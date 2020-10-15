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Новини Санкції Росії проти України
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Путін як "жест доброї волі" погодився дозволити трьом українським підприємствам поставки в РФ

Путін як

Президент РФ Володимир Путін погодився з пропозицією глави уряду Михайла Мішустіна як "жест доброї волі" допустити на російській ринок українські компанії "Брацлав", Барський машинобудівний завод і Рубіжанський картонний комбінат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на зустрічі президента з членами уряду в середу, Мішустін нагадав, що за дорученням Путіна минулого тижня обговорював з кумом президента РФ, співголовою політради Української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком прохання українських промисловців про можливість відкриття доступу на російський ринок деяким підприємствам з цієї країни. За словами Мішустіна, йдеться про підприємства, які були орієнтовані на експорт в Росію і щодо яких діють дзеркальні обмежувальні заходи після введення Україною санкцій проти РФ.

"Ми вважаємо за можливе дозволити поставки обладнання і продукції компаніям "Брацлав", Барського машинобудівного заводу і Рубіжанського картонного комбінату", - сказав Мішустін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про нові санкції РФ: Рекомендуємо вводити санкції відразу проти всіх наших громадян. Так буде чесно і справедливо

У свою чергу, Путін пропозицію прем'єра підтримав.

"Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною ... Вважаймо, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку. Добре, будь ласка, давайте, я згоден", - сказав він.

Автор: 

путін (23750) росія (64911)


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Топ коментарі
+47
Облегчает финансирование ЖОПОБЛОКа...
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15.10.2020 09:23
+29
Жест доброй воли для предприятий владельцами которых является ЖОПОблок! А то холопы робщут! Россия нас не любит хотя мы на Всё согласны принять и спереди и сзади как актриса из немецких фильмов для взрослых!
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15.10.2020 09:20
+23
Опять лохов разводят с метвечатиной. Вали мертвечук на родину, украинец он мля
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15.10.2020 09:23
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какой добрій старичек! К чему бы это??
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15.10.2020 09:18 Відповісти
Облегчает финансирование ЖОПОБЛОКа...
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15.10.2020 09:23 Відповісти
Потрібно заборонити експорт української продукції в росію на законодавчому рівні.
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15.10.2020 09:45 Відповісти
Глупость. Экспорт это развитие нашей экономики. Вот импорт некритической номенклатуры обложить пошлинами - это другое дело.
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15.10.2020 11:09 Відповісти
Торговля з ворогом під час війни це зрада та колаборація і за це має бути розстріл!
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15.10.2020 12:12 Відповісти
От ТВЭЛов, газа и бензина тоже откажемся? Если считаешь себя колаборантом, можешь сам застрелиться))
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15.10.2020 17:54 Відповісти
Вестінгхаус робить аналогічні ТВЕЛу паливні збірки, газ та бензин продаються не тільки в росії!
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15.10.2020 17:58 Відповісти
старичОк
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15.10.2020 12:24 Відповісти
Зеленский продался оккупантам.
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15.10.2020 09:18 Відповісти
Давно ещё в 2014г.
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15.10.2020 09:21 Відповісти
Жест доброй воли для предприятий владельцами которых является ЖОПОблок! А то холопы робщут! Россия нас не любит хотя мы на Всё согласны принять и спереди и сзади как актриса из немецких фильмов для взрослых!
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15.10.2020 09:20 Відповісти
Опять лохов разводят с метвечатиной. Вали мертвечук на родину, украинец он мля
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15.10.2020 09:23 Відповісти
Смотрю у промышленников отбоя от европейцев нету, что аж поставки в РФ налаживают.
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15.10.2020 09:24 Відповісти
Так то гамно что выпускается на тех заводах только Лаптестану и нужно и то потому что есть старое обородувуание которое из-за жадности не отправили на свалку вот и покупают для него расходники и запчасти!
Кстати обратил внимание что в Украине исчезают с дорог Тазики и Газели в отличие от Лаптестана где кол-во этих машин-убийц только растет!
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15.10.2020 09:30 Відповісти
Поддерживаю, собственную промышленность нужно на свалку отправить, гораздо перспективнее клубнику собирать в Польше.
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15.10.2020 09:34 Відповісти
У нас си вои убийцы есть "Богдан".
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15.10.2020 09:49 Відповісти
І багато "Богдани" убили? А, уявляєш, у Франції головні "убивці" - "Рено", "Пежо" і "Сітроен", в США - "Форд", а в Німеччині - "Фольксваген", "Ауді" і "Мерседес"... А "Богдани" - ні... Тому що їх там не експлуатують...
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15.10.2020 10:35 Відповісти
Мабудь на "лисапедике" ездишь. Видишь ли, даже при огомнейшем желании использовать "Богдан" в США или Германии или в Франции или в Англии, такого не случиться НИКОГДА. Так как эти коробки на колёсах не соответствуют нормам безопасности в перечисленных странах. И экологическим нормам. Это дерьмо наводнило Украину только по одной единственной причине.
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15.10.2020 11:32 Відповісти
Вам, "зраднюкам, не вгодиш - не роблять люди нічого - ЗРАДА!!! Роблять щось - ЗРАДА!!! Так візьми і зроби щось краще, ніж "Богдан"!!!
Знаєш, хто такий "демагог" в побутовому значенні цього слова? Чоловік, що лежить на бабі і "розмірковує вголос", що "м"який" член кращий, ніж "твердий", бо він ніжніший до жіночого тіла...
Ти мені нагадуєш такого демагога
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15.10.2020 11:43 Відповісти
Твої інтимні проблеми нам не цікаві.
А так, я по мірі своїх можливостей покращую як комфорт перевезень так і безпеку. Так вже воно склалося.
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15.10.2020 12:23 Відповісти
Чим "покращуєш"? Язиком?
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15.10.2020 12:45 Відповісти
Полосатой ложкой 😀
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15.10.2020 20:53 Відповісти
ВАЗ сейчас принадлежит французам и делает вполне симпатишные машинки.
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15.10.2020 09:57 Відповісти
А не пора ли нам замахнуться на это ****** и послать туда мальчиков из ССО.Киянка Голда мабудь схвалила б це,гарна була жінка..,"...у нас нет,но если надо мы ******",це вам не янелох.
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15.10.2020 09:27 Відповісти
Вмешательство в ход выборов в Украине - агитация за ОПЗЖ Медведчука.
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15.10.2020 09:27 Відповісти
Все три собственника члены опоблока или бывшие регионалы. Возможно еще в акционерах кацапы из думы сидят.
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15.10.2020 09:31 Відповісти
Какой добрый барин!
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15.10.2020 09:33 Відповісти
Гробы вам кацапы только поставлять нужно , гробы . Вместе с вашей опзжшной нечистью
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15.10.2020 09:35 Відповісти
Кому принадлежат эти украинские компании?
Медведчуку?
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15.10.2020 09:37 Відповісти
А зачем это продавать в РФ, если можно дороже продать в ЕС?
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15.10.2020 09:37 Відповісти
ну попробуй продай... ЕС очень закрытый рынок, туда страны 3-го мира не пускают.
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15.10.2020 10:03 Відповісти
Поцікався, ЩО вони виготовляють... Може, ті товари "нахрєн не вперлись" європейцям... Або не відповідають їх санітарним чи екологічним вимогам... Ти ніколи не задумувався над тим, щоб забагатіть, продаючи холодильники ескімосам, а електорообігрівачі - жителям Екваторіальної Африки?
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15.10.2020 10:43 Відповісти
Как смешно читать и статью и коменты), да цирк это все - у нас в Виннице с 2014 года ни на минуту не остановливался химзавод, который пренадлежит россиянам , продукция от туда частично идет в Россию, частично реализуется в Украине, а это значит, что украинское и российское правительство давно обо всем договорились, а нам крутят кино, решая свои вопросы.
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15.10.2020 09:38 Відповісти
Ну так торговля с агрессором измеряется миллиардами долларов. Это и не скрывает никто.
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15.10.2020 10:02 Відповісти
Судячи з цього посилання, вони і так торгували з москалями:
https://opendatabot.ua/court/91339334-7d55bda437c1ee4ec92eec1d09376e98
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15.10.2020 09:38 Відповісти
м. Кропивницький (Кіровоград). 30.09.2020 - 03.10.2020, виставка "Агроекспо 2020", українським фермерам пропонують новий російський комбайн Versatile Nova 340 - модернізована "Нива"! Росіяни привезли до Кропивницького на продаж свій комбайн, зроблений у Ростові...
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15.10.2020 09:40 Відповісти
Х..й зрозумієш логіку Ху№ла.
Чому саме вони ? :
1.
Барський машинобудівний завод - приватне промислове підприємство в місті Бар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Барського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницької області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .



Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України , в умовах економічної кризи становище підприємства ускладнилося. Було прийняте рішення про розширення асортименту продукції, яка випускається і в подальшому завод освоїв випуск твердопаливних, газових і електричних опалювальних котлів, оскільки попередня продукція була нікому не потрібна.
У травні 1995 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кабінет міністрів України затвердив рішення про приватизацію заводуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-6 [6] .
Надалі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE державне підприємство перетворено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкрите акціонерне товариство , а згодом - реорганізовано на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE закрите акціонерне товариство .
2.українська компанія "Брацлав" ??????????????????
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15.10.2020 09:40 Відповісти
Да, Брацлав - город в Винницкой обл., эта компания, точнее группа компаний там и находится. Производит оборудование для АПК + метизы.
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15.10.2020 09:51 Відповісти
А вообще, это, конечно, важный звоночек.
По сути, это ответ на размещение американско-британских войск (Очаков уже, Николаев и Бердянск на очереди, регулярные полеты В-52) в Украине.
Большая война с Украиной в Кремле признана невозможной.
Поэтому - будут финансировать ОПЗЖ и Шария, подкупать чиновников, гадить по мелочи... ну и обострять в зоне ООС/АТО.
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15.10.2020 09:41 Відповісти
Путін як "жест доброї волі" погодився дозволити трьом українським підприємствам поставки в РФ - Цензор.НЕТ 7804
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15.10.2020 09:42 Відповісти
газовую трубу отрезать не забудь
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15.10.2020 14:36 Відповісти
И наверняка это заводы самого Медведчука или его шоблы.
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15.10.2020 09:43 Відповісти
Только хотел такое же написать
По удивительной случайности эти 3 предприятия оказались принадлежащими мертвечуку.
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15.10.2020 10:05 Відповісти
А як же - торгівля на крові ?? Чи то Пороху було ніззя , а зюзі мона .!?

Де Семочка з нацжонами .? .
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15.10.2020 09:43 Відповісти
"Мы считаем возможным разрешить поставки продукции Рубежанского картонного комбината. Эта продукция для нас очень важна-нужно много картонных гробов после вакцинации "самой передовой" вакциной от короновируса", - сказал Мишустин.
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15.10.2020 09:44 Відповісти
Треба знищити всю російську агентуру в Україні... І тоді окупація Криму та Донбасу завершиться швидше.
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15.10.2020 09:46 Відповісти
Фуфломицин *****
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15.10.2020 09:47 Відповісти
2 предприятия в Винницкой области, 1 в Луганской.
Вообще, такое невозможно без запроса с самих предприятий. Они, наверняка, аффелированы Медведчуку, но главное даже не это.
Внимание вопрос: а сколько сотрудников уволятся оттуда, дабы не снабжать РФ продуктами своего труда?
Нисколько. Все это понимают.
Так что дело не только и не столько в Медведчуке.
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15.10.2020 09:49 Відповісти
Да дело в том что людей загнали в бедность, а теперь заплатив этим людям корейки , можно и голос на выборах купить , на войну отправить , майдан собрать! Человеку прежде всего надо удовлетворить свои физиологические потребности, а уж после них просыпаются духовные.
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15.10.2020 09:56 Відповісти
Я-то как раз понимаю, в чем дело.
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15.10.2020 10:23 Відповісти
Если так - то красава .
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15.10.2020 10:26 Відповісти
Странно, а когда у мокшан был майдан?
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15.10.2020 21:03 Відповісти
в каком племени говорите живете ?
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16.10.2020 01:24 Відповісти
Нууу... Племя эт у вас, у вас есть даже народ ДОМБАБВЕ😁
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16.10.2020 08:01 Відповісти
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/vinnyca/ - проверил перед этим, да и сейчас - нет таких, поэтому думается ,коль вы так глубоко осведомлены , то это ваши соплеменники - привет им , пусть не бушуют.
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16.10.2020 10:10 Відповісти
так скажу ,писать всякую чушь - дело так себе , а мои факты неопровержимы, и знаю я поболее вас , а если хотели нахамить, так мне насрать)
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16.10.2020 10:24 Відповісти
Вы утверждаете, что Майдан был куплен. Я утверждаю обратное. Мои факты неопровержимы. Страны России, не существует, её придумали. Поэтому я её называю или Московия, или мокшандии. А на озабоченных рашистов, мне насрать.
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16.10.2020 12:51 Відповісти
тоесть вся титушня от Витьки там без денег стояла , за идею?
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17.10.2020 07:09 Відповісти
Автобусы от овоща, это был АнтиМайдан.
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17.10.2020 07:25 Відповісти
Та вы что , а были в них не украинцы))), а ну осталось ответить ток почему если сейчас, когда все куда хуже чем в 2014, почему нет протестов, короче почитайте про пирамиду Маслоу, что такое предреволюционная ситуация - может пазл сложится ).
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17.10.2020 07:46 Відповісти
Писец, у тебя в голове насрано 🙄. Что про армию Власова расскажешь?
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17.10.2020 20:53 Відповісти
оскорбить, когда закончились аргументы - сила. Власову привет
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23.10.2020 10:30 Відповісти
Не,не,не, давайте за гражданскую войну 41-45 годов😁
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23.10.2020 14:25 Відповісти
ну это на дурдом , хотя все ж закрывают - совсем печаль, помочь вам некому, крепитесь.
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25.10.2020 14:57 Відповісти
Вы, я смотрю, специалист по дурке? Надеюсь не буйный?
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25.10.2020 17:21 Відповісти
а зачем людям увольняться? Никто не уволится.
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15.10.2020 10:05 Відповісти
А затем, что они будут трудиться на оккупанта. Их продукция будет реализована в РФ, импортер, торговая точка и покупатель заплатит налоги, на эти налоги будет создана боевая техника (в том числе)... которая будет реализована - где?
А они в этом будут напрямую учавствовать.
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15.10.2020 10:22 Відповісти
У меня во дворе сапожная мастерская, так соседи говорят, и с нее сняли санкции для торговли с РФ. В общем Кремль прет по серьезному....
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15.10.2020 09:57 Відповісти
забрать у всех трех предприятий лицензии... а когда выяснится, что их владельцем является этот урод с видом сатаны мертвечук, закрыть их...
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15.10.2020 10:03 Відповісти
и пусть работники идут на биржу труда.
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15.10.2020 10:06 Відповісти
Бойся данайцев дары приносящих.
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15.10.2020 10:05 Відповісти
***** не хватає рефрижераторів?
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15.10.2020 10:11 Відповісти
куда-то делать картинка с дедулей
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15.10.2020 10:13 Відповісти
чо ватникам жопу нечем подтирать?
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15.10.2020 10:14 Відповісти
Ми байкотували кацвпів, а тепер нам дозволено? А це як? Що скаже зЕзідент, з цього приводу? Пошле нахрін загарника, чи буде розповідати про економічну доцільність і налагодження відносин? А борцуни з торгівлею на крові?
Іноземні компанії вже теж можуть не заморочуватись, а налагоджувати торгові стосунки?
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15.10.2020 10:19 Відповісти
Смотрите на вещи шире!
Не думаю, что тут примитивный денежный интерес. Я бы на их месте выбрал предприятия в тех местах, где ОПЗЖ на выборах балансирует на уровне 50% и вбросил такой "подарок" для гарантированного большинства на выборах!
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15.10.2020 10:47 Відповісти
жест доброй моли
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15.10.2020 12:17 Відповісти
Це, все результати відсутності закону про колаборантів.
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15.10.2020 12:21 Відповісти
Если Украина согласится на этот "жест доброй воли" то все страны , по геометрической прогрессии,начнут отменять санкции и отвернутся от вас.И вы окажетесь опять в русском болоте.
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15.10.2020 13:01 Відповісти
Наверняка это фирмы предателей медведчука, бойко и Рабиновича!!
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15.10.2020 13:21 Відповісти
Купують совість...
Москалі такі.
Зеля розвертає країну знову в пазурі фуйла.
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15.10.2020 13:30 Відповісти
Путин в качестве "жеста доброй воли и беспокойства за здоровье украинцев@, чтобы оно не улучшалось, согласился продать Украине не отработанную и не сертифицированную вакцину против COVID-19 - при этом ответственность за возможный негатив от ее использования не предусматривается.
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15.10.2020 13:36 Відповісти
Три завода это херня.Пусть Медведчук заставит Ху..ла вывести войска рашки из Крыма и лднр и тогда пусть вякает про жесты доброй воли
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15.10.2020 13:59 Відповісти
У відповідь Україна повинна трьом підприємствам з Кацапії заборонити поставки продукції в Україну.
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15.10.2020 15:32 Відповісти
 
 