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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку перемир'я Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1620 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Від початку перемир'я Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 1620 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 13 жовтня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 13 жовтня, опублікованому 14 жовтня.

"Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. За попередній звітний період було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 1 таке порушення у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що востаннє, коли спостерігачі не зафіксували жодного порушення, був період із вечора 24 вересня по вечір 25 вересня.

Також повідомляється, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 1620 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 398 вибухів, 17 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 7 спалахів дульного полум’я, 21 освітлювальну ракету, а також 1177 черг та пострілів).

Читайте також: Україна в ОБСЄ: за два місяці найманці РФ 130 разів порушили перемир'я на Донбасі і 21 раз використовували заборонені безпілотники

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ОБСЄ (3498) обстріл (28196) Донбас (22354)


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Да здесь и ОБСЕ не надо..
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Стоит только себе задать вопросс, --
ПОЧЕМУ ЛЕТАЮТ БОРТЫ с РАНЕНЫМИ в Киев , Днепр и дажэ в Германию.. ?.
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15.10.2020 07:29 Відповісти
1620 порушень. А як же перемир'я? Як це називається? Скільки треба порушень, щоб ОБСЄ почало шукати винуватця цих порушень? Скільки треба порушень, щоб українська влада заявила, що путінська сторона перемир'я не дотримується?
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15.10.2020 07:39 Відповісти
зеленский и его кукловоды , враги Украины ! Смотреть и слушать их 📺 зомбоящики - себя не уважать
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15.10.2020 07:45 Відповісти
Пропонуешь дивитися 112 аба Ньюсван?
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15.10.2020 08:55 Відповісти
А у Членограя все хорошо...
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15.10.2020 07:56 Відповісти
у гнусавого наркомана уши заложило,может ломиком прочистить надо?
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15.10.2020 08:58 Відповісти
Йди в ***** свого почисть! Потім розповісиш, а ми порегочемо. Чечня ж як там ще - круто?
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15.10.2020 09:16 Відповісти
козломордый зебил,***** с зепод*****вышем у тебя в почете
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15.10.2020 10:14 Відповісти
 
 