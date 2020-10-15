На Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли за добу і п'ять від початку сьогоднішнього дня, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші: "Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї".

"Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню.