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МЗС відповіло на ноту Білорусі через указ Зеленського щодо IT-фахівців: Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях

МЗС відповіло на ноту Білорусі через указ Зеленського щодо IT-фахівців: Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях

Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях і завжди вітатиме людей, які поділяють ці цінності і хочуть реалізувати себе в Україні, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно відкрита і дружня для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські і бізнес контакти дедалі міцніли", - йдеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко, поширеному в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що Україна - демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення.

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"Ми завжди вітатимемо в Україні людей, які поділяють ці цінності й хочуть реалізувати себе в нашій державі", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, в середу до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима. Українському дипломату було вручено ноту МЗС, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність ухваленням указу президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь", який у порушення загальноприйнятих правових норм поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави - заявили в прес-службі МЗС Білорусі. У МЗС наголосили, що зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ "сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів", ішлося в повідомленні на сайті глави держави.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) МЗС (4107) репресії (1621) ІТ-індустрія (718)


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Раз уж так получилось, что интересы беларуского народа и режима Лукашенка сильно разошлись в разные стороны, то Украина встала на сторону беларуского народа. Не известно, сколько там тот Лукашенко еще продержится, а соседний народ точно никуда не денется.
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15.10.2020 09:27 Відповісти
Європейський варіант Північної Кореї - в дії... Ті в Росію своїх направляють "батрачить", з виплатою орендної плати державі, а їх сім"ї - в "заложниках"... Не повернувся вчасно - сім"ю в табір, на "перевиховання"... Хай "сябрам" нагадають, що остання країна в Європі, яка мала "кріпаків" - Радянський Союз, який розпався у 1991 році... А "кріпосне право" ліквідували ще при Хрущові, в 60-ті...
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15.10.2020 09:37 Відповісти
Cледовало бы напомнить дткьаьлоу, каког торгуеь м Лугандоном, как уголек лугандоновский ревлизовывал и пр. "шалости"! Ткнуть мордой в его дерьмо!
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15.10.2020 09:40 Відповісти
Оскаженілий собака кидається на всіх по сусідству.
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15.10.2020 09:49 Відповісти
Такое впечатление, что таракан беларусских айтишников рассматривает как своих личных курей, несущих ему золотые яйца, а зеленский ему представляется как та лиса, которая таскает курей из его курятника.
Но на самом деле, айтишники - не куры, и тупо ржут с обоих дремучих дегенератов и пакуют вещички на Бали.
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15.10.2020 10:53 Відповісти
А передача Вагнеровцев рашке,это дружественный акт?Нечего на зеркало пенять,коли рожа крива.
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15.10.2020 12:35 Відповісти
 
 