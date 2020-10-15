Серед основних причин зростання кількості хворих на COVID-19 - специфіка вірусу, сезонність, наслідки карантину і недотримання правил, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав чотири причини зростання кількості хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

"Перше — це власне збудник, специфіка його циркуляції, на яку ніщо не може вплинути. Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції. Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами. І четверте — це нехтування правилами навіть суб'єктами господарювання", - пояснив Ляшко.

За словами головного санлікаря, динаміка хворих серед дітей віком від 0 до 19 років після місяця навчального процесу, як і раніше, становить 8%.

"Коли почали хворіти діти, то ми побачили, що вони частіше хворіють і приносять вірус в школу або із сім'ї, або від вчителя. Чітко простежується тенденція участі в масових заходах, святкуваннях, концертах, весіллях. Особливо в останніх, де більш 100−150−200 осіб, - якщо там був один хворий, то потім спостерігався спалах", - додав Ляшко.

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