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Новини Коронавірус і карантин
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Останнім часом складно переносять COVID-19 і пацієнти молодого віку: хвороба омолодилася, - головлікарка київської лікарні №4 Мостепан

Останнім часом складно переносять COVID-19 і пацієнти молодого віку: хвороба омолодилася, - головлікарка київської лікарні №4 Мостепан

Молодь, яка раніше легше переносила коронавірус, сьогодні хворіє в більш важкій формі.

Про це розповіла головна лікарка столичної клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона уточнила, що коронавірус легко переносять молоді люди із сильним імунітетом. У групі ризику, за її словами, люди із супутніми хронічними захворюваннями в галузі кардіології, онкології, цукровим діабетом і ожирінням.

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"Але мушу сказати, що останнім часом доволі складно переносять хворобу і пацієнти більш молодого віку. Хвороба омолодилася", - сказала лікар.

Медик пояснює: захворювання уражає абсолютно всі вікові групи, проте хворіють люди по-різному.

"У молодих людей воно більш легке. Як би там не було, воно і залишається більш легким. Більшість реанімаційних хворих - це вікова група із супутніми захворюваннями", - розповіла Мостепан.

Причиною зростання важких хворих серед молоді лікар назвала несвоєчасне звернення до сімейного лікаря.

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"Починають лікуватися вдома з Інтернетом, призначати самі собі нереальну антибактеріальну терапію, якісь ліки. Але я хочу, щоб всі зрозуміли: кожна таблетка має свою побічну дію. Кожне лікування має свої наслідки. І саме таких хворих ми сьогодні бачимо - самі лікуються вдома, а потім ми боремося не тільки з коронавірусною хворобою і з її ускладненнями, а ми ще боремося з ускладненнями, які вони придбали, приймаючи неконтрольовану терапію", - зазначила вона, закликавши всіх звертатися до лікаря за перших симптомів захворювання.

Автор: 

карантин (18172) молодь (122) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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я у этой Мосепан несколько раз просила выложить видео-ноль реакции-значит врет о переполненных палатах
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15.10.2020 09:19 Відповісти
Ожидание результатов тестирования 7 - 10 дней ,то есть именно в разгар болезни
это самая реальная угроза здоровью всем инфицированным самого разного возраста.
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15.10.2020 09:22 Відповісти
Не болезнь омолодилась, никто не хочет искать (или озвучивать) причины.
Начался сезон ОРВИ. Накладывается ОРВИ+Корона.
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15.10.2020 09:40 Відповісти
Хаха, маразму нет предедла. Особенно весело, за проплаченные очереди скорых. К ним в больничку не попадешь, если самому надо, там все пусто и никого из начальства.
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15.10.2020 10:04 Відповісти
 
 