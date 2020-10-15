"Пане Зеленський, подальше перебування на посаді може призвести до довічного ув'язнення і вас, і ваших друзів", - агент НАБУ Шевченко
Генпрокурор Венедіктова заблокувала розслідування НАБУ щодо трьох народних депутатів з партії "Слуга народу", які вимагали хабар, призначає на посади досвідчених корумпованих прокурорів, намагається злити справи "Роттердам +" і "Приватбанку", а також перешкоджає слідству щодо суддів ОАСК.
Про це агент НАБУ Євген Шевченко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане Зеленський, ви виявились цинічнішим, ніж барига та Яник разом узяті.
Ви влаштовуєте шоу із запитаннями до людей і перше з них стосується довічного ув’язення за топкорупцію? Це при тому, що ваш генпрокурор Венедіктова:
- заблокувала розслідування НАБУ щодо трьох народних депутатів з партії "Слуга народу", які вимагали хабари
- чотири місяці саботує екстрадицію з Австрії потвори Бахматюка, який вивів з державного бюджету 1,2млрд. грн.
- призначає на посади досвідчених корумпованих прокурорів і звільняє порядних
- намагається злити справи "Роттердам+" та "Приватбанку", щоб унеможливити арешти Ахметова та Коломойського
- перешкоджає слідству щодо суддів ОАСК
Ви, звісно, можете вдавати з себе клоуна, який нічого не знає, але віри вам вже немає, тож краще вам піти геть. Бо, вірте або ні, ваше подальше перебування на посаді президента України може призвести до довічного ув’язення і вас, і ваших друзів", - заявив Шевченко.
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автору зачет!!!
есть одно но. ********** настолько туп, что этого просто не догоняет. похоже завхоз дерьмак реально подсадил *********** на дурь и крепкую. оно курит айкосики и витает в облаках.
не было таких еще идиотов у руля. даже овощ на фоне осла оманского выглядит профессорм . бубочка конченая, да не пошел бы ты .. в отставку, пока все тихо.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mark Savchuk
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Фейсбук внимание!
С вами Марк Савчук - глава https://www.facebook.com/kontrolNABU/?__cft__[0]=AZX9czcHO3JbkRIHu-xBKrpEf2mlPAxYYfzgHgIGnR6oHohLlt7XSp_IljZG2fGE4eMJPgSyZ_B_ku11VTc_tD4NOUUjvLZiytjJ9tbBi-**************************************************************************************************************&__tn__=kK-R
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. Сообщаю вам, что вчера, РГК НАБУ, направила официальное письмо в мин.юст США с просьбой обратить внимание на контракт заключенный между украинской ГС (громадська спілка) "Ukrainian Guild of Activitists" и американской лоббистской компанией "Tricuro LLC", по которому Tricuro, обязалась организовать визит в США Генерального Прокурора Украины - Ирины Венедиктовой, главы Нац.Банка - Кирилла Шевченко и главы Укрэксимбанка - Евгения Мецгера.
Сразу прошу вас сделать репост, это очень важный текст. Усаживайтесь поудобнее, у меня для вас интересное чтиво про зашквары "нових облич".
В США лоббизм - легализован. Нанять лоббистов может кто угодно, даже иностранцы. Однако, чтобы не было никакого "мутняка" ВСЕ сделки с иностранными агентами должны быть занесены в реестр мин.юста США. Где четко написано кто платит, какой лоббистской компании и за какие конкретно услуги. Если какие-то лоббисты проведут такие услуги "в темную", их ждет кара небесная.
Так вот, в этом самом реестре, всплыл контракт между лоббистской компанией "Tricuro LLC" и Украинской ГС "Ukrainian Guild of Activitists" (орнул с того что слово "активисты" написано неправильно. Учитывая что такое название записано в контракте, то именно так наши "активитисты" и перевели свою ГС на англ.яз). Сам контракт можно посмотреть тут (очень всем советую это сделать) - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fefile.fara.gov%2Fdocs%2F6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1pe-xYgNpAv9eXfMVOFhWq7MzEQvcPq14KU85_FQdUbiRkTl71f40g288&h=AT06RhmAqq8VIwtzLRi0YODqVoppTvjuNyLfPw731hCFHyGb0PsQFzn_MigMQPIc-3qof-NfuqyJX6qdYUDCaHi5JXGTO5KkaAFeSrDbp-p35Q-J4lNiDmUPDo80Z5Mndnw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://efile.fara.gov/docs/6285-Exhibit-AB-20200903-7.pdf
Суть - контракт на $ 58 000 оплатила ГС "Ukrainian Guild of Activitists", по которому Tricuro LLC обязуется организовать визит в США Генерального Прокурора Украины - Ирины Венедиктовой, Главы Нац.Банка - Кирилла Шевченко и главы Укрэксимбанка - Евгения Мецгера ($58К это только услуги лоббистов, билеты, отели и все такое, разумеется отдельно). Плюс ко всему этому, Tricuro LLC обязуется найти топ-чиновников из США + представителей медиа, и т.д. с кем делегация должна встретиться и обсудить "повестку дня" (какую именно не уточняется).
Сразу возникает несколько вопросов - что это за ГС такая? Откуда у них деньги и почему именно они оплачивают поездку топ-чиновников Украины в США?
В контракте указано название ГС + адрес, поэтому, за 3 минуты находим интересующий нас non-profit в Украине. Адрес на сайте «Українська Гільдія Активістів» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fguild.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1svp0qB9r9Guj9WOBTyksnr9t6fi8NLIBjMrUmdhhpop4FvfiETL_hlNA&h=AT3W0fPy0EMVm9kduT-asYCJrLDojmE8QNmN04n9fwpBovkpbGhnNq3RZ5fHGgVeJpYOvxDNcO5OW3IseDwvw9TxOlacN8IM6pS10a8QlTxcRk1lHGPRRzq5l95BeQW5n_c&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://guild.org.ua/ ) полностью совпадает с указанным в контракте и ее главой, согласно опендатаботу, является - Кончаківська Оксана Миколаївна. Именно этот человек и является "подписантом" контракта с Tricuro LLC.
А теперь интересный момент (раз):
Для того чтобы зарегистрировать спилку нужно не менее двух организаций. Организаторы ГС «Українська Гільдія Активістів»: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОНТРОЛЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ ТВАРИН" ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ІНІЦІАТИВА"
Служба спасения животных, экологи и контроллеры судебной системы Украины отправляют генерального прокурора и главу НБУ в США…....
ЧТО ЧЕРТ ПОБЕРИ ПРОИСХОДИТ?!
Интересный момент (два):
После выхода статьи об этом, на the page (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthepage.ua%2Fnews%2Fdlya-nbu-genprokuraturu-i-ukreksimbanka-nanyali-amerikanskih-lobbistov-kotorye-zashishali-rossiyan-ubijc-i-igorya-kolomojskogo%3Ffbclid%3DIwAR1jzhKTSOJGId_G1cY9LExcq0ek5mWo6SSSiq4qqFNxZ9wRqu6-34Y1w78&h=AT1n1r-dw97htsfLinXUMyrl5tTvAIwVA5xvvM_LikUgF1qLNvdXOlaWFrBeHl9bn1ZFQZx57tKhZ-U5qpPJ5NXUPwb6CieEceAmJwpNby_KPnnpyq7U5YX5Yrlo93-TQyo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2iVJg0xU0aDBNQtVar_vLwM11yXXUMF4vsanhSdJAy-Dmk9EEKkABidjS6D6rj1_MxU1ggrPw5WaQDUuljtgjksGiinXPCbH2I7NBuD6PxDKEJXSWXiBKxwea9yxP--AY1lWqFsTbJoIUjVLo_dEnhLm4ADQZxrlcWMQ8RtZz9EZtoNn0rSZix0KeMgXzq3kAmazCY791MHpxrZQsc-6xef3XSmcRM1eTZlU2YrZPORGcf https://thepage.ua/.../dlya-nbu-genprokuraturu-i... ), НБУ уточнил, что в графике главы НБУ Кирилла Шевченко никаких командировок в США в ближайшее время нет (лол что?! В контракте даже есть дата визита - 21 сентября 2020. Это уже жуткое палево, Кирилл Евгеньевич).
Заголовок статьи the page просто шикарен - "Для НБУ, Генпрокуратуры и Укрэксимбанка наняли американских лоббистов, которые защищали россиян, убийц и Игоря Коломойского".
Сразу видно, компания серьезная. Интересно почему украинская ГС выбрала именно их, чтобы организовать поездку генерального прокурора в США?...
Ну и напоследок:
Статья на the page вышла почти месяц назад, а мы так и не услышали ЧЕТКОГО ОТВЕТА ни от НБУ, ни от Генеральной Прокуратуры, ни от Укрэксимбанка. Все молчат, медиа молчит, расследователи молчат, все делают вид ЧТО ЭТОГО КОНТРАКТА ТУПО НЕТ. Такое ощущение что всем просто "всё равно".
Однако, Раде Громадського Контролю НАБУ не все равно. Нам кажется что "что-то тут нечисто", поэтому вчера РГК НАБУ отправило официальное письмо в мин.юста США, где мы просим мин.юст обратить внимание на эту сделку, на лоббистов и на укринский non-profit которые в ней участвуют.
Судя по трендам этого года, правоохранительные органы США - лучшие друзья Украины. Надеемся нас услышат.
Варіантів, куди він може переїхати на ПМЖ 4:
росія
Ізраїль
Італія
Острів Джерсі ( де-факто є територією Британії, але має свої паспорти і свою валюту).
Перші 2 своїх громадян не видають за жодних обставин.
Навіть за запитами ФБР та Гааги