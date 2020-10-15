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За добу в ЗСУ виявили 70 випадків COVID-19, хворіють 911 осіб, - командування Медсил

За добу в ЗСУ виявили 70 випадків COVID-19, хворіють 911 осіб, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 70 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, загалом нині хворіє 911 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом за час пандемії одужали 3074 особи, летальних випадків - 11. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 564 особи", - йдеться в повідомленні.

Так, із 70 нових випадків захворювання на COVID-19 в закладах охорони здоров'я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 3 військовослужбовці, Миколаївський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Новоград-Волинський міська лікарня - 1 працівник ЗСУ, Інфекційна клінічна лікарня міста Одеси - 1 працівник ЗСУ).

Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 61 особа. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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За добу в ЗСУ виявили 70 випадків COVID-19, хворіють 911 осіб, - командування Медсил 01
За добу в ЗСУ виявили 70 випадків COVID-19, хворіють 911 осіб, - командування Медсил 02

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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15.10.2020 11:13 Відповісти
 
 