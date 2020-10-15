Від початку перемир'я Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1620 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 13 жовтня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 13 жовтня, опублікованому 14 жовтня.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. За попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 1 таке порушення у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що востаннє, коли спостерігачі не зафіксували жодного порушення, був період із вечора 24 вересня по вечір 25 вересня.

Також повідомляється, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1177 черг та пострілів).

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