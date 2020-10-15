В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки

В Україні станом на ранок четверга, 15 жовтня, зафіксовано 5062 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 жовтня, зафіксовано 5590 нових випадків захворювання, 13 жовтня - 5133, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 281 239 осіб.

За добу видужав 951 пацієнт, всього з початку пандемії - 119 650 осіб. Протягом минулої доби померли 73 раніше захворілих, всього з початку пандемії - 5302 особи. Загалом в Україні станом на ранок 15 жовтня на COVID-19 хворіють 156 287 осіб, що на 4038 більше, ніж добою раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (651), Києві (445), Львівській області (332), Сумській області (271) та Житомирській області (269).















