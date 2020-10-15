Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за бюджет-2021, але заслухає звернення Зеленського, - нардеп Железняк
Верховна Рада на засіданні 20 жовтня може не голосувати за проєкт держбюджету-2021 в першому читанні.
Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу", перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Номінальна причина: не встигне підготувати комітет. Так, Бюджетний Комітет для фіналізації тексту бюджетних пропозицій (воно ж перше читання) збереться не сьогодні 15 жовтня, а 16 жовтня. Ну а там можна не встигнути роздати текст депутатам за 2 дні і все. Регламент порушений Комітетом -> Спікер не має права ставити -> терміни повинні переноситися", - написав депутат.
"Думаю, реальна причина зрозуміла. Немає голосів навіть на перше читання:
- всередині "Слуги" випадає велика частина депутатів, орієнтованих на Коломойського. Легке запрошення до танцю під назвою "нова коаліція" почалося;
- не приїдуть хворі на коронавірус + депутати, які не будуть на голосуванні через місцеві вибори;
- поза "Слугою" далеко не всі групи / фракції депутатів готові підтримати уряд і ОП", - додав він.
За словами Железняка, на таке рішення перед виборами поки 210-220 голосів тільки є.
Нардеп зазначив, що поки видається, що "битва за бюджет буде яскравим етапом битви за нову або стару коаліцію вже після місцевих виборів в листопаді".
Железняк також зазначив, що саме засідання Ради відбудеться 20 жовтня.
"І є обґрунтовані чутки, що там буде сюрприз. Так що попкорн ховати не варто", - додав нардеп.
Пізніше Железняк повідомив: "А ось замість голосування за Бюджет, 20 жовтня нас чекає Звернення Президента до Верховної Ради".
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Вера Измайлова
@veraizmaylova41
·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1316622442790637568 4 ч
финансовое обозркние