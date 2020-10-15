Президент Киргизстану Жеенбеков йде у відставку: Не хочу залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийняв рішення піти у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КоммерсантЪ, про це повідомляє його пресслужба.
"Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому прийняв рішення піти у відставку", - йдеться в зверненні Жеенбекова.
Нагадаємо, Жеенбеков був обраний п'ятим президентом республіки в листопаді 2017 року.
Політична криза в Киргизстані триває з 5 жовтня. Вона розпочалася з протестів проти підсумків виборів до парламенту Киргизстану 4 жовтня, згідно з якими депутатські мандати отримували тільки чотири партії з 16 брали участь у виборчій кампанії. 6 жовтня результати виборів були визнані недійсними.
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До фуйла навряд.
Ну і нашому ЗЕ наукою буде.
Не даром Авакову финансирование постоянно увеличивают.