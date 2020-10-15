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ОБСЄ зауважила в ТКГ про стабільний режим тиші на Донбасі і закликала дотримуватися його і далі, - ОП

ОБСЄ зауважила в ТКГ про стабільний режим тиші на Донбасі і закликала дотримуватися його і далі, - ОП

На черговому онлайн-засіданні Тристоронньої контактної групи глава місії ОБСЄ Чевік відзначив досягнення в дотриманні "режиму тиші" і закликав дотримуватися його і далі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру", - йдеться в повідомленні.

Також на ТКГ обговорювали обмін полоненими. Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш повідомив, що українська сторона передала список із чотирьох категорій утримуваних осіб. "З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано", - зазначили в ОП.

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Крім цього, Фріш констатував, що сторони готові одночасно відкрити в першій декаді грудня два нові КПВВ у Луганській області.

Автор: 

обмін (1148) ОБСЄ (3498) полон (1546) Донбас (22354) перемир’я (890) полонені (2250) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+4
Смотря что в приоритете.

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 2573
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15.10.2020 01:45
+2
Пьяной сепаратюге пофик обсе и минск после очередного треша сливных бочков и боярки у них просыпается мания аля до берлина за сутки...только хитрый укроп снайпер потом отправляет этого "освободителя" к киви и моторыле....Слава Україні.Слава патріотом захищяючих свою країну,та вічна пам'ять загиблим побратимам
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15.10.2020 00:53
+2
Тобто Єрмак хоче сказати, що ОБСЄ ніяких обстрілів не фіксувало? А чк же тоді інтерв'ю з журналістом ВВС самого Зєлєнского, у якому навіть він визнав 14000!!! порушень?
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15.10.2020 01:40
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Пьяной сепаратюге пофик обсе и минск после очередного треша сливных бочков и боярки у них просыпается мания аля до берлина за сутки...только хитрый укроп снайпер потом отправляет этого "освободителя" к киви и моторыле....Слава Україні.Слава патріотом захищяючих свою країну,та вічна пам'ять загиблим побратимам
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15.10.2020 00:53 Відповісти
И тут я вспомнил 30-летнее перемирие в Карабахе...
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15.10.2020 01:00 Відповісти
Тобто Єрмак хоче сказати, що ОБСЄ ніяких обстрілів не фіксувало? А чк же тоді інтерв'ю з журналістом ВВС самого Зєлєнского, у якому навіть він визнав 14000!!! порушень?
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15.10.2020 01:40 Відповісти
д' Ермак наглейший брехливый 🐀предатель ! Оно 💩🤢 не постеснялось американцам сбрехнуть ,что его родного брата на войне ,развязанной Порошенко ,убили ! Воскресший брательник сейчас коррупцию кассирует
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15.10.2020 06:55 Відповісти
Смотря что в приоритете.

ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 2573
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15.10.2020 01:45 Відповісти
ОБСЕ отметила в ТКГ стабильный режим тишины на Донбассе и призвала придерживаться его и дальше, - ОП - Цензор.НЕТ 6221
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15.10.2020 01:47 Відповісти
Вовка пабіділ вайну? А хто буде звільняти окуповані території?
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15.10.2020 07:49 Відповісти
Ну и как эта новость выглядит на фоне этой "15.10.20 07:22 С начала перемирия спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1620 нарушений режима прекращения огня на Донбассе"?
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15.10.2020 08:57 Відповісти
Якщо ОБСЄ відзвітувала - отже все йде по плану х.йла і його кротів Зеленського і Єрмака...
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15.10.2020 08:58 Відповісти
"Від початку перемир'я Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1620 порушень режиму припинення вогню на Донбасі".
"ОБСЄ зауважила в ТКГ про стабільний режим тиші на Донбасі" - "то ли вы дураки, то ли лыжи не едут".
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15.10.2020 10:07 Відповісти
 
 