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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки

В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки

В Україні станом на ранок четверга, 15 жовтня, зафіксовано 5062 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 жовтня, зафіксовано 5590 нових випадків захворювання, 13 жовтня - 5133, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 281 239 осіб.

За добу видужав 951 пацієнт, всього з початку пандемії - 119 650 осіб. Протягом минулої доби померли 73 раніше захворілих, всього з початку пандемії - 5302 особи. Загалом в Україні станом на ранок 15 жовтня на COVID-19 хворіють 156 287 осіб, що на 4038 більше, ніж добою раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (651), Києві (445), Львівській області (332), Сумській області (271) та Житомирській області (269).

В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
многовато зараженных. 5 тысяч и это учитывая праздничный день, когда меньше тестов делают... ну что тут сказать, мастера спорта по коронавирусу
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15.10.2020 08:45
+2
Да в Италии была другая пошесть, а не короновирус.
Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
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15.10.2020 09:11
+2
так может они и не от короновируса умирали а все списывали на вирус,
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
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15.10.2020 09:45
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многовато зараженных. 5 тысяч и это учитывая праздничный день, когда меньше тестов делают... ну что тут сказать, мастера спорта по коронавирусу
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15.10.2020 08:45 Відповісти
В Польщі за вчорашній день зроблено біля 60 000!!! тестів і виявлено 8099 заражених це при тому що самі поляки кажуть що цифри сильно занижені тому що на тестування у них дуже великі черги - що твориться в нас в Україні в порівнянні з тою ж Польщею одному Богу відомо але я підозріваю що просто КАТАСТРОФА!!!
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15.10.2020 12:18 Відповісти
что то не видно в Украине такой картины, а ведь больных на короновирус в Украине уже в ПЯТЬ раз больше чем весной в Италии (фото от 19 марта)В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 951 - выздоровел, выявлены 5 062 новых случая - Цензор.НЕТ 5297
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15.10.2020 09:07 Відповісти
Да в Италии была другая пошесть, а не короновирус.
Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
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15.10.2020 09:11 Відповісти
Вас послушать, так внезапно проявившийся синхронный всплеск смертности от всех причин в разных странах Европы обусловлен весенней депрессией.
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15.10.2020 10:42 Відповісти
не было никакого всплеска в Италии, лживая информация
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15.10.2020 10:51 Відповісти
Жжош. Пиши исчо.
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15.10.2020 10:54 Відповісти
Дай бог и не увидеть. Среднесуточная летальность (март) в Италии сост 400-500 чел....
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15.10.2020 09:38 Відповісти
так может они и не от короновируса умирали а все списывали на вирус,
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
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15.10.2020 09:45 Відповісти
В апреле в Италии еще не знали протоколов лечения и аппараты ИВЛ были дефицитом. Да и смертность на рих тогда была порядка 80-90%. Сейчас в Украине аппаратов ИВЛ пока еще хватает и смертность на них гораздо ниже.
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15.10.2020 10:40 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 4943
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15.10.2020 09:13 Відповісти
Неожиданно!
В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 5736
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15.10.2020 10:01 Відповісти
Удивительно, но на картинке из российской организации "Открытые медиа" избражен проФФессор Александр Зеленский, папик нынешнего преза Украины милостью 73% дебилов ЗЕлупы Янелоха. Или я ошибаюсь и просто похож?
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15.10.2020 10:05 Відповісти
Тим,хто дуже "обнадежился" рашистською "вакциною" Спутнік5\\\

пишіть до родичів в рашці,вони вам вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...

https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.

Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки - Цензор.НЕТ 6751
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15.10.2020 10:02 Відповісти
А де згадка про кількість проведених за добу тестувань?

Китайці в місті Ціндао виявили аж 12 нових випадків коронавірусу. І тепер 9-мільйонне місто тестуватимуть на коронавірус. Все місто за п'ять днів:
https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785

Поляки удвічі збільшили число тестувань і вже миають результат: більше восьми тисяч нових випадків за добу. Розглядається питання про мобілізацію медперсоналу та підключення війська до боротьби з епідемією... Що вже зроблено в Словаччині, наприклад.
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15.10.2020 15:10 Відповісти
 
 