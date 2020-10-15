У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

Станом на ранок 15 жовтня у світі зареєстрували 381 466 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6083 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 38 746 713 випадків інфікування, з них 381 466 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 096 881 особа, з них 6083 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 29,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.