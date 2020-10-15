"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?" - Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, воно стосується Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!", - написав він.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.