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Новини Коронавірус і карантин
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Серед основних причин зростання кількості хворих на COVID-19 - специфіка вірусу, сезонність, наслідки карантину і недотримання правил, - Ляшко

Серед основних причин зростання кількості хворих на COVID-19 - специфіка вірусу, сезонність, наслідки карантину і недотримання правил, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав чотири причини зростання кількості хворих на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

"Перше — це власне збудник, специфіка його циркуляції, на яку ніщо не може вплинути. Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції. Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами. І четверте — це нехтування правилами навіть суб'єктами господарювання", - пояснив Ляшко.

За словами головного санлікаря, динаміка хворих серед дітей віком від 0 до 19 років після місяця навчального процесу, як і раніше, становить 8%.

"Коли почали хворіти діти, то ми побачили, що вони частіше хворіють і приносять вірус в школу або із сім'ї, або від вчителя. Чітко простежується тенденція участі в масових заходах, святкуваннях, концертах, весіллях. Особливо в останніх, де більш 100−150−200 осіб, - якщо там був один хворий, то потім спостерігався спалах", - додав Ляшко.

Також читайте: Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у Києві та 18 областях: у середньому по країні зайнято 59,7%, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Карантин? Не, неслышал! (с) - среднистатистический зебил
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15.10.2020 10:47 Відповісти
А почему в списке причин нет главной, что сам Ляшко некомпетентный дурак?
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15.10.2020 10:51 Відповісти
Дада, дети только от родителей или учителей, друг от друга и домой - нинини.
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15.10.2020 10:55 Відповісти
Третье - это последствия первого карантина. - И кто же в этом виноват то? То запрещали ходить в парки, что бы напугать людей... То "велюры" работали, а других штрафовали... Маски "мыши вывозили"... Конечно вам мало кто будет верить, после всей той хрени что вы творили.
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15.10.2020 11:25 Відповісти
Навезли вирусоносителей с разными мутациями со всего мира сотнями тысяч весной, вирусы меж собой переженились благополучно, и теперь добивают украинцев вычурными мутациями и симптоматикой, которая ни в какие ворота. А Ляшко весной бегал как идиот за верующими, потому то гладиолус. И подчеркивал, что церкви именно...являются причиной всех бед, а не разворовывание медицины чиновниками, и нецелевое расходование средств из короновирусного фонда на дороги и ментов.
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15.10.2020 11:32 Відповісти
спочатку зеленорилі ідіоти кладуть всю економіку, потім забирають кошти звідусіль, потім за ці кошти "будують" дорожезні дороги, які розпливаються за тиждень, не купляють жодного апарату ШВЛ (ефективність яких сумнівна), урізають фінансування армії, не платять як належить лікарям, дають гроші собакову, кричать "винен Порошенко"- а тепер з інфантильним виразом дебільної морди задаються питанням, чому їх ніхто не сприймає всерйоз.
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15.10.2020 18:08 Відповісти
 
 