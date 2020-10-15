Глава "слуг народу" Київщини Дубінський образив журналіста, який викрив його участь в Антимайдані

Нардеп СН Олександр Дубінський, який очолює київський обласний осередок партії, образив журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно викрив участь Дубінського в Антимайдані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дубінського у фейсбуці.

"Денисе Бігус, рогуль, спиш?" - написав Дубінський.

Відповіді у коментарях не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.