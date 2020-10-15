Спрей для носа з вакциною проти COVID-19 і грипу розробили в Гонконзі

Вчені з Гонконзького університету завершили роботу над спеціальним носовим спреєм, що містить вакцину одночасно проти звичайного грипу і COVID-19. Випробування на людях почнуться в наступному місяці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні Nature microbiology.

Суть цього проєкту є в тому, щоб знищувати віруси, зокрема COVID-19, одразу в носі – звідки вони як правило й потрапляють в людський організм.

Якщо імунізація від грипу за допомогою назальних спреїв уже відома – новий препарат має, як сподіваються вчені-розробники, також забезпечити захист від коронавірусу.

Завдяки випробуванням на сирійських хом’яках китайські науковці з Гонконгу з’ясували, що певні препарати, які використовують для лікування інфекційних захворювань, є ефективними для придушення симптомів коронавірусу.

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Спочатку для клінічних випробувань вакцини-спрею планують залучити приблизно 100 людей. В ході тестування китайські вчені будуть досліджувати, зокрема, безпеку вакцини, а також оптимальну дозу для кожної людини. Науковці вже подали у США патент на виготовлення такої вакцини.