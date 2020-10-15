COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 651, Київ - 445 і Львівщина - 332

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 15 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіла 651 особа.

Загальна кількість інфікованих становить 26 913 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 430 осіб, за останню добу - 3. Від початку епідемії одужали 5389 пацієнтів.

Станом на 15 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 21 094 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Київ і Львівська область.

Так, у Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 445 осіб. Загальна кількість хворих - 28 957. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 535 осіб, за добу - 17. Від початку епідемії одужали 10 286 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 18 136.

На Львівщині на коронавірус захворіли 332 особи. Загальна кількість інфікованих становить 23 806 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 660 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 9010 пацієнтів. Кількість активних хворих на Львівщині становить 14 136 осіб.