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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 275 дітей і 199 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 275 дітей і 199 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 281 239 осіб. З них 17 436 дітей, а також 18 607 медичних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 5 062 людини. З них 275 дітей, а також 199 медпрацівників. Було госпіталізовано 679 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 73 летальні випадки. Видужав 951 пацієнт", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 281 239 осіб. З них 17 436 дітей, а також 18 607 медичних працівників.

Всього одужали 119 650 пацієнтів. А летальних випадків - 5 302.

Також читайте: У світі вже понад 38,7 млн ​​інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 381,4 тис. осіб, померли понад 6 тис.

Автор: 

діти (5041) карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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15.10.2020 10:24 Відповісти
 
 