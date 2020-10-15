Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати вакцини проти коронавірусу до 2022 року, - ВООЗ

Перші вакцини проти коронавірусу будуть в обмеженій кількості і для тих, хто зазнає найбільшого ризику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум’я Свамінатан.

За її словами, попри проведені численні випробування вакцини, масова вакцинація найближчим часом малоймовірна, оскільки все ще ведеться робота щодо визначення того, хто першим отримає доступ у разі виявлення безпечної вакцини.

"Буде випущено багато рекомендацій, але я думаю, що здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину", - зазначила Свамінатан.

Вона сподівається, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна лише в "обмежених кількостях".

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