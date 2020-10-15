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Новини Коронавірус і карантин
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Свині в Китаї захворіли на коронавірус SADS-CoV, що викликає синдром гострої діареї: він небезпечний і для людини, - американські вчені

Свині в Китаї захворіли на коронавірус SADS-CoV, що викликає синдром гострої діареї: він небезпечний і для людини, - американські вчені

Зоонозні коронавіруси (ті, що переходять від тварин в популяцію людей) - постійна загроза. Нинішня пандемія SARS-CoV-2 - це наочно показала.

У Китаї порівняно недавно виявили високопатогенний коронавірус SADS-CoV, який призводить до синдрому гострої діареї у свиней, особливо у поросят. Біологи з Університету Північної Кароліни в Чейпел-Хілл заразили ним культури людських клітин, тобто показали, що він небезпечний і для нас. Дослідження опубліковане в журналі PNAS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори пишуть, що SADS-CoV, ймовірно, походить від коронавірусів кажанів HKU2. На їхню думку, він "перескочив" від рукокрилих на стадо свиней в Китаї приблизно в 2016-му. Це альфа-коронавірус (на відміну від ковідного бета-коронавірусу), і він найперше уражає клітини кишечника.

Генетики зібрали для дослідів рекомбінантний вірус (rSADS-CoV), який, як з'ясувалося, ефективно реплікується в багатьох клітинах тварин і приматів зокрема. При цьому патоген не використав рецептори ACE-2, DPP4 або CD13 для "абордажу" клітин і проникнення в них, як це робить вірус при COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський

"Наші дані показують, що SADS-CoV має широкий спектр господарів і володіє внутрішнім потенціалом до поширення між тваринами і людьми. Ефективне зростання вірусу в первинних клітинах легенів і кишечника людини вказує, що SADS-CoV - потенційний новий коронавірус підвищеного ризику, який може негативно вплинути на світову економіку і здоров'я людини ", - застерегли біологи.

Було перевірено і лікування хвороби від SADS-CoV. Ремдесивір, який зараз використовують у важких випадках COVID-19, "ефективно блокував" реплікацію rSADS-CoV в пробірці.

Автор: 

вірус (820) тварини (459) карантин (18172) Китай (4503) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
Шел 2021 год. Бушует диарея вирус. Люди беспрырывно дрыщут на остановках общественного транспорта. А г-н Радуцкий продал всю туалетную бумагу из гос. резерва
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15.10.2020 09:26
+16
Будем ещё вспоминать, как в 2020-ходили в маске, 2021-ходим в памперсах.
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15.10.2020 09:04
+11
Да сожгите уже этот Индокитай к чертям.
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15.10.2020 09:10
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Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2681
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15.10.2020 09:03 Відповісти
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 340
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15.10.2020 09:15 Відповісти
Шел 2021 год. Бушует диарея вирус. Люди беспрырывно дрыщут на остановках общественного транспорта. А г-н Радуцкий продал всю туалетную бумагу из гос. резерва
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15.10.2020 09:26 Відповісти
значит нужно запасаться туалетной бумагой, пока лысая тварь всё не продала
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15.10.2020 09:31 Відповісти
Кстати, отличная идея для стартапа. Когда только начиналася эпопея с ковидом я говорил знакомым, давайте купим много масок, когда они стоили копейки, а потом будем барыжить. Но меня не поддержали
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15.10.2020 09:37 Відповісти
бедоносец проконтролирует
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15.10.2020 11:15 Відповісти
Дристатимуть всі. Наввипередки.
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15.10.2020 09:03 Відповісти
Апарати ШВЛ вже будуть не в моді. Тепер країни замість масок будуть закупати підгузки та біотуалети
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15.10.2020 09:16 Відповісти
Чому це Ви вирішили, що вірус діареї прийде замість ковіду?. Не замість, а разом. Отже, нічого смішного.
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15.10.2020 10:25 Відповісти
Будем ещё вспоминать, как в 2020-ходили в маске, 2021-ходим в памперсах.
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15.10.2020 09:04 Відповісти
Дайош кожному по унітазу!
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15.10.2020 09:08 Відповісти
Дороговато будет. Для юзико-сивох и иже придется персональные, ручной работы.
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15.10.2020 10:11 Відповісти
Не, ну это уже слишком...
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15.10.2020 09:05 Відповісти
Обуховский картонно - бумажный комбинат напрягся
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15.10.2020 09:05 Відповісти
Да это...кабздец)
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15.10.2020 09:07 Відповісти
"Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире пандемия нового кишечного вируса, а мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше..."
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15.10.2020 09:07 Відповісти
2021 маска + памперс. Кашлянул и сразу менять... памперс..
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15.10.2020 09:08 Відповісти
МОЗ будет рекомендовать не жрать.
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15.10.2020 10:12 Відповісти
Сперва маски, а теперь и памперсы?
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15.10.2020 09:09 Відповісти
Не так давно Дизель шоу шутил на эту тему. Теперь к корономаске добавятся коронопамперсы
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15.10.2020 09:09 Відповісти
То все чхали, теперь сраться будут, нужно срочно наладить производство памперсов
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15.10.2020 09:10 Відповісти
Да сожгите уже этот Индокитай к чертям.
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15.10.2020 09:10 Відповісти
Чума подходит Холере и говорит....давай заразим Землю КороновиRUSoм?Холера отвечает,хватит с них СПИДа и Наркомании с Алкоголизмом...
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15.10.2020 09:12 Відповісти
Мля, опять Чайна. Задолбали
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15.10.2020 09:15 Відповісти
Не переживай... От анексують китайці у Росії Сибір, розселяться там, щільність населення в Китаї зменшиться. Само собою, зменшиться кількість контактів. А менше контактів - менше ризик передачі хвороб... Та й кажани в Сибіру, здається, не живуть...
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15.10.2020 09:21 Відповісти
А нам пишут, что мы должны беречь летучих мышей
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15.10.2020 09:17 Відповісти
Сотня водородных бомб наведет порядок с этими жёлтыми обезьянами
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15.10.2020 09:18 Відповісти
так в Украине Зе-диарея уже второй год
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15.10.2020 09:18 Відповісти
Єто ж можна наладить распил бабла на диарейном фонде
Свиньи в Китае заболели "коронавирусом диареи" SADS-CoV: он опасен и для человека, - американские ученые - Цензор.НЕТ 9145
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15.10.2020 09:18 Відповісти
все дерьмо ползет с китая. рассадник говна.
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15.10.2020 09:19 Відповісти
В целях экономии кормят свиней целлофановыми пакетами использованными -ну свиньи и среагировали жестоко .Нам ещё не показывали каким помётом рыбу на разведение кормят Так шо ждём новый акулий вирус.
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15.10.2020 09:19 Відповісти
Теперь охранники в супермаркетах и полицаи будут заглядывать в сраку.
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15.10.2020 09:21 Відповісти
В АТБ теперь без памперса не пустят
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15.10.2020 09:23 Відповісти
Свині в Китаї захворіли на "коронавірус діареї" SADS-CoV: він небезпечний і для людини, - американські вчені - Цензор.НЕТ 3989
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15.10.2020 09:22 Відповісти
Секретный братский договор между Германией и СССр был заключен не в августе 1939 года,а намного раньше в 1922 году на территории Италии.Обе страны секретно разрабатывали совместно новые види разных вооружений включая химические,бактерилогические и тд...,химический Полигон в Вольске на Повольжье был намного Позднее уже при Гитлере...,когда наработали новые виды оружия в Германии и СССре...
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15.10.2020 09:24 Відповісти
Санта-Барбара отдыхает.
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15.10.2020 09:27 Відповісти
А вот это практическая новость - надо срочно бежать в аптеку, пока «Слуги народа» все медицинские памперсы в Китай не вывезли.
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15.10.2020 09:29 Відповісти
На 8 млрд землян може напасти Coronosrachka-20. Капєц!
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15.10.2020 09:32 Відповісти
Чуму разносили крысы.
Все остальные напасти - китайцы!
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15.10.2020 09:43 Відповісти
"Дизеля" в номере про захват маршрутки, прям угадали - " В Китае новая волна вируса - теперь всему миру угрожает сируно-вирус, вызывающий диарею".
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15.10.2020 09:48 Відповісти
срочно отправить мацкалям
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15.10.2020 10:16 Відповісти
Теперь в АТБ заходить только в памперсах, а перед заходом в транспорт каждому ставать раком и сдавать мазок
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15.10.2020 10:18 Відповісти
В выигрыше окажутся те - кто уже закупился туалетной бумагой во время первой волны пандемии
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15.10.2020 10:22 Відповісти
Ковидиотам будет кашлянуть страшно.
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15.10.2020 10:42 Відповісти
Еще один повод отказаться от свинины. Боженька в Библии плохого не насоветует
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15.10.2020 11:13 Відповісти
а китайцам все пофигу...
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15.10.2020 11:22 Відповісти
Усравсьвірус 2021, люди з жалем згадують 2020 рік.
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15.10.2020 12:35 Відповісти
 
 