За добу на COVID-19 захворіли 275 дітей і 199 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 281 239 осіб. З них 17 436 дітей, а також 18 607 медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 5 062 людини. З них 275 дітей, а також 199 медпрацівників. Було госпіталізовано 679 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 73 летальні випадки. Видужав 951 пацієнт", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 281 239 осіб. З них 17 436 дітей, а також 18 607 медичних працівників.

Всього одужали 119 650 пацієнтів. А летальних випадків - 5 302.

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