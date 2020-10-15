COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година

Президент Франції Емманюель Макрон у середу оголосив про запровадження із суботи нічної комендантської години в регіоні Іль-де-Франс, у якому розташовується Париж, та ще у восьми містах країни у зв'язку з прискоренням темпів поширення коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами президента Франції, комендантська година з 21:00 до 06:00 буде діяти як мінімум чотири тижні. Цей захід, окрім паризького регіону, пошириться на Гренобль, Лілль, Ліон, Тулузу, Екс-ан-Прованс, Марсель, Монпельє, Сент-Етьєн і Руан.

Макрон пояснив, що такий захід виключає відвідування ресторанів і зустрічі з друзями після 21:00. Він зазначив, що будь-кому, хто буде перебувати поза домом в комендантську годину, необхідно мати для цього вагому причину.

За порушення цього правила буде пред'явлений штраф розміром 135 євро.

Президент наголосив, що метою введення обмежень є зниження добового показника випадків коронавірусу з 20 тис. до 2-3 тис.

"Ми маємо дотримуватися цих заходів сьогодні, щоб уникнути запровадження більш жорстких заходів у майбутньому", - заявив Макрон.

При цьому президент Франції зазначив, що обмежень на користування громадським транспортом не вводиться. Він зазначив, що уряд не збирається контролювати життя людей - жителі країни можуть їхати у відпустку і бачитися з членами сім'ї. Водночас він закликав продовжувати носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.

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"Ви все ще можете подорожувати Францією. Ви все ще можете поїхати в будинок відпочинку або зустрітися з членами вашої родини, але навіть всередині сім'ї ви маєте носити маску, якщо ви не робили тест (на коронавірус. – Ред.). Це не надмірне обмеження", - сказав Макрон.

Він також заявив, що пандемія COVID-19 "викликає занепокоєння", але, не дивлячись на другу хвилю коронавірусу, країна "не втратила контроль над ситуацією". Він додав, що введення другого карантину буде непропорційним.

Як повідомляє видання The Guardian, у Франції за добу виявили 22 тис. 591 новий випадок зараження на COVID-19. Зазначається, що за останні шість днів цей показник втретє перевищує позначку в 20 тис.

Кількість госпіталізацій і випадків смерті інфікованих також зростає. За останні 24 години зафіксували 104 летальні випадки.

Таким чином, всього в країні станом на 14 жовтня виявили понад 779 тис. заражень, кількість випадків смерті перевищила позначку в 33 тис. Таким чином, Франція посідає дев'ятий рядок у світі за смертністю людей з коронавірусом.