"Пане Зеленський, подальше перебування на посаді може призвести до довічного ув'язнення і вас, і ваших друзів", - агент НАБУ Шевченко

Генпрокурор Венедіктова заблокувала розслідування НАБУ щодо трьох народних депутатів з партії "Слуга народу", які вимагали хабар, призначає на посади досвідчених корумпованих прокурорів, намагається злити справи "Роттердам +" і "Приватбанку", а також перешкоджає слідству щодо суддів ОАСК.

Про це агент НАБУ Євген Шевченко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Зеленський, ви виявились цинічнішим, ніж барига та Яник разом узяті.

Ви влаштовуєте шоу із запитаннями до людей і перше з них стосується довічного ув’язення за топкорупцію? Це при тому, що ваш генпрокурор Венедіктова:

- заблокувала розслідування НАБУ щодо трьох народних депутатів з партії "Слуга народу", які вимагали хабари

- чотири місяці саботує екстрадицію з Австрії потвори Бахматюка, який вивів з державного бюджету 1,2млрд. грн.

- призначає на посади досвідчених корумпованих прокурорів і звільняє порядних

- намагається злити справи "Роттердам+" та "Приватбанку", щоб унеможливити арешти Ахметова та Коломойського

- перешкоджає слідству щодо суддів ОАСК

Ви, звісно, можете вдавати з себе клоуна, який нічого не знає, але віри вам вже немає, тож краще вам піти геть. Бо, вірте або ні, ваше подальше перебування на посаді президента України може призвести до довічного ув’язення і вас, і ваших друзів", - заявив Шевченко.

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