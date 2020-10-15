ОБСЄ зауважила в ТКГ про стабільний режим тиші на Донбасі і закликала дотримуватися його і далі, - ОП

На черговому онлайн-засіданні Тристоронньої контактної групи глава місії ОБСЄ Чевік відзначив досягнення в дотриманні "режиму тиші" і закликав дотримуватися його і далі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру", - йдеться в повідомленні.

Також на ТКГ обговорювали обмін полоненими. Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш повідомив, що українська сторона передала список із чотирьох категорій утримуваних осіб. "З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано", - зазначили в ОП.

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Крім цього, Фріш констатував, що сторони готові одночасно відкрити в першій декаді грудня два нові КПВВ у Луганській області.