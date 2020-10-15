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Новини Коронавірус і карантин
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Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР

Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР

За 7 місяців епідемії коронавірусу на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів для парламенту пішло майже 700 тисяч гривень.

Про це розповів апарат ВР у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Як випливає з даних, які надав апарат парламенту, Рада витрачає приблизно 100 тисяч гривень щомісяця на маски та дезінфікуючі засоби.

Також читайте: У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков

При цьому наголошується, що тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться.

"За період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами апарату Верховної Ради витрачено 698 309, 84 грн на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів", - йдеться у відповіді ВР.

Автор: 

ВР (14941) карантин (18172) витрати (274) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
Я так понимаю на свою минимальную зарплату депутат не может позволить себе маску и дезинфектор.
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15.10.2020 08:21
+10
Як же дорого нам коштують ці тварі. Всі купляють за свій рахунок а цим свиням бідним безкоштовно все.
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15.10.2020 08:30
+9
А дустом не пробували дезінфікувати дупатутів?
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15.10.2020 08:19
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Правила форума Рада форумчан
Правильно. Вокруг чума, холера, тиф. Мало ли.
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15.10.2020 08:16 Відповісти
та как-то не жалко было б, если б они вообще вымерли в большей своей биомассе - дешевле обойдется
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15.10.2020 08:28 Відповісти
Не. Мёртвые ничего не расскажут.
Их надо судить.
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15.10.2020 08:49 Відповісти
тоже вариант, но кто ж их у нас судить будет? суд-то карманный..
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15.10.2020 09:46 Відповісти
У тех кто стоИт за "слугами" - закончились деньги.
Так что впереди очень много "неожuданностей".
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15.10.2020 09:54 Відповісти
не думаю, что закончились, а вот отбивать их получается со скрипом
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15.10.2020 12:19 Відповісти
Основной источник был в Бейруте. Но, две килотонны прекратили это безобразие.
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15.10.2020 13:32 Відповісти
даже так?...ого
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15.10.2020 13:37 Відповісти
https://youtu.be/oKFupx9x0-k

В принципе похоже на ТЯО; но мерял ли кто радиацию ?
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15.10.2020 13:45 Відповісти
ба-бах был серьезный... если и меряли, то вряд ли кто-то скажет правду
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15.10.2020 13:54 Відповісти
Ну, эта цифра была оглашена (типа, с юмором, дабы звучало неофициально) на одном из популярных политических форумов. Огласил её некто под флагом одного соседнего с Ливаном государства, у которого, очевидно, есть способы замерить такое событие.

Как-то так.
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15.10.2020 14:01 Відповісти
может, я ошибаюсь, но у меня ощущение, что ноги растут все-таки из кремля
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Нет, конечно. Этот поток дури принадлежал не им. Что такое Ливан ? (а) Военная база Хезболлы (т.е. Ирана), нацеленная против Израиля. (б) Основной пункт транзита наркотиков в Европу.
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15.10.2020 14:17 Відповісти
очень прибыльное дело
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15.10.2020 14:21 Відповісти
полностью согласна!
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15.10.2020 14:36 Відповісти
ковид тоже их рук дело?
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15.10.2020 14:36 Відповісти
что в принципе и получилось - мелким выживать трудно, особенно если нет возможности перейти на удаленку
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15.10.2020 15:03 Відповісти
Чтот мало для "избранников" "нищебродов" мы выделяем ....... Другое дело, что учителя за свои 4000 уе могут сами в школы купить все.....
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15.10.2020 08:17 Відповісти
А может сделать как в АТБ ? Вместо дезинфектора водичку наливать?
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15.10.2020 08:17 Відповісти
Два дні тому на виході з АТБ чвіркнув на руки. Таки дезінфектор.
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15.10.2020 08:21 Відповісти
А дустом не пробували дезінфікувати дупатутів?
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15.10.2020 08:19 Відповісти
"Новичком"
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15.10.2020 08:21 Відповісти
Я так понимаю на свою минимальную зарплату депутат не может позволить себе маску и дезинфектор.
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15.10.2020 08:21 Відповісти
они и так еле сводят концы с концами
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15.10.2020 08:29 Відповісти
Бедняги, никак не дождутся того конца.
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15.10.2020 09:27 Відповісти
Какое-то дежа вю, панимаешь ли
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «Вино. Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
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15.10.2020 08:22 Відповісти
Советская пропаганда лечила 74 года дебилов,но в 1991 году и она оказалась бессильна....
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15.10.2020 08:23 Відповісти
Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 8316 очередь в Мавзолей за короновиRUSom
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15.10.2020 08:28 Відповісти
Їм аби витрачати.
А за власний рахунок вони неспроможні маску купити ?
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15.10.2020 08:28 Відповісти
ну что вы - это для них дорого! вот мы, простые смертные, можем себе и маски купить и дезинфекторы - они не в состоянии
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15.10.2020 08:31 Відповісти
Як же дорого нам коштують ці тварі. Всі купляють за свій рахунок а цим свиням бідним безкоштовно все.
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15.10.2020 08:30 Відповісти
100 000 грн.: 5.00грн./шт.=20 000шт.
20 000 : 450 депутатов = 45 масок - каждому на месяц
Ну, это, в принципе, нормально...
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15.10.2020 08:33 Відповісти
Было б нормально если б каждому гражданину выдавали хотя б 1 маску в день ....
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15.10.2020 08:40 Відповісти
Люди покупают за свои, а эти "нищеброды" на шее
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15.10.2020 08:34 Відповісти
ух какая мощная сосна, только подвид не могу определить
Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 1142
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15.10.2020 08:35 Відповісти
Элементарно, - баобаовидная сосна.
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15.10.2020 09:30 Відповісти
баобаба да, баобаба да
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15.10.2020 09:31 Відповісти
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15.10.2020 09:41 Відповісти
- Ты зачем новую маску надел?
- Так на старой уже дырки!
- А у тебя что, рук нет чтоб зашить?
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15.10.2020 08:39 Відповісти
А простые люди сами покупают себе
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15.10.2020 08:39 Відповісти
А простые люди должны по домам сидеть, и не выходить никуда
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15.10.2020 08:45 Відповісти
Если дупатату маска не по карману,то на фига их избрали?
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15.10.2020 08:41 Відповісти
Так они же слуги!!!! Служат день и ночь! Как рабы на галерах! Вон беня последний .... без соли доедает. Надо помочь!
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15.10.2020 08:45 Відповісти
Деякі держпідприємства дають 1 маску на 5 діб, 1 дезінфектор на 5 діб на 5 людей. Це дуже заможні підприємства!
******* кому не ліньки, у скільки разів депутати (в моєму розумінні більшість - повні довбаки та спільники зрадників, крадіїв) дорожчі за людей, котрі утримують країну.
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15.10.2020 08:45 Відповісти
Всё правильно, всё верно. Депутат - это ж убогое гибридное воплощение в единой персоне одинокого инвалида, ребёнка-сиротинушки, матери-одиночки, ветерана всех войн, жертвы геноцидов и стихийных бедствий, а также всех прочих представителей социально незащищенных слоёв населения. Кому ж ещё масочку с санетайзерчиком на казённый счёт, как не депутату с его повседневными злыднями, тяготами и лишениями? А лохмандеи с лохопединами (укр. плательщики налогов обоих полов), ленивые и прожорливые скотопотамы или сами себе купят, или и так обойдутся - их никакая сибирская язва с моровой чумой не возьмут.
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15.10.2020 08:46 Відповісти
У одного подполковника интендантской службы по американскому Лэнд-Лизу в 1944 году нашли в подвале больше тонны американской тушонки.На следствии он пояснил,собирал для партизан....Тушонку конфисковали а его отправили на фронт...
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15.10.2020 08:48 Відповісти
А простым смертным приходится на все эти вещи платить денежки из своего кармана.
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15.10.2020 09:06 Відповісти
Стыд и позор ! Маскируются под малообеспеченный слой населения !
Разумков ,не стыдно ?
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15.10.2020 09:32 Відповісти
Господа депутаты! Вы , наверное и недоедаете, у вас иммунитет ослаблен? Может, вам спецхарчевание требуется? А то какого черта вы болеете С-19. если вас масками и дезрастворами снабжают по законам военного времени!
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15.10.2020 10:14 Відповісти
-Вы знаете, что киевляне стали очень зажиточными.
-Не понял!
-Они выбрасывают маски после пятой или шестой стирки.
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15.10.2020 10:22 Відповісти
За що нам все це наказаніє - половина фракції СН глухонімі і тільки чекають зарплатню в конвертах!?!?!
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15.10.2020 10:50 Відповісти
Вся страна покупает за свой счет маски,а этот сброд снабжается налогоплательщиками,зеля - это же несправедливо.
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15.10.2020 11:11 Відповісти
нихуху себе хаха...
а может они масочку из подручных материалов себе сошьют, как всем советуют
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15.10.2020 12:21 Відповісти
бессмысленная трата денег. этих чертей ничего не берет...
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15.10.2020 12:47 Відповісти
Патологически "жадный" Порох всегда ходит только в своих масках и другим покупает за свои, а нежадные "слуги" и главзебил только в государственных)))
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16.10.2020 00:31 Відповісти
 
 