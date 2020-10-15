Шкарлет про можливість запитання щодо 10-річного навчання в школі на "опитуванні Зеленського": Глава держави хоче дізнатися думку українців і це його право
Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що опитування в день виборів, 25 жовтня, дозволить кожному громадянину висловитися про те, що є важливим для українців.
"Дуже добре, що ініціатива Президента України Володимира Зеленського про загальнонаціональне опитування спричинила такий резонанс у суспільстві. Однак уже зараз дехто намагається сплюндрувати навіть саму ідею такого опитування. Хтось хоче підкреслити свої політичні амбіції, хтось – просто нагадати про себе, вкидаючи в мережу "інсайди з таємних джерел", а в когось така ініціатива спричинила щось на кшталт істерики", - написав Шкарлет у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Т.в.о. міністра закликав дочекатися оприлюднення всіх питань, не будувати навколо них "таємні змови", а просто 25 жовтня дати ту відповідь, яку вважаєте правильним.
"Глава держави хоче дізнатися думку українців про ключові аспекти життя – і це його право. Опитування дозволить кожному громадянинові висловитися про те, що є важливим для всіх нас. І найголовніше – ми знатимемо позицію суспільства не через призму заангажованих "експертів" чи політиків, а безпосередньо від громадян", - підкреслив Шкарлет.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що однією з п'яти тем обговорення може стати питання про повернення до десятирічного навчання в школах.
Будь ласка, зачекайте...
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тільки тепер я зрозуміла чому Бетмен так затято бився проти Джокера
Невже всі 100 %
Но дело даже не в этом. Клоун даже не удосужился узнать почему перешли к 12летке, а перешли потому, что Украина подписала соглашение, об приведении в соответствие системы образования, к западному образцу и в рамках данного соглашения будут признаваться наши дипломы!!!!
Если Клоун не хочет, чтобы наши дипломы признавали, то да, можно пойти на поводу у толпы!
Только вот беда, набор предметов был несколько иной (как в прочем и при СССР)
посмотрел сериал "Слуга народа" и можешь стать главным Уродом Украины -
там все расписано как по нотам
Що за брєд..
Ви ще спитайте чим лікувати коронавірус.
"Наши люди считают, что они отлично разбираются в двух вопросах - в политике и медицине" (С)
Не сци Вован, ми же знаємо, що бажаєш це запитати, то валяй!
Я би задав це https://www.youtube.com/watch?v=g9fXMu82p9A
"каша в голове". Да и его команда, все свои ляпы списывает на предшественников, а свою ответственность размазывают на местные советы - это накрутили предшественники,так решили мэры..Теперь ,согласно опроса, этого захотели люди, а мы всего лишь исполнители.
5-е питання: якими конкретно ліками лікувати ту чи іншу хворобу?
Дебіли.
І справді, "Хтось хоче підкреслити свої політичні амбіції " .Тільки за чий рахунок,і хто буде розслідувати цей злочин ?
И спросила Вова
Кокс - конечно хорошо?
А учиться - плохо.
Прим: ОПОРОС - роды, появление на свет детёнышей у свиньи
В результаті діяльності хунвейбінів було ліквідоване промосковське угрупування китайської компартії. Нам би така акція не завадила.
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В. Зеленский.
А ПАЧИМУ?! ПАТАМУ ША на фабриках/заводах/шахтах Бени/Ахмета/Пинчера и прочих (да-да и Порошенко тоже) - некому за одну похлёбку уже работать...
Серед цих питань загальновідомо, нема проблеми 10-тирчної, чи 12-тирічної шкільної освіти.