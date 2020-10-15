За дві доби в системі МВС виявили 333 випадки COVID-19, від ускладнень померли двоє співробітників

Сьогодні, 15 жовтня, лабораторно підтверджено 333 випадки коронавірусної хвороби серед правоохоронців, за дві доби від ускладнень померли двоє співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Рівненській області (19), у Житомирській області (18) та м.Києві (32).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 8502 працівники МВС, одужали - 7900, померли - 22.

Медичні заклади системи МВС у 24 областях завантажені на 50-90% залежно від регіону. У Київському гарнізоні завантаженість ліжкового фонду становить 97%.

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Загалом розгорнуто 2715 ліжок для надання медичної допомоги. Також залишається резерв ліжок для надання допомоги в разі виникнення невідкладних ситуацій - інфаркти, інсульти та інші хвороби.

Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.