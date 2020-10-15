Глава "слуг народу" Київщини Дубінський образив журналіста, який викрив його участь в Антимайдані
Нардеп СН Олександр Дубінський, який очолює київський обласний осередок партії, образив журналіста Дениса Бігуса, який нещодавно викрив участь Дубінського в Антимайдані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Дубінського у фейсбуці.
"Денисе Бігус, рогуль, спиш?" - написав Дубінський.
Відповіді у коментарях не було.
Раніше проект BIHUS.info, яким керує Денис Бігус, опублікував велике розслідування про те, як Дубінській під час Революції Гідності намагався дискредитувати її учасників на замовлення оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.
За даними Бігуса, саме Дубінський є автором нашумілого фейку про те, що на Майдані під час Революції Гідності нібито працювали повії.
Крім цього, Дубінський намагався дискредитувати Віталія Кличка, створивши фейк про те, що той у розпал Революції Гідності нібито літав до Москви. Для цього планували орендувати один із чартерів, якими користується Кличко, і дійсно відправити його в столицю РФ.
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хотя они реально не дорогие а дешевые шлюхи
Во первых - это красиво
Во вторых можно подойти и спросить: "Что, сопливый, воняешь?"
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса,
и направлено это было под соусом "окружение порошенко" перед выборами
Например - решением этого дебильного суда, Бигус обязан опровергнуть ВСЕ сказанное им в сюжете - даже то, что его зовут Денис Бигус.
Решения же суда, который расследует то самое преступление Свинарчуков еще НЕ БЫЛО - дело еще расследуется, обвинения предъявлены только первому подозреваемому - Жуковскому.
Бо закон - має бути один для всіх, а не "ці мені подобаються, нехай крадуть, а от ці - не подобаються - нехай їх дрючать".
Хотя бы потому, что Бигус ничего против Порошенко вообще не говорил.
Просто каждую минуту упоминается фамилия Порошенко и показывается его фото.
Но это же просто совпадение ?
В 3х серийном сюжете про аферу Свинарчуков фамилия Порошенко если и упоминается 1-2 раза, то только по делу и на ней не делается акцента. Фото Порошенки там не ни одного.
Так что поздравляю, ты опять соврамши. Слабо работаете, пиар-брехуны порошенковские.
1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза
І так, вибачаюся за те, що не запам'ятав всі згадування Порошенкі у сюжеті про Свинарчуків - мабуть не звернув на них уваги.
достатньо подивитись сюжет 6 хвилин, шоб зрозуміти, що то розрекламований наклеп саме на Порошенка.
Чи ти сліпий ?
Чи в тебе брат жінки також в ФСБ працює, як у Бігуса ?
Оцим:
"1: 00
3:10
4:05
4:17
и еще 72 раза"
Жодна нормальна людина не буде займатися таким підрахунком. Тому дякую, що підтвердив, що ти є піарником на зарплатні і топиш за Порошенка за гроші.
а 72 - то навгад. Може там і 172, я далі 6 хвилини не рахував.
6 хвилин цілком достатньо, шоб спростувати твою брехню про те, що 1-2 рази за три серії.
Прикинув...найближче що згадав - чоловік двоюрідної сестри моєї дружини - кацап, живе в РФії.
Цікаво, що ти співатимеш, якщо суд доведе провину Жучковського та Свинарчуків...
І одному з фігурантів - Жуковському нещодавно вже висунули офіційні звинувачення.
Гладковський-молодший - наступний.
порівнювали з відпускною ціною на кацапському заводі ?
Справу треба проти Бігуса заводити за те, що це падло зруйнувало схему завозу військових запчастин з Кацапії.
Експертизу ціни БВ запчастин, які Свинарчук з Жуковським скуповували у ремонтних майтернях ЗСУ як металобрухт і потім продавали на заводи Укроборонпрому як нові?
Є справа про несплату податків на 49 мільйонів.
Там нічого немає про скуповування в ремонтних майстернях ЗСУ.
А знаєш, як продають нові крадені авто ?
Знаходять таку саму модель після аваріі і на крадену машину набивають її номер.
Те саме зробили і з вкраденими у ворога деталями.
Гдето я это уже слышал. Не подскажеш какой "праведник" это сказал?
Не бреши.
Слідство ще ведеться - першому фігурантові справи висунуто звинувачення, суду ще не було.
А постанова суду була не за слідством, а за поданням самого Свинарчука, який без слідства зажадав від Бігуса повного заперечення всього, що було сказано у сюжеті.
"и не віриш нікому , ні офіційному слідству ГПУ , ні СБУ , ні суду"
Офиційне слідство ще ведеться, справа не закрита.
"Я в шоці , просто !!"
Я теж в шоці від того, як вас легко обдурити, видавши суд за поданням самого Свинарчука до Бігуса за нібито виправдальний вирок. Бо суду за справою Жуковського-Свинарчуків ще НЕ БУЛО, справа ще розлідується.
видать на скорости и выплюнула это дерьмо баломойского разливу.
И опять запахло коломойским.