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Новини Коронавірус і карантин
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У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

Станом на ранок 15 жовтня у світі зареєстрували 381 466 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6083 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 38 746 713 випадків інфікування, з них 381 466 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 096 881 особа, з них 6083 за минулу добу.

У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис. 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 29,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Іспанія. Україна розташовується на 25 місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис. 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В мире уже более 38,7 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 381,4 тыс. человек, умерли более 6 тыс. - Цензор.НЕТ 1270
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15.10.2020 08:34 Відповісти
хоч смертність/летальність зменшилась,але за рахунок постійного збільшення кількості інфікованих скоро "вийдемо на весняний пік"

У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис. - Цензор.НЕТ 3855
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15.10.2020 09:33 Відповісти
 
 