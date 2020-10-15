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Рада витрачає приблизно 100 тис. грн на місяць на маски і дезінфектори для депутатів, - апарат ВР
За 7 місяців епідемії коронавірусу на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів для парламенту пішло майже 700 тисяч гривень.
Про це розповів апарат ВР у відповідь на запит Української правди, передає Цензор.НЕТ.
Як випливає з даних, які надав апарат парламенту, Рада витрачає приблизно 100 тисяч гривень щомісяця на маски та дезінфікуючі засоби.
При цьому наголошується, що тести на коронавірус за рахунок апарату ВР не проводяться.
"За період з 1 березня по 6 жовтня 2020 року управлінням справами апарату Верховної Ради витрачено 698 309, 84 грн на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів", - йдеться у відповіді ВР.
Топ коментарі
+14 ледокол С Бандэра
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+10 Володимир Начинка
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Их надо судить.
Так что впереди очень много "неожuданностей".
В принципе похоже на ТЯО; но мерял ли кто радиацию ?
Как-то так.
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
- «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть».
- «Вино. Разбила… две бутылки».
- Три!
- Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
А за власний рахунок вони неспроможні маску купити ?
20 000 : 450 депутатов = 45 масок - каждому на месяц
Ну, это, в принципе, нормально...
- Так на старой уже дырки!
- А у тебя что, рук нет чтоб зашить?
******* кому не ліньки, у скільки разів депутати (в моєму розумінні більшість - повні довбаки та спільники зрадників, крадіїв) дорожчі за людей, котрі утримують країну.
Разумков ,не стыдно ?
-Не понял!
-Они выбрасывают маски после пятой или шестой стирки.
а может они масочку из подручных материалов себе сошьют, как всем советуют