Свині в Китаї захворіли на коронавірус SADS-CoV, що викликає синдром гострої діареї: він небезпечний і для людини, - американські вчені

Зоонозні коронавіруси (ті, що переходять від тварин в популяцію людей) - постійна загроза. Нинішня пандемія SARS-CoV-2 - це наочно показала.

У Китаї порівняно недавно виявили високопатогенний коронавірус SADS-CoV, який призводить до синдрому гострої діареї у свиней, особливо у поросят. Біологи з Університету Північної Кароліни в Чейпел-Хілл заразили ним культури людських клітин, тобто показали, що він небезпечний і для нас. Дослідження опубліковане в журналі PNAS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори пишуть, що SADS-CoV, ймовірно, походить від коронавірусів кажанів HKU2. На їхню думку, він "перескочив" від рукокрилих на стадо свиней в Китаї приблизно в 2016-му. Це альфа-коронавірус (на відміну від ковідного бета-коронавірусу), і він найперше уражає клітини кишечника.

Генетики зібрали для дослідів рекомбінантний вірус (rSADS-CoV), який, як з'ясувалося, ефективно реплікується в багатьох клітинах тварин і приматів зокрема. При цьому патоген не використав рецептори ACE-2, DPP4 або CD13 для "абордажу" клітин і проникнення в них, як це робить вірус при COVID-19.

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"Наші дані показують, що SADS-CoV має широкий спектр господарів і володіє внутрішнім потенціалом до поширення між тваринами і людьми. Ефективне зростання вірусу в первинних клітинах легенів і кишечника людини вказує, що SADS-CoV - потенційний новий коронавірус підвищеного ризику, який може негативно вплинути на світову економіку і здоров'я людини ", - застерегли біологи.

Було перевірено і лікування хвороби від SADS-CoV. Ремдесивір, який зараз використовують у важких випадках COVID-19, "ефективно блокував" реплікацію rSADS-CoV в пробірці.