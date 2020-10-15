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"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, воно стосується Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!", - написав він.

Також читайте: Анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень, - "слуга народу" Мокан

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) місцеві вибори (1366) опитування (1925)


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Топ коментарі
+68
Ти юшки з риби об"вся малорос?
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15.10.2020 10:15
+55
Мы тут на Донбассе, собрались свободную экономическую зону соорудить, проффесор, и три консерватории!!!
- ЗАЧЕМ ТРИ???!!!!
- люди голодные после войны - пускай хоть консервов наедятся..."
"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса - Цензор.НЕТ 4809
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15.10.2020 10:17
+47
"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" - Зеленский озвучил второй вопрос общенационального опроса - Цензор.НЕТ 8790
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15.10.2020 10:21
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что за уеманство выкладывать вопросы по одному, чтобы в сми дольше светиться или что
зе-шоу продолжается
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15.10.2020 12:12 Відповісти
Не иначе как Вова-писяграй и Витя-шапкокрад решили Дамбас подерибанить... и один из следующих вопросов будет о его автономии...
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15.10.2020 12:16 Відповісти
Начинается. Что дальше? Поддерживаете ли вы что бы русский язык как единственный государственный? поддерживаете ли вы амнистию боевиков?
малорос сраный.
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15.10.2020 12:18 Відповісти
А от я пропоную створити на дамбасє зону суворого режиму.
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15.10.2020 12:20 Відповісти
стыдно реально, не президент, а просто идиота кусок, недалекий, тупой, быдлячий, сам ничего не решает и каждый раз пробивает дно, просто бездна.... таким как зеленский лучше молчать, чем говорить. чувство еще хуже, чем при януковоще, там хоть все понятно было и война ещё не началась.
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15.10.2020 12:24 Відповісти
Кретин та син професора Зе - ватник та дебіл по своїй природі, волею випадку став дебілізатором цілого народу. При цьому він став головним ТИкалом країни, а враховуючи провідну рису партії СН - сексі, зараз поводить себе як дешева кокетка-недоросль, а саме:

У мене труси в горошок,
Всі пацани приставають.
Ну а ТИ, дурак дорослий,
ТИ чому не приставаєш?
У мене труси в горошок,
ТИ чому цього не знаєш!

В нас колись був проФФесор, а тепер маємо сина професора. Щось у нас не так з професурою.
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15.10.2020 12:35 Відповісти
По-перше, наскільки я розумію, опитування буде проводитися на виході з дільниць, а не на самих дільницях. По-друге, там будуть питання відповіді на які дуже цікавлять прихильників ОРДЛО і ерефії. Тому, вони будуть приймати в цих опитуваннях дуже активну участь аби створити видимість народної підримки. Тому, голосувати не просто потрібно, а потрібно голосувати активно аби не дати їм шансу.
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15.10.2020 12:37 Відповісти
Наверное оно хочет устроить конкурс на лучший вопрос. Могу немножко помочь...

Украинцы, хотите ли вы жить вечно?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы посадили всех олигархов

Украинцы, хотите ли вы зарплаты 4500 евро в месяц?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы Украина стала самой успешной страной в мире?

Украинцы согласны ли вы продать всех собак, чтобы заплатить за коммунальные услуги?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы война закончилась?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы крым вернулся?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы посадили порошенко?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы в крым дали воду и электричество?
Украинцы, хотите ли вы, чтобы каждый мог разговоривать и учиться на том языке, на каком хочет?
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15.10.2020 12:38 Відповісти
Одне із запропонованих тобою питань він вже озвучив
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15.10.2020 15:37 Відповісти
Тобі, дегенерат, одне питиння: Коли ти, гнида кремлівська, щезнеш з нашого життя?
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15.10.2020 12:41 Відповісти
чувак ********** реально без мозгов. клоун, что с него взять кроме анализа на ковид?
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15.10.2020 12:41 Відповісти
спешит парень землю уже подготовил а теперь развалит украину.
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15.10.2020 14:04 Відповісти
А чому б, перш ніж ставити таке питання, не розповісти чого досягли створенням барижною камарильєю ще в серпні 2014 року такої ж вільної економічної зони "Крим"?
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15.10.2020 12:42 Відповісти
Чтов Панаме и Сейшельских островах дорого счет открывать??
Кто за то чтобы Ахмеика с Беней вообще ничего не платили в бюджет?!?!
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15.10.2020 12:45 Відповісти
Так это уже было при Кучме, Ющенко и Януковиче там ни когда не было украинской власти, олигархи выкачивали деньги, через эту так званую экономическую зону - черную дыру, куда возмещался весь заработанный страной НДС, а олигархи показывали минимальную прибыль и Донбасс был дотационный.
Помимо того это дискриминация и вытеснение с рынка всех остальных граждан со своими субхектами экономической деятельности,пострадает потребитель,банкротцтво нормальных производителей , безработица, непоступление в бюддет,продукция станет хуже качества, а цены вырастут, как с "Зе" э/э, дорогами,% по кредитам, а а согласно Конституции в Украине нет дискиминациии все граждане равны , а экономика рыночная , но на закон Президенту и депутатам наплевать,они банкротят страну и уничтожают население нищетой выкачивая все средства.
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15.10.2020 12:48 Відповісти
Вообще то подавляющему большинству попросту плевать,а "гнус"-в очередной раз обделался .
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15.10.2020 12:48 Відповісти
Зленский - сепаратист!!!
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15.10.2020 13:03 Відповісти
Спецслужбы США отследить должны деньги и переводы! русские заплатили Зеленскому за работу на Россию!
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15.10.2020 13:05 Відповісти
"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 5906
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15.10.2020 13:06 Відповісти
Хочу увидеть Зеленского в браслетах за спиной!
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15.10.2020 13:06 Відповісти
ти не один
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15.10.2020 14:29 Відповісти
Кто то может обьяснить с какого буя данный опрос и его законность в день выборов а не пора ли этому клоуну в СИЗО
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15.10.2020 13:09 Відповісти
нах оно вплело вопрос о сроках за коррупцию, сразу надо было объявлять вопросы для оглашения капитуляции.
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15.10.2020 13:11 Відповісти
Якщо сер"йозно-то ні у якому разі! Частина донбасу,після деоукапіції козломолрдією, має бути прийнята у склад України тільки на рівні областей:луганської і донецької,тобто так, як було і раніше і ніяких там федерацій, пр.....ій,ну і т.д.Проблема величезна тільки у тому,як оту частину відбудовувати:чи силами крикунів,що гавкали "путін, введи війська!" (гавкали,переважно,п"яниці,нероби,наркомани і інші "прикурювателі",бо звичайні шахтарі працювали у шахтах),чи за кошти держбюджету,Звичайно,Україна добра:відбудує заводи,фабрики і т.д. і т.п.,завезе обладнання наданого ЄС замість викраденого вонючоим північним сусідом(козломордією, а вони такі "отжими" вельми **********,бо без воровства і розбою жити не можуть на генетичному рівні ).Та про що говорити?Ніяких "особливих статусів" і все!
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15.10.2020 13:12 Відповісти
Очередной бред сивой кобылы, под фамилией зеленский!! Где -то , когда -то, мы уже это проходили!! В Украине уже были особые экономические зоны И на Даунбассе и в Одессе, и окончились они огромнейшими корупциями отдельных чиновников, олигархов и кланов!! а результаты нулёвые!! Одно воровство на высшем уровне! Этот дебильный вопрос зеленского, означает лишь одно, что эта СХЗ будет создана только Для Ахметова и Бени, а всем остальным фигу без масла!!
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15.10.2020 13:12 Відповісти
"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 5845
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15.10.2020 13:14 Відповісти
новая партия старушек? - спросил Остап Ибрагимович.
Єто сиротьі, тяжелое наследие царского режима (с)
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Досить брехати! Потрібно , що фашистські окупанти покинули тереторію України , закрити границі, провести вибори, аж тоді можна проводити опитування. Зеленськи не на 95 кварталі а презедент України .
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15.10.2020 13:18 Відповісти
тільки ідіот може ставити таке питання. Слово "вільної" є ключтовим.
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15.10.2020 13:19 Відповісти
Нет

что Ахметов на точку наступил такой дебелизм каждый день ребята Вы уже Оруэлла переплюнули свой 95 квартальные сюжеты можете себе для сортира оставить
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15.10.2020 13:21 Відповісти
Агенты ФСБ Перевозбыждены просто до пены у рта.Слышен топот копыт.
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15.10.2020 13:22 Відповісти
Дуже гарне питання, надіюсь після цього "референдуму" клоун нарешті зрозуміє, що нікому той розалений розграбований і озлоблений донбас нафіг не здався ще й з якимись привілеями для них. Або всі рівноправні, або нехай гниють собі.
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15.10.2020 13:24 Відповісти
Зеленский выдал на-гора второй дебильный вопрос «всенародного опроса» Октябрь 15, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c.html#comments Комментарии: 2
"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 4767Президент Владимир Зеленский планирует вторым вопросом в опросе 25 октября поднять тему создания на Донбассе свободной экономической зоны.
Об этом он сообщил около часа назад на своей странице в https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2657954874454872 Фейсбуке .
«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!», - заявил Зеленский.

Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!
Опубліковано https://www.facebook.com/zelenskiy95 Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/10/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%8F%D0%BD.html Такого не позволял себе даже Кучма и Янукович. Зеленский объявил первый вопрос своего опросника
Политолог Дмитрий Корнейчук так https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBH0rzyx8kGvYcbg70r7so49yIl0fR31Sgilsc0fQCu8Rrf4vdf3meRVcLXKAQPHNe2Fa3tumhrwxya&hc_ref=********************************************************-VOU4AVmslA&fref=nf прокомментировал этот второй вопрос от Зеленского:
«А Голобородько, который считает всех украинцев идиотами, продолжает ржать над нами.
Первый его вопрос на фейковом соцопросе, который хотят провести 25 октября, будет о том, стоит ли пожизненно «садить» коррупционеров. Это особенно смешно, поскольку Зеленский и его команда и сами воруют, и «прикрыли» команду Порошенко за предыдущие пять лет воровства.
Второй вопрос ещё смешнее: поддерживаете ли вы свободную экономическую зону на Донбассе? Да 99% людей понятие не имеют, что это такое, и им это не интересно.
Как мы уже все понимаем, этот фейковый опрос Зеленского - это попытка забить информационное пространство перед выборами. Чтобы меньше критиковали власть. Плюс - увеличить «явку» зеленого электората. Если там есть ещё наивные дураки, которые верят, что Зеленский хочет их «почути».»
Добавлю - не только 99% людей не поймут, что спрашивает во втором вопросе Зеленский, но даже эксперты и политики.
По этому вопросу есть как минимум две версии.
Он может подразумевать восстановление «торговли на крови» - то есть, торговлю Украины с ЛДНР.
Это - во-первых.
А во-вторых, может иметься в виду создание экономической зоны на Донбассе после его деоккупации. Но тогда этот вопрос абсолютно бессмысленный - ведь пока все идет к тому, что оккупированный Донбасс станет Приднестровьем-2.
Кстати, только вчера в ОП заверили, что в вопросах Зеленского не будет темы Донбасса…
В общем…
«Зе-дебилы, бл@дь!» - справедливо сказал бы известный «классик»…
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15.10.2020 13:28 Відповісти
Вот Вам ответ на свободную экономическую зону

https://twitter.com/gazetaua_twit

Gazeta.Ua
@gazetaua_twit
·https://twitter.com/gazetaua_twit/status/1314467895326453762 9 окт. Помічника Зеленського таємно возять "Майбахом" в маєток Ахметова
уже доездились и все согласовали
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15.10.2020 13:36 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


розія дерзко впаривает Украину в Думбац. Боюсь предположить, шо нас ожидает в последнем вопросе в качестве Боса.

Чи підтримуєш ти подачу води росіянам в окупований Крим?

Чи підтримуєш ти російську як державну в Україні?
Чи хочеш ти стати федеральним округом РФ?
Їб....а почвар!
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15.10.2020 13:39 Відповісти
"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3224864

НУ ЩО Я КАЗАВ - ПРИП*ЗДЯНИЙ Зе КЛОУН БУДЕ ДАВАТИ АМНІСТІЮ СЄПАРАМ, ВСЕ ЯК ХОЧЕ МОСКОВІЯ
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15.10.2020 13:42 Відповісти
Коммунизм надо там ввести, чего там мелочиться!
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15.10.2020 13:42 Відповісти
"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 1924"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 204

"Роздерибанити між рашкою та олігархами Донбас - це не вільна економічна зона"
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15.10.2020 13:43 Відповісти
ПРОПОНУЮ ВІДПОВІСТИ Зе КЛОУНУ В РЕАЛЬНОСТІ :


"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування - Цензор.НЕТ 9144
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15.10.2020 13:45 Відповісти
узурпацию власти, развал экономики и системы государственного управления
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15.10.2020 14:17 Відповісти
А вы , зебилы, когда голосовали, конечно считали что Зеленский - гений мысли в экономике и гос. управлении, а его 95 квартал - все проффесора в этом смысле.?
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15.10.2020 16:06 Відповісти
Выбирали клоуна, так как наелись шоколада от барыги! Все это звенья одной цепи, все президенты Украины
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17.10.2020 08:34 Відповісти
Нет конечно, не поддерживаем.
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15.10.2020 13:48 Відповісти
В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-ogolosiv-25-zhovtnya-vsenarodne-opituvannya-video-novini-ukrajini-50117528.html Всеукраинский опрос 25 октября.
Об этом в комментарии НВ сказал помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
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15.10.2020 13:49 Відповісти
Будапештский меморандум? Я что, ядерный удар проспал?
"4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї."
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15.10.2020 14:23 Відповісти
мудило, читай и другие пункты

російська *********, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2.підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3.підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
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15.10.2020 16:17 Відповісти
А если бы ты не только читала, но и понимала прочитанное, зебобич_ка, то заметила, что только в п. 4 говорится о конкретных действиях по защите суверенитета Украины - обращении в Совбез ООН. США и ВБ в 2014 в Совбез обратились? Обратились. РФ обратилась? Обратилась. Гарантии выполнены и даже перевыполнены, т.к. применения или угрозы применения ЯО против Украины не было.
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15.10.2020 16:29 Відповісти
тобi повилазило?
порушено одним з гарантiв, росіянською ********** -


зобов'язання згідно з принципами Заключного акта https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України



зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України
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15.10.2020 16:38 Відповісти
И? Какие же действия должны предпринять гаранты? А, точно, пункт 4:
"...домагатися негайних дій Ради Безпеки ООН..."

В 2014 все 3 гаранта обратились, Совбез выразил озабоченность.
Какой тебе помощи в рамках БМ еще не хватает? Впрочем, неважно, т.к. иную они не обязаны оказывать.
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15.10.2020 17:27 Відповісти
гаранти повиннi поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України
гаранти повиннi утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України


росіянська ********* порушила цi своi зобов'язання по меморандуму, порушила багато iнших договорiв з Україною, порушила iншi мiжнароднi закони.
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15.10.2020 18:05 Відповісти
Да, нарушила. Что, согласно БМ, гаранты обещали сделать, если Украина подвергнется агрессии?
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15.10.2020 18:18 Відповісти
А хоть кто-то помнит, что фальшивые бз*Донецкие СЭЗ - эти черные дыры украинской экономики - в 2005 году закрывало правительство Юлии Тимошенко? Я помню. Очень хорошо помню и то, как тогда диким воем выл тогдашний вице-премьер Кинах и прочее подолигархическое кучманоидское дерьмо.
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15.10.2020 14:06 Відповісти
+
да кому тут помнить?!
одна часть тогда еще под стол пешком ходила, другая к сегодняшнему дню из ума выжила
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15.10.2020 14:16 Відповісти
подтвердите законность этого опроса-опороса????
спонсирует не государство...а кто??? тот кто и вопросы подкидывает????
кто будет печатать миллионные тиражи? доставлять? раздавать опоросникам?
кто будет опрашивать? сортировать по ответам? пересчитывать и отвозить?
КТО это все оплачивает???? спросите у ЦИК сколько эта незаконная херня может стоить - не один миллион, скорее всего...
и главное - НА ХЕРА ? если эта возня притивозаконна и в итоге, как говорит зелешмонька, ни на что не влияет!!!
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15.10.2020 14:08 Відповісти
В этом есть элемент агитации). Такие хорошие вопросы задают, давайте за них голосовать).
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15.10.2020 14:12 Відповісти
...нет, т-щ зиленский! я твою клоунскую политику не поддерживаю!
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15.10.2020 14:14 Відповісти
СЭЗ на оккупированный территориях!!! Этот гандон исключает РФ как агрессора и подводит базу под "гражданский конфликт" на Донбассе. Янелох ВРАГ Украины!!! Быдло, до вас тупорылых дошло наконец какую падаль вы привели во власть!
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15.10.2020 14:26 Відповісти
Очень актуальный вопрос !!!!!! Зе-недох - ты дебил?
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15.10.2020 15:01 Відповісти
СЭЗ на Донбассе на украинской территории - это может быть неплохо.
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15.10.2020 15:04 Відповісти
вже було. Ахметов, Тарута, Стоматолог, Щербань, Колєсніков, Ландик, Бойко і т.д. і т.п. - всі звідти.
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15.10.2020 15:40 Відповісти
злоупотребление действием - не аргумент против самого действия.
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15.10.2020 18:04 Відповісти
Питання повинно звучати так: "Чи готовий ти платити більше податків, щоб на Донбасі була вільна економічна зона?"
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15.10.2020 16:02 Відповісти
На кухні , як каже ця наволоч,більше обговорюють шоб повністю закрити оте ордло від України та заборонити пенсійний туризм
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15.10.2020 17:11 Відповісти
Війна зі споконвічним ворогом навіть з введенням ВЕЗ на Донбасі не припиниться, від слова "ніколи". Війна не припиниться навіть тоді, коли коли касап буде вигнаний з окупованих територій Криму та Донбасу; - просто тоді війна набере інших форм, штибу "холодної війни". Війна припиниться з остаточним зруйнуванням московського імперіалістичного кацапстану як держави. Вже не кажучи про те, що ВЕЗ поблизу лінії фронту (та й поблизу «гарячої» лінії кордону) жодним чином не приваблюватиме інвесторів, навіть вітчизняних.
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15.10.2020 17:27 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1269458826750048&id=100010578281118&__cft__[0]=AZWbTxVJeiXRMDLhDsm5wDrkOHNxrLO0iCdBl9HX1Kg_9mG9LtogDndWng9sfNTkfdvbBwWgIEzVrAb4eMAo7zply7qdexim5xiJXXpxxy1vKkE9aq8FsD_LljUX2R15UKqrI6c90iYqTz-TERD81bmz&__tn__=%2CO%2CP-R Alex Noinets
Проблема цього опитування не в тому, що воно підіймає питання, які навіть на референдумі підіймати антиконституційно. Проблема в тому, що результати цього опитування політично будуть вищими за Конституцію. Не юридично, а саме політично.
Тобто зараз вся вата країни вийде на дільниці, мобілізована всіми проросійськими партіями, від Пальчевського до ОПЗЖ і включно з Шарієм. Для того, щоб виконати завдання Кремля - виділити регіон в окрему економічну зону. І проголосує за це.
І у нас будуть результати опитування, згідно з якими Донбас має бути такою зоною. І або Зеленський виконує вимоги опитування, і таким чином виходить, що економічне питання, яке антиконституційно виносити на референдум, було винесено на опитування, яке має мізерну легітимність порівняно з референдумом. І подія мізерної легітимності стала державотворюючою.
Або не виконує. І отримує весь політичний тиск "не почув народ України". І все одно це робить, але уже зі зменшеним рейтингом, який він таким чином особисто переливає до прямих російських агентів.
Саме тому все, що цей клоун зараз робить - не тільки антиконституційно, але й злочинно. Це фактична підміна конституційних легітимних методів функціонування держави антиконституційними нелегітимними.
Імпічмент.
Відставка.
Суд.
Я не розумію, чому парламентські партії не розпочинають процедуру імпічмента зараз.
----------
Друге питання Зеленського. "Чи підтримуєш ти створення вільної економічної зони на Донбасі?"
Що таке вільна економічна зона? ВЕЗ - частина території країни, виділена із загального митного кордону держави, яка має повну свободу в режимі господарських питань, з особливим режимом управління і пільговими умовами діяльності, податковими пільгами для місцевих підприємців та іноземних фірм. Основна тема - особливий режим оподаткування.
Йдемо далі.
Конституція України. Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Тобто навіть у нашу соціалістичну Конституцію прямо вписано, що опитувати народ про податки та видатки ЗАБОРОНЕНО. Я, звісно, прибічник зниження податків та видатків, але не через референдуми чи квазіреферендуми.
Макрофінансова, бюджетна та податкова політики є дуже складними речами і їх долю, особливо у часи кризису повинні вирішувати професіонали. А не намальоване «опитування».
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15.10.2020 17:34 Відповісти
Зеленский, манипулируя умами украинского населения, своими дурацкими вопросами о ЗСТ на донбассе и т. д. хочет отдать на откуп Медведчуку, Ахметову , Бени и другим олигархам -ворюгам, весь ДАУНБАСС И наш, И окупированный!! Вот тогда наворуются эти суслсики-олигархи!! Ну И конечно и Зеле пару миллиардов долларов перепадёт!!
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15.10.2020 18:30 Відповісти
Что такое свободная экономическая зона на Донбассе???
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15.10.2020 21:11 Відповісти
Надеюсь, резервация...
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16.10.2020 00:01 Відповісти
Скорее поток нелегальных товаров с Рашки.
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16.10.2020 01:00 Відповісти
Ні і ще раз ні -це вотчина "благодєтєля" ахметова....це він хотів щоб вся Україна утримувала пенсіонерів а шахти і все інше було на державних дотаціях....тому й довірився кремлівській кривавій мафії(асвабадітелям)...для остраху а вийшло що і сам прогадав-хер тепер йому а не донбасарену....а ще дурка засилають щоб брехав та виклянчив кошти (для деребану злодіям)так великий мафіозний переділ став поперек...і обдолбаному теж хєр показали...бо для всього світу-поганий тупий актор/
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15.10.2020 21:35 Відповісти
господи какой же Зеленский некомпетентный и тупой . Или просто работает на росию .
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16.10.2020 00:10 Відповісти
Вангую следующий вопрос : "Разрешить на Донбассе использование рузкого языка как второго официального." путин може праздновать победу .
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16.10.2020 00:13 Відповісти
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