ним і президентом Володимиром Зеленським, але і перед військовими.

Фото Єрмак опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну це вже абсурд, хлопці! Ви розігнали найдивніший фейк в цьому році. Рік ще не закінчився, але вже можна підбивати підсумки вашої сюрреалістичної активності. Придумати, що військовим на Донбасі не подали їжу, – це дно", - написав він.



Єрмак зазначив, що з фронту весь політикум видається "як щось нездорове".

"Ви робите битвою все що завгодно – в українському тилу. З фронту ваша активність видається особливо цинічною", - вважає політик.

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Глава ОП подякував захисникам і захисницям України за можливість "відволіктися від абсурду політикуму і побачити справжнє, щире. Те, заради чого ми всі і працюємо".

Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

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