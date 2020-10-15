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Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк

Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк

Верховна Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за проєкт держбюджету-2021 в першому читанні.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу", перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Номінальна причина: не встигне підготувати комітет. Так, Бюджетний Комітет для фіналізації тексту бюджетних пропозицій (воно ж перше читання) збереться не сьогодні 15 жовтня, а 16 жовтня. Ну а там можна не встигнути роздати текст депутатам за 2 дні і все. Регламент порушений Комітетом -> Спікер не має права ставити -> терміни повинні переноситися", - написав депутат.

"Думаю, реальна причина зрозуміла. Немає голосів навіть на перше читання:

  • всередині "Слуги" випадає велика частина депутатів, орієнтованих на Коломойського. Легке запрошення до танцю під назвою "нова коаліція" почалося;
  • не приїдуть хворі на коронавірус + депутати, які не будуть на голосуванні через місцеві вибори;
  • поза "Слугою" далеко не всі групи / фракції депутатів готові підтримати уряд і ОП", - додав він.

За словами Железняка, на таке рішення перед виборами поки 210-220 голосів тільки є.

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Нардеп зазначив, що поки видається, що "битва за бюджет буде яскравим етапом битви за нову або стару коаліцію вже після місцевих виборів в листопаді".

Железняк також зазначив, що саме засідання Ради відбудеться 20 жовтня.

"І є обґрунтовані чутки, що там буде сюрприз. Так що попкорн ховати не варто", - додав нардеп.

Пізніше Железняк повідомив: "А ось замість голосування за Бюджет, 20 жовтня нас чекає Звернення Президента до Верховної Ради".

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Автор: 

бюджет (2980) ВР (14941) держбюджет (2388) Железняк Ярослав (549)


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15.10.2020 10:23 Відповісти
Второй сезон, первая серия?
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15.10.2020 11:19 Відповісти
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова

@veraizmaylova41

·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1316622442790637568 4 ч

финансовое обозркние
Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 7463
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15.10.2020 13:53 Відповісти
 
 