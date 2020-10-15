В Україні за добу від COVID-19 померли 73 особи, 951 - видужала, виявлено 5062 нові випадки
В Україні станом на ранок четверга, 15 жовтня, зафіксовано 5062 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні, 14 жовтня, зафіксовано 5590 нових випадків захворювання, 13 жовтня - 5133, 12 жовтня - 4420 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 11 жовтня - 4768 нових випадків захворювання на COVID-19, 10 жовтня було лабораторно підтверджено 5728 інфікованих коронавірусом, 9 жовтня - рекордні 5804 хворих.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 281 239 осіб.
За добу видужав 951 пацієнт, всього з початку пандемії - 119 650 осіб. Протягом минулої доби померли 73 раніше захворілих, всього з початку пандемії - 5302 особи. Загалом в Україні станом на ранок 15 жовтня на COVID-19 хворіють 156 287 осіб, що на 4038 більше, ніж добою раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (651), Києві (445), Львівській області (332), Сумській області (271) та Житомирській області (269).
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Они ещё сами пока не понимают что.
Из заявленных жертв уже сняли ровно половину.
что вирус паспорта проверяет что летальность так сильно отличается по странам ?
пишіть до родичів в рашці,вони вам вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...
https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.
Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
Китайці в місті Ціндао виявили аж 12 нових випадків коронавірусу. І тепер 9-мільйонне місто тестуватимуть на коронавірус. Все місто за п'ять днів:
https://www.bbc.com/news/world-asia-54504785
Поляки удвічі збільшили число тестувань і вже миають результат: більше восьми тисяч нових випадків за добу. Розглядається питання про мобілізацію медперсоналу та підключення війська до боротьби з епідемією... Що вже зроблено в Словаччині, наприклад.