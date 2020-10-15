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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година

COVID-19: У паризькому регіоні та ще восьми містах Франції щонайменше на чотири тижні запроваджується комендантська година

Президент Франції Емманюель Макрон у середу оголосив про запровадження із суботи нічної комендантської години в регіоні Іль-де-Франс, у якому розташовується Париж, та ще у восьми містах країни у зв'язку з прискоренням темпів поширення коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами президента Франції, комендантська година з 21:00 до 06:00 буде діяти як мінімум чотири тижні. Цей захід, окрім паризького регіону, пошириться на Гренобль, Лілль, Ліон, Тулузу, Екс-ан-Прованс, Марсель, Монпельє, Сент-Етьєн і Руан.

Макрон пояснив, що такий захід виключає відвідування ресторанів і зустрічі з друзями після 21:00. Він зазначив, що будь-кому, хто буде перебувати поза домом в комендантську годину, необхідно мати для цього вагому причину.

За порушення цього правила буде пред'явлений штраф розміром 135 євро.

Президент наголосив, що метою введення обмежень є зниження добового показника випадків коронавірусу з 20 тис. до 2-3 тис.

"Ми маємо дотримуватися цих заходів сьогодні, щоб уникнути запровадження більш жорстких заходів у майбутньому", - заявив Макрон.

При цьому президент Франції зазначив, що обмежень на користування громадським транспортом не вводиться. Він зазначив, що уряд не збирається контролювати життя людей - жителі країни можуть їхати у відпустку і бачитися з членами сім'ї. Водночас він закликав продовжувати носити маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.

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"Ви все ще можете подорожувати Францією. Ви все ще можете поїхати в будинок відпочинку або зустрітися з членами вашої родини, але навіть всередині сім'ї ви маєте носити маску, якщо ви не робили тест (на коронавірус. – Ред.). Це не надмірне обмеження", - сказав Макрон.

Він також заявив, що пандемія COVID-19 "викликає занепокоєння", але, не дивлячись на другу хвилю коронавірусу, країна "не втратила контроль над ситуацією". Він додав, що введення другого карантину буде непропорційним.

Як повідомляє видання The Guardian, у Франції за добу виявили 22 тис. 591 новий випадок зараження на COVID-19. Зазначається, що за останні шість днів цей показник втретє перевищує позначку в 20 тис.

Кількість госпіталізацій і випадків смерті інфікованих також зростає. За останні 24 години зафіксували 104 летальні випадки.

Таким чином, всього в країні станом на 14 жовтня виявили понад 779 тис. заражень, кількість випадків смерті перевищила позначку в 33 тис. Таким чином, Франція посідає дев'ятий рядок у світі за смертністю людей з коронавірусом.

Автор: 

карантин (18172) комендантська година (263) Париж (214) Франція (3041) Макрон Емманюель (1449) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
З 21 години вірус виходить на полювання, а до цього часу спить.
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15.10.2020 07:55
+3
А еще надо расстрелять пару нарушителей комендатского часа прям под Эйфелевой башней - глядишь вирус испугается и перестанет заражать людей. Дешево и эффективно!
Только расстреливать нужно исключительно белых мужчин гетеросексуалов от 30 до 60, с другими категориями беды не оберешься
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15.10.2020 07:59
+3
довели міттерани та інші ліві фашисти дозволивши африканцям оккупувати Париж і не тільки.
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15.10.2020 08:36
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З 21 години вірус виходить на полювання, а до цього часу спить.
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15.10.2020 07:55 Відповісти
Макрон таки доведёт страну до гражданской войны.
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15.10.2020 07:59 Відповісти
довели міттерани та інші ліві фашисти дозволивши африканцям оккупувати Париж і не тільки.
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15.10.2020 08:36 Відповісти
Чтобы понять кто там реально дёргает за нитки - посмотрите где и на кого раньше работал Макрон.
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15.10.2020 08:48 Відповісти
я не захищаю Макрона але те що зараз коїться у Франції підготували ліві.
щодо громадянської війни -це питання часу як тільки збільшиться критична масса нероб які під впливом лівих та ісламістських ідей захочуть все "взяти та поділити".
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15.10.2020 09:03 Відповісти
Так Макрон и есть ультралевый.
Он же из банкирской мафии.
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15.10.2020 09:55 Відповісти
Северяне против южан или арабы против французов?
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15.10.2020 11:21 Відповісти
По второму варианту, конечно. Пока французы сидят под комендантским часом, арабы вполне могут устроить им Кристалнахт.
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15.10.2020 13:31 Відповісти
А еще надо расстрелять пару нарушителей комендатского часа прям под Эйфелевой башней - глядишь вирус испугается и перестанет заражать людей. Дешево и эффективно!
Только расстреливать нужно исключительно белых мужчин гетеросексуалов от 30 до 60, с другими категориями беды не оберешься
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15.10.2020 07:59 Відповісти
Жжет французская Лолита.
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15.10.2020 08:13 Відповісти
"Большая перезагрузка" грядёт. Баранов поведут на бойню.
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15.10.2020 08:17 Відповісти
В великих містах після 23:00 тільки починається двіжняк ,а провінціі так - після 22:00 тиша , бо рано вставати , о 5 - 6 годинах піплз вже рухається до праці . В селах кафєтеріі о 5 годині вже всі відкрити , свіжа кава та здоба чекає на вас )
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15.10.2020 08:47 Відповісти
Я б тільки після 21.00 і влаштовував зустрічі з друзями. Щодня.
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15.10.2020 08:59 Відповісти
Готуй щодня 135 евро і влаштовуй.
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15.10.2020 11:31 Відповісти
Эти пугалы ковидные имеют цель связать вирус и комендантский час, смысла нет но страшно Давят на страх не обьясняя'чтоб управлять быдлом . И что там беларуские шведские туркменские бразильские школьники повымерли что им карантин не назначают.Все так примитивно и противно от вселенского обмана и ковидного быдла вокруг власти. Все эти политшаманы эксперты коментаторы нагло самозабвенно врут рарушая веру во все хорошее.Бесы правят миром.
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15.10.2020 09:54 Відповісти
 
 