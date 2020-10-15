COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година
Президент Франції Емманюель Макрон у середу оголосив про запровадження із суботи нічної комендантської години в регіоні Іль-де-Франс, у якому розташовується Париж, та ще у восьми містах країни у зв'язку з прискоренням темпів поширення коронавірусу COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами президента Франції, комендантська година з 21:00 до 06:00 буде діяти як мінімум чотири тижні. Цей захід, окрім паризького регіону, пошириться на Гренобль, Лілль, Ліон, Тулузу, Екс-ан-Прованс, Марсель, Монпельє, Сент-Етьєн і Руан.
Макрон пояснив, що такий захід виключає відвідування ресторанів і зустрічі з друзями після 21:00. Він зазначив, що будь-кому, хто буде перебувати поза домом в комендантську годину, необхідно мати для цього вагому причину.
За порушення цього правила буде пред'явлений штраф розміром 135 євро.
Президент наголосив, що метою введення обмежень є зниження добового показника випадків коронавірусу з 20 тис. до 2-3 тис.
"Ми маємо дотримуватися цих заходів сьогодні, щоб уникнути запровадження більш жорстких заходів у майбутньому", - заявив Макрон.
При цьому президент Франції зазначив, що обмежень на користування громадським транспортом не вводиться. Він зазначив, що уряд не збирається контролювати життя людей - жителі країни можуть їхати у відпустку і бачитися з членами сім'ї. Водночас він закликав продовжувати носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.
"Ви все ще можете подорожувати Францією. Ви все ще можете поїхати в будинок відпочинку або зустрітися з членами вашої родини, але навіть всередині сім'ї ви маєте носити маску, якщо ви не робили тест (на коронавірус. – Ред.). Це не надмірне обмеження", - сказав Макрон.
Він також заявив, що пандемія COVID-19 "викликає занепокоєння", але, не дивлячись на другу хвилю коронавірусу, країна "не втратила контроль над ситуацією". Він додав, що введення другого карантину буде непропорційним.
Як повідомляє видання The Guardian, у Франції за добу виявили 22 тис. 591 новий випадок зараження на COVID-19. Зазначається, що за останні шість днів цей показник втретє перевищує позначку в 20 тис.
Кількість госпіталізацій і випадків смерті інфікованих також зростає. За останні 24 години зафіксували 104 летальні випадки.
Таким чином, всього в країні станом на 14 жовтня виявили понад 779 тис. заражень, кількість випадків смерті перевищила позначку в 33 тис. Таким чином, Франція посідає дев'ятий рядок у світі за смертністю людей з коронавірусом.
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щодо громадянської війни -це питання часу як тільки збільшиться критична масса нероб які під впливом лівих та ісламістських ідей захочуть все "взяти та поділити".
Он же из банкирской мафии.
Только расстреливать нужно исключительно белых мужчин гетеросексуалов от 30 до 60, с другими категориями беды не оберешься