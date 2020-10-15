Сьогодні в Мілані відбудеться чергове засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Марківа, - МВС

На ньому адвокати Віталія Марківа представлять суду факти того, що в суді міста Павія, який бездоказово засудив Віталія до 24 років в'язниці, був використаний некоректний переклад слів нацгвардійця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У міністерстві зазначають, що через абсолютно невірне тлумачення слів Віталія присяжних суду міста Павія ввели в оману, кажучи що Віталій Марків під час прослуховування у камері слідчого ізолятору нібито говорив про свою пряму причетність до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі.

Детальний аналіз цієї розмови показує що Віталій жодним чином не казав про свою причетність до загибелі Рокеллі, а навпаки, був щиро обурений намаганням італійської юстиції "повісити" загибель італійського журналіста на нього, лише через те, що він був того дня 24 травня 2014 року на горі Карачун за два кілометри від місця трагедії

Водночас ми бачимо, як поступово змінюється громадська думка в Італії стосовно жахливого і бездоказового звинувачення українського воїна.

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Так, заступник прокурора міста Генуя Енріко Дзука, проаналізувавши вирок суду міста Павія у своїй статті виданню Altreconomia.it, вщент розкритикував всі і без того слабкі аргументи сторони обвинувачення.

Зокрема італійський прокурор зазначив, що вирок у 24 роки позбавлення волі винесений присяжними в рідному місті загиблого у Слов`янську журналіста Андреа Рокеллі мають ознаки не справедливого суду, а "народного судилища":

"Часто не всім зрозуміло, що в кримінальному процесі слабким суб’єктом є обвинувачений, захищений від позову держави проти нього. Щит, який захищає його, полягає у принципі доказового завдання, що має довести провину обвинуваченого поза будь-яким розумним сумнівом.

Емпатія до жертви не може взяти верх над цим щитом і стояти у центрі уваги судді. Тиск громадськості та прохання жертв про справедливість створюють напруження та вплив на незалежність судді, який проте має керуватися винятково законом, а не пошуком консенсусу. Дехто називає такі процеси "народними" - вада яких полягає в тому, що обвинувачений входить до зали суду уже як винуватий. Таке враження маємо коли читаємо вирок суду Павії у справі Марківа", - зазначив прокурор.

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