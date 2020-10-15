Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР

За 7 місяців епідемії коронавірусу на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів для парламенту пішло майже 700 тисяч гривень.

Про це розповів апарат ВР у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Як випливає з даних, які надав апарат парламенту, Рада витрачає приблизно 100 тисяч гривень щомісяця на маски та дезінфікуючі засоби.

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При цьому наголошується, що тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться.

"За період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами апарату Верховної Ради витрачено 698 309, 84 грн на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів", - йдеться у відповіді ВР.