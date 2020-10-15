Путін як "жест доброї волі" погодився дозволити трьом українським підприємствам поставки в РФ

Президент РФ Володимир Путін погодився з пропозицією глави уряду Михайла Мішустіна як "жест доброї волі" допустити на російській ринок українські компанії "Брацлав", Барський машинобудівний завод і Рубіжанський картонний комбінат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи на зустрічі президента з членами уряду в середу, Мішустін нагадав, що за дорученням Путіна минулого тижня обговорював з кумом президента РФ, співголовою політради Української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком прохання українських промисловців про можливість відкриття доступу на російський ринок деяким підприємствам з цієї країни. За словами Мішустіна, йдеться про підприємства, які були орієнтовані на експорт в Росію і щодо яких діють дзеркальні обмежувальні заходи після введення Україною санкцій проти РФ.

"Ми вважаємо за можливе дозволити поставки обладнання і продукції компаніям "Брацлав", Барського машинобудівного заводу і Рубіжанського картонного комбінату", - сказав Мішустін.

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У свою чергу, Путін пропозицію прем'єра підтримав.

"Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною ... Вважаймо, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку. Добре, будь ласка, давайте, я згоден", - сказав він.