Трамп: Не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперник по президентській гонці, кандидат від Демократичної партії Джо Байден обманював виборців, стверджуючи, що не обговорював з сином Хантером його діяльність в українській компанії Burisma.

Про це з посиланням на "Інтерфакс-Украиїни" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми щойно дізналися з вибухонебезпечних документів, опублікованих дуже хорошою газетою New York Post, що Джо Байден відверто брехав про свою непричетність до корумпованих ділових угод свого сина", - заявив Трамп в ході передвиборчого мітингу в Айові.

Він зазначив, що Хантер, працюючи в Burisma, отримував не менше $ 50 тис. на місяць, незважаючи на те, що "абсолютно не мав досвіду" і "нічого не знав про енергетику".

На його думку, синові Байдена "платили за доступ до батька-віцепрезидента".

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"Електронні листи (опубліковані газетою New York Post. - Ред.) показали, що неодноразові заяви Байдена про те, що він ніколи не говорив з Хантером про його справи, були цілковитою брехнею. (...) Ніколи не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена", - заявив Трамп.

"Тепер ми ясно бачимо, що Байден - корумпований політик, якому навіть не слід дозволяти балотуватися на пост президента", - додав американський лідер.

Нагадаємо, що перебуваючи на посаді віцепрезидента США Байден використовував свій вплив, щоб домогтися звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора України. Республіканці вважають, що Байден зробив це, тому що не хотів, щоб генпрокурор розслідував справу, пов'язану з Burisma. У цій компанії працював Хантер Байден. Сам Джо Байден запевняв, що робив це, бо вважав Шокіна корумпованим чиновником.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що президент США тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування повинно було торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Шокіна, який розслідував діяльність компанії Burisma. Очікувалося, що це розслідування мало торкнутися і діяльності Хантера Байдена.

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Трамп неодноразово закликав з'ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду в Burisma, не маючи при цьому ніякого досвіду в управлінні компаніями.