Шкарлет про можливість запитання щодо 10-річного навчання в школі на "опитуванні Зеленського": Глава держави хоче дізнатися думку українців і це його право

Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що опитування в день виборів, 25 жовтня, дозволить кожному громадянину висловитися про те, що є важливим для українців.

"Дуже добре, що ініціатива Президента України Володимира Зеленського про загальнонаціональне опитування спричинила такий резонанс у суспільстві. Однак уже зараз дехто намагається сплюндрувати навіть саму ідею такого опитування. Хтось хоче підкреслити свої політичні амбіції, хтось – просто нагадати про себе, вкидаючи в мережу "інсайди з таємних джерел", а в когось така ініціатива спричинила щось на кшталт істерики", - написав Шкарлет у своєму телеграм-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Т.в.о. міністра закликав дочекатися оприлюднення всіх питань, не будувати навколо них "таємні змови", а просто 25 жовтня дати ту відповідь, яку вважаєте правильним.

"Глава держави хоче дізнатися думку українців про ключові аспекти життя – і це його право. Опитування дозволить кожному громадянинові висловитися про те, що є важливим для всіх нас. І найголовніше – ми знатимемо позицію суспільства не через призму заангажованих "експертів" чи політиків, а безпосередньо від громадян", - підкреслив Шкарлет.

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