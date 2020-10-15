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Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян

Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ, про це повідомляє його пресслужба.

"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - йдеться в зверненні Жеенбекова.

Нагадаємо, Жеенбеков був обраний п'ятим президентом республіки в листопаді 2017 року.

Політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня. Вона розпочалася з протестів проти підсумків виборів до парламенту Киргизстану 4 жовтня, згідно з якими депутатські мандати отримували тільки чотири партії з 16 брали участь у виборчій кампанії. 6 жовтня результати виборів були визнані недійсними.

Також читайте: Президент Киргизстану Жеенбеков повторно запровадив режим надзвичайного стану в Бішкеку

Автор: 

Киргизстан (145) відставка (1459) Президент (815)


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Топ коментарі
+20
А наш виродок яник чіплявся до останнього...
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15.10.2020 11:23
+16
Поступок мужчины
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15.10.2020 11:25
+11
Наш как был дураком, так дураком и помрёт.
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15.10.2020 11:26
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это поразит на каких двух братьев он так толсто намекает?
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15.10.2020 11:21 Відповісти
А наш виродок яник чіплявся до останнього...
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15.10.2020 11:23 Відповісти
На прикладі Яника, ху?ло зробив висновок- у Ростові у гуртожитку усі вільні місця вже до 2024 року "заброньовані"....
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15.10.2020 12:18 Відповісти
ничоси!
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15.10.2020 11:24 Відповісти
Може до Лукаша дійде.
До фуйла навряд.
Ну і нашому ЗЕ наукою буде.
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15.10.2020 11:24 Відповісти
Наш как был дураком, так дураком и помрёт.
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15.10.2020 11:26 Відповісти
Поступок мужчины
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15.10.2020 11:25 Відповісти
скорее зажатой в угол крысы
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15.10.2020 11:30 Відповісти
...двічи петя, ти коли-небудь бачив щура, затиснутого у куті?
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15.10.2020 12:48 Відповісти
Мужик, не то что один 80-ти-процентный.
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15.10.2020 11:28 Відповісти
Да не мужик он, его даже ***** своим спецназом охраняет от протестующих, просто не хочет быть хуже или на уровне лукашенка с *****м.
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15.10.2020 12:25 Відповісти
Он вам не таракан
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15.10.2020 11:29 Відповісти
Твоих два комментария противоречат один другому.
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15.10.2020 11:35 Відповісти
ЗЕ так просто не уйдет.

Не даром Авакову финансирование постоянно увеличивают.
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15.10.2020 11:35 Відповісти
Слабак! Лукашенко вздыхает и укоризненно качает головой.
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15.10.2020 11:36 Відповісти
Привет Лукашенку.
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15.10.2020 11:39 Відповісти
Это вам не Путлереску и не Лукашеску...
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15.10.2020 11:49 Відповісти
Молодець. Вчинок розумної людини, яка вміє думати і аналізувати.
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15.10.2020 11:55 Відповісти
Не полный мудак.
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15.10.2020 12:13 Відповісти
Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян - Цензор.НЕТ 2376
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15.10.2020 12:14 Відповісти
А что ему еще остается делать, это не Белорусия, там церемониться цветочками е будут.
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15.10.2020 12:56 Відповісти
молодец, правильное решение и разряд обстановки, все готовятся к новым выборам
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15.10.2020 17:15 Відповісти
Подумаешь не хочет он...Он Усатая Белорусская мразь хочет!...
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15.10.2020 21:34 Відповісти
 
 