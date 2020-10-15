Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві та 18 областях: у середньому по країні зайнято 59,7%, - МОЗ
Станом на 14 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
У трьох областях України завантаженість ліжок становить понад 70%.
Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 59,7%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.
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ліжка не заповнені на 100 відсотків,то це не епідемія,а фігня!?
Правда ?