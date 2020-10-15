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Новини Коронавірус і карантин
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Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати вакцини проти коронавірусу до 2022 року, - ВООЗ

Здоровим молодим людям, можливо, доведеться почекати вакцини проти коронавірусу до 2022 року, - ВООЗ

Перші вакцини проти коронавірусу будуть в обмеженій кількості і для тих, хто зазнає найбільшого ризику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум’я Свамінатан.

За її словами, попри проведені численні випробування вакцини, масова вакцинація найближчим часом малоймовірна, оскільки все ще ведеться робота щодо визначення того, хто першим отримає доступ у разі виявлення безпечної вакцини.

"Буде випущено багато рекомендацій, але я думаю, що здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину", - зазначила Свамінатан.

Вона сподівається, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна лише в "обмежених кількостях".

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вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Мою можеш забрати собі,вколиш зразу дві.Одну в голову а іншу в задницю.
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15.10.2020 11:09
+2
до 22 года вакцина станет неактуальной поскольку все переболеют
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15.10.2020 11:07
+1
Зеля молодой не лох, ему 42, так что пусть подождет
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15.10.2020 11:07
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Зеля молодой не лох, ему 42, так что пусть подождет
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15.10.2020 11:07 Відповісти
до 22 года вакцина станет неактуальной поскольку все переболеют
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15.10.2020 11:07 Відповісти
А потім підуть по другому колу.
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15.10.2020 11:10 Відповісти
Иммунитет от короновируса, держится 3-4 месяца, так что:
1. То что все переболеют - до задницы
2. Отложив прививки молодом до 2022 года и прививая стариков, МОЗ с удивлением обнаружит, что в 2022 стариков уже нужно прививать по второму кругу и отложить молодых до 2023 и так далее
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15.10.2020 12:17 Відповісти
Учитывая сколько держится иммунитет, прививочная компания должна быть проведена по всему миру одновременно и в течении 4 месяцев, должны быть привиты ВСЕ. Иначе все до задницы!!!!
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15.10.2020 12:19 Відповісти
Мою можеш забрати собі,вколиш зразу дві.Одну в голову а іншу в задницю.
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15.10.2020 11:09 Відповісти
а когда здоровым молодым людям 2022 года исполнится, то вакцину к тому времени и для стариков таких как они изобретут?
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15.10.2020 11:11 Відповісти
ВОЗ, а вам не кажется .....что вакцинироваться придется непрерывно???
Нук вы понимаете, вирус все время изменяется, программируется, т.е. единственный выход это недорогой спрей блокирующий его шипы. И пшикаться придется часто в периоды ..локдауна.......фсьем!!
Напомните, о какой вакцине вообще идет речь???
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15.10.2020 11:14 Відповісти
тем, кто доживет...
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15.10.2020 11:16 Відповісти
У пенсионеров будет выбор сдохнуть в тепле , сдохнуть с голода ,или сдохнуть от Ковида, а теперь вопрос к залу - на что из этих трех проблем он потратит пенсию ?
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15.10.2020 11:16 Відповісти
 
 