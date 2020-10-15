Останнім часом складно переносять COVID-19 і пацієнти молодого віку: хвороба омолодилася, - головлікарка київської лікарні №4 Мостепан

Молодь, яка раніше легше переносила коронавірус, сьогодні хворіє в більш важкій формі.

Про це розповіла головна лікарка столичної клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона уточнила, що коронавірус легко переносять молоді люди із сильним імунітетом. У групі ризику, за її словами, люди із супутніми хронічними захворюваннями в галузі кардіології, онкології, цукровим діабетом і ожирінням.

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"Але мушу сказати, що останнім часом доволі складно переносять хворобу і пацієнти більш молодого віку. Хвороба омолодилася", - сказала лікар.

Медик пояснює: захворювання уражає абсолютно всі вікові групи, проте хворіють люди по-різному.

"У молодих людей воно більш легке. Як би там не було, воно і залишається більш легким. Більшість реанімаційних хворих - це вікова група із супутніми захворюваннями", - розповіла Мостепан.

Причиною зростання важких хворих серед молоді лікар назвала несвоєчасне звернення до сімейного лікаря.

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"Починають лікуватися вдома з Інтернетом, призначати самі собі нереальну антибактеріальну терапію, якісь ліки. Але я хочу, щоб всі зрозуміли: кожна таблетка має свою побічну дію. Кожне лікування має свої наслідки. І саме таких хворих ми сьогодні бачимо - самі лікуються вдома, а потім ми боремося не тільки з коронавірусною хворобою і з її ускладненнями, а ми ще боремося з ускладненнями, які вони придбали, приймаючи неконтрольовану терапію", - зазначила вона, закликавши всіх звертатися до лікаря за перших симптомів захворювання.