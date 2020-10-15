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Глава "слуг народу" Київщини Дубінський образив журналіста, який викрив його участь в Антимайдані

Глава

Нардеп СН Олександр Дубінський, який очолює київський обласний осередок партії, образив журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно викрив участь Дубінського в Антимайдані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дубінського у фейсбуці.

"Денисе Бігус, рогуль, спиш?" - написав Дубінський.

Відповіді у коментарях не було.

Глава слуг народу Київщини Дубінський образив журналіста, який викрив його участь в Антимайдані 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський на замовлення Клименка дискредитував Кличка під час Євромайдану: пропонував зняти фейк про польоти в Москву, - ЗМІ

Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.

Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.

Автор: 

Бігус (194) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+62
Я бы с удолвольствием посмотрел на повешенного дубинского.
Во первых - это красиво
Во вторых можно подойти и спросить: "Что, сопливый, воняешь?"
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15.10.2020 01:08
+37
ну шо бихус нравится тебе абынепорошенка?
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15.10.2020 01:11
+33
Дубинский шлюха бени - больше говорить не о чем
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15.10.2020 06:45
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жду массовую акцию "не дорогеньких"
хотя они реально не дорогие а дешевые шлюхи
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15.10.2020 01:04 Відповісти
Дубинский шлюха бени - больше говорить не о чем
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15.10.2020 06:45 Відповісти
З точки зору держбюджету зовсім не дешеві..
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15.10.2020 09:22 Відповісти
Я бы с удолвольствием посмотрел на повешенного дубинского.
Во первых - это красиво
Во вторых можно подойти и спросить: "Что, сопливый, воняешь?"
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15.10.2020 01:08 Відповісти
Правильно. К живому лучше не подходить.
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15.10.2020 01:13 Відповісти
Воняет?
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15.10.2020 02:00 Відповісти
не то слово . редкосный отстой
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15.10.2020 10:21 Відповісти
Ну, і, нарешті, від нього була б хоч якась користь, наприклад, напрямок вітру показував. 🤔
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15.10.2020 06:42 Відповісти
ну шо бихус нравится тебе абынепорошенка?
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15.10.2020 01:11 Відповісти
У Бигуса никогда не было лозунгов "абынепорошенка" - он проводит расследования о злоупотреблениях властью независимо от политических предпочтений - просто честный человек с принципами и без ваших двойных стандартов.
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15.10.2020 07:42 Відповісти
ага, честнейший

Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса,

и направлено это было под соусом "окружение порошенко" перед выборами
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15.10.2020 07:53 Відповісти
корпорация Богдан должна быть признана врагом Украинского народу, за те "скотовозки" которые она делает. А руководство и владельцы казнены на площади прилюдно.
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15.10.2020 08:07 Відповісти
Сделай лучше, а потом трынди.
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15.10.2020 08:10 Відповісти
сделай лучше, или ездь лучшими возками. кто тебя заставляет
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15.10.2020 08:10 Відповісти
По мірі своїх можливостей пасажирскі перевезання я й так намагаюсь робити більш комфортними.
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15.10.2020 08:38 Відповісти
То решение по иску Свинарчука на столько идиотское, что будь оно по иску персоны, которая вам не нравилась бы, вы бы разнесли его в пух и прах.
Например - решением этого дебильного суда, Бигус обязан опровергнуть ВСЕ сказанное им в сюжете - даже то, что его зовут Денис Бигус.

Решения же суда, который расследует то самое преступление Свинарчуков еще НЕ БЫЛО - дело еще расследуется, обвинения предъявлены только первому подозреваемому - Жуковскому.
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15.10.2020 11:07 Відповісти
Він ніколи не проводив розслідувань . Він лише оприлюднював фейкові матеріали , які йому надсилали - нєізвстно хто ( як ось було із Свинарчуками ) . І чомусь дивним чином , всі матеріали були направлені лише проти Порошенка і його оточення .
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15.10.2020 07:56 Відповісти
Бігус і сам доклав чимало зусиль, щоб антимайданники на кшалт Дубінського прийшли весною 2019 до влади в Україні. Такщо все правильно Бігусу.
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15.10.2020 01:11 Відповісти
"Ответка" прилетела с неожиданной стороны.
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15.10.2020 07:41 Відповісти
Зусиль доклав не Бігус, а ті покидьки з команди Порошенка, проти яких Бігус робив сюжети і неадекватна реакція Порошенкі на ті сюжети.
Бо закон - має бути один для всіх, а не "ці мені подобаються, нехай крадуть, а от ці - не подобаються - нехай їх дрючать".
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15.10.2020 07:45 Відповісти
А шо вкрали- совість у тебе, чи розум?
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15.10.2020 08:12 Відповісти
ну так закон, который должен быть одинаков для всех, установил, что Бигус оклеветал Порошенко.
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15.10.2020 08:13 Відповісти
Не бреши - не устанавливал закон ничего подобного.
Хотя бы потому, что Бигус ничего против Порошенко вообще не говорил.
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15.10.2020 08:43 Відповісти
ну конечно же не говорил про Порошенко.

Просто каждую минуту упоминается фамилия Порошенко и показывается его фото.

Но это же просто совпадение ?
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15.10.2020 08:54 Відповісти
В сюжете Бигуса про мерзавца и подонка Семочко фамилия Порошенки вообще не упоминается, как не было там и фото Порошенки.

В 3х серийном сюжете про аферу Свинарчуков фамилия Порошенко если и упоминается 1-2 раза, то только по делу и на ней не делается акцента. Фото Порошенки там не ни одного.

Так что поздравляю, ты опять соврамши. Слабо работаете, пиар-брехуны порошенковские.
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15.10.2020 11:14 Відповісти
Ну давай пройдёмся по сюжету про Свинарчуков :

1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза
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15.10.2020 11:41 Відповісти
Оу, дякую, що підтвердили моє припущення про те, що ви є штатним співробітником піар-відділу Порошенкі. Бо нормальна людина цим підрахунком не стала б займатися.

І так, вибачаюся за те, що не запам'ятав всі згадування Порошенкі у сюжеті про Свинарчуків - мабуть не звернув на них уваги.
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15.10.2020 12:12 Відповісти
яким рідрахунком ?

достатньо подивитись сюжет 6 хвилин, шоб зрозуміти, що то розрекламований наклеп саме на Порошенка.

Чи ти сліпий ?
Чи в тебе брат жінки також в ФСБ працює, як у Бігуса ?
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15.10.2020 12:20 Відповісти
"яким рідрахунком ?"

Оцим:
"1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза"

Жодна нормальна людина не буде займатися таким підрахунком. Тому дякую, що підтвердив, що ти є піарником на зарплатні і топиш за Порошенка за гроші.
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15.10.2020 12:34 Відповісти
мені, як і будь-якій нормальній людині, не важко переглянути 6 хвилин і порахувати, скільки за шість хвилин згадоний Порошенко.

а 72 - то навгад. Може там і 172, я далі 6 хвилини не рахував.

6 хвилин цілком достатньо, шоб спростувати твою брехню про те, що 1-2 рази за три серії.
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15.10.2020 13:27 Відповісти
"Чи в тебе брат жінки також в ФСБ працює, як у Бігуса ?"

Прикинув...найближче що згадав - чоловік двоюрідної сестри моєї дружини - кацап, живе в РФії.
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15.10.2020 12:36 Відповісти
ну так чого тоді через півтора року після розповсюдження цієї брехні ти в неї продовжуєш вірити ?
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15.10.2020 13:24 Відповісти
А з чого ти взяв, що то брехня? Слідство ведеться, першому фігурантові - Жуковському чи то Жучковському вже висунуто звинувачення. Далі буде.

Цікаво, що ти співатимеш, якщо суд доведе провину Жучковського та Свинарчуків...
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15.10.2020 13:27 Відповісти
от коли хтось хоч справу заведе, тоді будеш фантазувати про суд )))
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15.10.2020 13:28 Відповісти
Взагалі-то справа ведеться.
І одному з фігурантів - Жуковському нещодавно вже висунули офіційні звинувачення.
Гладковський-молодший - наступний.
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15.10.2020 13:44 Відповісти
а експертизу ціни по "справі" як робили ?

порівнювали з відпускною ціною на кацапському заводі ?

Справу треба проти Бігуса заводити за те, що це падло зруйнувало схему завозу військових запчастин з Кацапії.
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15.10.2020 14:05 Відповісти
"а експертизу ціни по "справі" як робили ?"

Експертизу ціни БВ запчастин, які Свинарчук з Жуковським скуповували у ремонтних майтернях ЗСУ як металобрухт і потім продавали на заводи Укроборонпрому як нові?
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15.10.2020 14:26 Відповісти
Нє, болєзний, падажді )))

Є справа про несплату податків на 49 мільйонів.

Там нічого немає про скуповування в ремонтних майстернях ЗСУ.

А знаєш, як продають нові крадені авто ?

Знаходять таку саму модель після аваріі і на крадену машину набивають її номер.

Те саме зробили і з вкраденими у ворога деталями.
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15.10.2020 14:37 Відповісти
на 5 минуте 18 секунде эта чувырла вообще назначила Порошенко главой преступной группы.
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15.10.2020 11:45 Відповісти
"Бо закон - має бути один для всіх..."

Гдето я это уже слышал. Не подскажеш какой "праведник" это сказал?
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15.10.2020 08:18 Відповісти
Если вы намекаете на Зелю - то я его никогда не считал, не считаю и не собираюсь считать "праведником" - для меня Зеля и Порошок - просто 2 сорта говна.
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15.10.2020 12:13 Відповісти
"коли вони нічого і ніде не вкрали ( доведено слідством вже за часів Зе-влади )"

Не бреши.
Слідство ще ведеться - першому фігурантові справи висунуто звинувачення, суду ще не було.

А постанова суду була не за слідством, а за поданням самого Свинарчука, який без слідства зажадав від Бігуса повного заперечення всього, що було сказано у сюжеті.

"и не віриш нікому , ні офіційному слідству ГПУ , ні СБУ , ні суду"
Офиційне слідство ще ведеться, справа не закрита.

"Я в шоці , просто !!"
Я теж в шоці від того, як вас легко обдурити, видавши суд за поданням самого Свинарчука до Бігуса за нібито виправдальний вирок. Бо суду за справою Жуковського-Свинарчуків ще НЕ БУЛО, справа ще розлідується.
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15.10.2020 12:57 Відповісти
два лаптя пара. Фейкують обидва. Хто більше, хто менше...
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15.10.2020 01:30 Відповісти
Так-так...а фейкувати Бігус став, на думку піар-відділу Порошенкі і його секти - одразу, як зробив розлідування проти оточення Порошенкі - бо є то святі люди і будь-яке звинувачення проти них є фейком, бо цього не може бути!
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15.10.2020 11:16 Відповісти
Ну, бл... не СКОТИНА,да любая ПАРТИЯ от таких должна откреститься,и кто бы он ни был ИЗГНАТЬ. СПАСИБО БИГУСу, что разоблачает этих ТВАРЕЙ в любой партии.
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15.10.2020 01:35 Відповісти
Ну, это не шавка, нет, по всеобщему определению это - "опа коломойши ... говорящая
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15.10.2020 02:08 Відповісти
жаба - гадюку
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15.10.2020 02:21 Відповісти
Бігус в моїх очах ворог України, багато зробив, щоб обдурити народ заради зебанди. Йому вже не відмитись.
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15.10.2020 02:42 Відповісти
Бігус - це понтове лайно за добу до виборів вкинув свій фейк на Пороха. Порох програв саме через цю заказуху від бєні. Тому, якщо цього мальчіка ф трусіках розіп'ють - я плакати не буду.
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15.10.2020 02:56 Відповісти
Не перебільшуйте, Порох програв, бо забув повернути вкрадені мізки 73-м відсоткам ідіотів.
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15.10.2020 07:25 Відповісти
Бигус все верно делал в 2019м и прежде и сейчас.Он что вас призывал за зеленое ********* голосовать?Если бы порошенко был хорошим президентом то его бы переизбрали . при порошенко-министр мвд аваков,генпрокурор шокин,иловайск(после которого ввести военное положение следовало ему а не яйца греть в офисах),свинарчук(порошенко не вышел и не ответил что это такое).
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15.10.2020 04:55 Відповісти
Что там с Аваковым? Он и сейчас в МВД и он провёл неплохую реформу при Порошенко. Шокина уволили при Порошенко. Военное положение после Иловайска не ввели, чтобы кредиты получить и кредитные рейтинги не утопить - как раз можно посмотреть сейчас на Армению и Азербайджан, которые ввели военное положение, кто им сейчас денег даст? Порошенко как раз на скандал Свинарчуков ответил их увольнениями. Что ещё не ясно?
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15.10.2020 05:51 Відповісти
..Еслі би лохі мєньше слушалі брехню БіГуся , Порошенко був би - хорошим президентом . І його б переобрали на другий термін . А так , завдяки БіГусю , і таким як він , ми маємо тепер проросійське зе-лайно у владі .
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15.10.2020 07:44 Відповісти
Дубинсеий грязный собачий ...
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15.10.2020 05:59 Відповісти
а чого це - Бігус рогуль? рогуль тут якраз дубина.
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15.10.2020 06:52 Відповісти
БіГуся не жалко .. Воно таке ж гівно як і дубінський . Рвіть один одного , скотиняки . .
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15.10.2020 07:38 Відповісти
вот бы Дубинского повесить на елку на Новый Год,вместо игрушки! вот ето был бы праздник!
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15.10.2020 07:50 Відповісти
Бигус тоже не сахар. Но Дуб Инский - то точно не рагуль. Он Рахиль.
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15.10.2020 08:08 Відповісти
Уникально черноротое животное этот Дубинский. Когда победит Хунта, будем казнить его всем миром у позорного столба на Майдане. Причем это будет первая в мире вербальная казнь. У ДУбинского будет кляп во рту, а каждый желающий может подойти и проорать прям в уши животному самый черный мат который знает. Так как основное предназначение особи Дубинский это изрыгание смердючего сатанинского мата, а ответить с кляпом ОНО не сможет, то быстро исдохнет в мучительных конвульсиях, чего от всей души пожелаем этому существу.
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15.10.2020 08:15 Відповісти
За звичай в Українську Раду потрапляє багато лайна, та в даному разі більшість як не прикро це признавати.
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15.10.2020 08:16 Відповісти
пора к бузине и не только ему
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15.10.2020 08:17 Відповісти
В Майбуття!!!
Глава "слуг народа" Киевщины Дубинский оскорбил журналиста, разоблачившего его участие в Антимайдане - Цензор.НЕТ 849
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15.10.2020 08:31 Відповісти
Глава "слуг народа" Киевщины Дубинский оскорбил журналиста, разоблачившего его участие в Антимайдане - Цензор.НЕТ 6645
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15.10.2020 09:18 Відповісти
это что за дегенерат? кто знает? Глава "слуг народу" Київщини Дубінський образив журналіста, який викрив його участь в Антимайдані - Цензор.НЕТ 9330
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15.10.2020 10:30 Відповісти
Говорящая жопа коломойши опять что пердн_ла?
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15.10.2020 09:43 Відповісти
дубинский это то чмо и редкостная мразь, у которого мама любит скорость?
видать на скорости и выплюнула это дерьмо баломойского разливу.
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15.10.2020 10:29 Відповісти
Меня вообще не интересует псина бени коломойши, но сильно возмущает любовь т.н.преза к этой псине, который вместо того, чтобы его убрать, повышает его статус.
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15.10.2020 10:37 Відповісти
Дубинский опять открыл свой чёрный собачий рот.
И опять запахло коломойским.
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15.10.2020 10:39 Відповісти
Сцепились жаба и гадюка---оба проплатные шлюхи!
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16.10.2020 00:40 Відповісти
 
 