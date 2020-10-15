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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли за добу і п'ять від початку сьогоднішнього дня, бойових втрат немає, - штаб ОС

На Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли за добу і п'ять від початку сьогоднішнього дня, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, які набули чинності 27 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші: "Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї".

"Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню.

На Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли за добу і пять від початку сьогоднішнього дня, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28196) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Кхм.... москали резко разучились попадать или кто-то врет ?
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15.10.2020 08:10
+2
"15.10.20 01:15 "Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии"
Ти з неба впав?
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15.10.2020 08:57
+1
А оманський брехун каже шо вже хзна скільки днів тиша і тому Секта Недоумків хоче скорочувати ЗСУ.
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15.10.2020 08:16
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Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7661Враг за сутки трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5747
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15.10.2020 08:06 Відповісти
Кхм.... москали резко разучились попадать или кто-то врет ?
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15.10.2020 08:10 Відповісти
На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела за сутки и пять с начала сегодняшнего дня, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4440профессор ...а я смогу думать по человечески?нет Полиграф,так и останешься Мавзолейным быдлом....
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15.10.2020 08:10 Відповісти
А оманський брехун каже шо вже хзна скільки днів тиша і тому Секта Недоумків хоче скорочувати ЗСУ.
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15.10.2020 08:16 Відповісти
Читаю за вчера донецкий проукраинский форум- танк за 20минут 10 выстрелов в сторону наших позиций
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15.10.2020 08:21 Відповісти
Мабуть вони не знають шо ЗЕ пабіділ вайну і настав мЬІр.
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15.10.2020 08:25 Відповісти
Це тобі сама секта сказала? Чи Петя?
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15.10.2020 08:48 Відповісти
"15.10.20 01:15 "Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии"
Ти з неба впав?
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15.10.2020 08:57 Відповісти
В Чехии посадили в тюрьму белоруского боевика ДНР Алексея Фадеева.Срок 4,5 года
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15.10.2020 08:33 Відповісти
пля теперь всё списывают на не боевые перс служба ЗСУ поплнилась спичрайтерами из 95 сервантно танцевального имени камаринской и 7 на 40 бата номер 95й кварталь задние дворы
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15.10.2020 09:27 Відповісти
 
 