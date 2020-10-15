МЗС відповіло на ноту Білорусі через указ Зеленського щодо IT-фахівців: Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях

Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях і завжди вітатиме людей, які поділяють ці цінності і хочуть реалізувати себе в Україні, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях. Наша держава традиційно відкрита і дружня для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські і бізнес контакти дедалі міцніли", - йдеться у відповіді речниці МЗС України Катерини Зеленко, поширеному в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що Україна - демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення.

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"Ми завжди вітатимемо в Україні людей, які поділяють ці цінності й хочуть реалізувати себе в нашій державі", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, в середу до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали посла України Ігоря Кизима. Українському дипломату було вручено ноту МЗС, в якій білоруська сторона висловлює заклопотаність ухваленням указу президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь", який у порушення загальноприйнятих правових норм поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави - заявили в прес-службі МЗС Білорусі. У МЗС наголосили, що зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь". Документ "сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-фахівців та інноваторів", ішлося в повідомленні на сайті глави держави.