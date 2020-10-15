Глава британської контррозвідки MІ-5 МакКаллен: Найбільша проблема Великої Британії сьогодні - це Росія

Сьогодні найбільше проблем Великій Британії завдає Росія.

Про це заявив глава британської служби контррозвідки (MI-5) Кен МакКаллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає найбільше проблем Великій Британії на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія. Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію у світі в найближче десятиліття і представлятиме найбільші можливості і найбільші проблеми для Британії, то це - Китай. Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби - це періоди поганої погоди, то Китай - це ціла зміна клімату", - сказав МакКаллен.

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Глава британської контррозвідки окремо відзначив загрозу здоров'ю і життю звичайних людей.

"У 2020 році йдеться вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо. Ми бачимо загрозу людям аж до і включаючи спроби вбивства, як продемонстрував випадок із отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в найширших сферах", - зазначив МакКаллен.

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Головним завданням на внутрішньому фронті МакКаллен назвав боротьбу з тероризмом і ісламським екстремізмом всередині країни, але при цьому відзначив і зростання загрози з боку вкрай правих організацій. Як приклад він розповів, що 8 з 27 терористичних нападів, відвернених в останні чотири роки на завершальних стадіях підготовки, були пов'язані з вкрай правим екстремізмом.