Останнім часом складно переносять COVID-19 і пацієнти молодого віку: хвороба омолодилася, - головлікарка київської лікарні №4 Мостепан
Молодь, яка раніше легше переносила коронавірус, сьогодні хворіє в більш важкій формі.
Про це розповіла головна лікарка столичної клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона уточнила, що коронавірус легко переносять молоді люди із сильним імунітетом. У групі ризику, за її словами, люди із супутніми хронічними захворюваннями в галузі кардіології, онкології, цукровим діабетом і ожирінням.
"Але мушу сказати, що останнім часом доволі складно переносять хворобу і пацієнти більш молодого віку. Хвороба омолодилася", - сказала лікар.
Медик пояснює: захворювання уражає абсолютно всі вікові групи, проте хворіють люди по-різному.
"У молодих людей воно більш легке. Як би там не було, воно і залишається більш легким. Більшість реанімаційних хворих - це вікова група із супутніми захворюваннями", - розповіла Мостепан.
Причиною зростання важких хворих серед молоді лікар назвала несвоєчасне звернення до сімейного лікаря.
"Починають лікуватися вдома з Інтернетом, призначати самі собі нереальну антибактеріальну терапію, якісь ліки. Але я хочу, щоб всі зрозуміли: кожна таблетка має свою побічну дію. Кожне лікування має свої наслідки. І саме таких хворих ми сьогодні бачимо - самі лікуються вдома, а потім ми боремося не тільки з коронавірусною хворобою і з її ускладненнями, а ми ще боремося з ускладненнями, які вони придбали, приймаючи неконтрольовану терапію", - зазначила вона, закликавши всіх звертатися до лікаря за перших симптомів захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это самая реальная угроза здоровью всем инфицированным самого разного возраста.
Начался сезон ОРВИ. Накладывается ОРВИ+Корона.