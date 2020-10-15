Трамп: Не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена
Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперник по президентській гонці, кандидат від Демократичної партії Джо Байден обманював виборців, стверджуючи, що не обговорював з сином Хантером його діяльність в українській компанії Burisma.
Про це з посиланням на "Інтерфакс-Украиїни" повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми щойно дізналися з вибухонебезпечних документів, опублікованих дуже хорошою газетою New York Post, що Джо Байден відверто брехав про свою непричетність до корумпованих ділових угод свого сина", - заявив Трамп в ході передвиборчого мітингу в Айові.
Він зазначив, що Хантер, працюючи в Burisma, отримував не менше $ 50 тис. на місяць, незважаючи на те, що "абсолютно не мав досвіду" і "нічого не знав про енергетику".
На його думку, синові Байдена "платили за доступ до батька-віцепрезидента".
"Електронні листи (опубліковані газетою New York Post. - Ред.) показали, що неодноразові заяви Байдена про те, що він ніколи не говорив з Хантером про його справи, були цілковитою брехнею. (...) Ніколи не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена", - заявив Трамп.
"Тепер ми ясно бачимо, що Байден - корумпований політик, якому навіть не слід дозволяти балотуватися на пост президента", - додав американський лідер.
Нагадаємо, що перебуваючи на посаді віцепрезидента США Байден використовував свій вплив, щоб домогтися звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора України. Республіканці вважають, що Байден зробив це, тому що не хотів, щоб генпрокурор розслідував справу, пов'язану з Burisma. У цій компанії працював Хантер Байден. Сам Джо Байден запевняв, що робив це, бо вважав Шокіна корумпованим чиновником.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що президент США тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування повинно було торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Шокіна, який розслідував діяльність компанії Burisma. Очікувалося, що це розслідування мало торкнутися і діяльності Хантера Байдена.
Трамп неодноразово закликав з'ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду в Burisma, не маючи при цьому ніякого досвіду в управлінні компаніями.
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трамп единственный из президентов принесший сша невосполнимые репутационные потери
Адекватним, наразі, потрібен Трамп 2020!
Вот, например, Арахамия, который предложил ократить численность ВСУ.
"Давид родился 23 мая 1979 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР , в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8 Сочи . Некоторое время жил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0 Гагре (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F Республика Абхазия /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-npabh-3 [3] ). В 1992 году, спасаясь от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(1992%E2%80%941993) войны в Абхазии , переехал с родителями в украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаев . Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36."
(Википедия)
Быстро же забыл этот жалкий поц благодеяние, оказанное Украиной его семье и ему лично, 30 лет прошло только - и вот его 'благодарность'.
Когда семейство его в Абхазии геноцидили - тогда ему ВСУ не мешало, а как очухался, окреп, и продался - так и начал сдавать Украину.
А может, таких как Арахамия, отправить на их историческую родину?
В родные, так сказать, пенаты?
Там ведь нет ВСУ...
боле тупого имбецила еще в политике не было, ну не считая зажоповца киву.
слуги сброда это вообще трешь.
Это решение американского Конгресса, а не Трампа.
Зато Обама элегантно договорился с арабами по ценам на нефть - путину серпом по яйцам.
Трамп 100% прав.
Зато 73% тут в очередной раз повелись на лапшу и, как в свое время, на историю про "Гадю" и лают в унисон по шариковски на Трампа!
Это при оранжевом любителем ***** трампоне, просрали Сирию,Венесуэлу! Это при нем стали выводить войска! Трампон это позорище!
На щастя ера популізму проходить, і на балабольство усіляких клоунів вже мало хто ведеться.
Но при этом верит на слово путину, как это делал Трамп.
Но эту дрянь не выбирали американцы, его всунула рашка! Кто-то в этом сомневается, а я ничуть. Побеждала Клинтон.
Американцы, гоните этого любителя путина с поста президента США!