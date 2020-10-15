Байден у разі перемоги на виборах обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі і надавати військову допомогу Україні
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі і допомогти в боротьбі з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в заяві штабу Байдена/Харріс.
Заява, що має назву "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", оприлюднена 14 жовтня.
"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві кампанії
Байден обіцяє надати військову допомогу Україні, у тому числі летальну зброю, щоб допомогти захистити себе від російської агресії.
Він планує заохочувати український уряд, бізнес і громадянське суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями.
"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - стверджується в заяві.
Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.
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Сильная подготовленная армия, готовая освободить какие-то территории в кратчайшие сроки возможно лишь в одном случае - полном переводе все страны на военные рельсы со всеми вытекающими для экономики и граждан последствиями, которые поставят в ступор любого диванного борцуна, икающего от страха даже при падении на пол его любимого айфончика.
А она туда всё ещё стремится? -- в официальной форме...
яйценюха зі злочевським поверне на посади, і зразу почне
серьезно и как именно борется? выбрала пархатого клована надапростоперестатьстрелять